حيماد عبدلي يثني على هدف أمين غويري المذهل أمام ليفركوزن

إشادة حيماد عبدلي بزميله أمين غويري لهدفه التاريخي مع مارسيليا أمام باير ليفركوزن، ونقاش حول تألقه في المنتخب الجزائري بعد سلسلة إصابات.

أشاد اللاعب الدولي الجزائري حيماد عبدلي بأداء مواطنه المهاجم أمين غويري ، وذلك بعد تسجيل الهدف العالمي الذي حسمه في مباراة الفريق أمام نادي باير ليفركوزن الألماني. وقد قاد غويري فريقه أولمبيك مارسيليا لتحقيق أول انتصار له في منافسات الدوري الأوروبي خلال الموسم الحالي، مسجلاً في الوقت ذاته أول أهدافه الأوروبية مع الفريق الجنوبي الفرنسي منذ انضمامه إليه في شتاء عام ألفين وخمسة وعشرين ومئة وواحد وعشرين ومئتين.

إشادة من حيماد عبدلي لزميله غويري

صرح حيماد عبدلي في تصريحاته للصحفيين الفرنسيين بأنه لم يشعر بالدهشة إزاء الجمالية التي قدمها زميله في المنتخب والنادي، حيث أوضح أنه يراقب تطور اللاعب يومياً سواء في التدريبات مع أولمبيك مارسيليا أو مع المنتخب الوطني الجزائري. وأكد أن المؤهلات التقنية لغويري تتحدث عن نفسه، مشيراً إلى أن هذا النوع من الأهداف هو ما يفضله اللاعب ويستمتع بتسجيله.

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واستكمل حيماد عبدلي حديثه ضاحكاً، قائلاً إنه لو لم يحاول غويري تنفيذ هذه التسديدة أمام ليفركوزن لكان صرخ في وجهه، نظراً لعلمه الكامل بقدرته على التسجيل من تلك المنطقة بدقة عالية. كما أشار زميله إلى أن غويري قد سجل هدفاً مشابهاً في الدوري أمام سانت ايتيان، وأن وضعيات التسديد المماثلة تتكرر بكثرة في جلسات التدريب، مما يجعل هذا الإنجاز المتوقع.

أداء متميز يحقق التوازن لفريق مارسيليا

يعيش أمين غويري الآن فترة زاهية مع نادي أولمبيك مارسيليا، حيث سجل ثلاثة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين خلال المباريات الأربع الماضية فقط. هذا الأداء المتصاعد أثار تساؤلات كبيرة لدى الجماهير الجزائرية في منصات التواصل الاجتماعي حول قدرة غويري على تكرار هذه المستويات الرفيعة مع المنتخب الوطني في المنافسات الدولية.

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يُذكر أن غويري تميز بغياب متكرر عن صفوف منتخب الجزائر في الفترة السابقة، وذلك بسبب إصابات متكررة عادت له مرتين قبل نهائيات كأس أمم أفريقيا. كما تأثرت مشاركاته الدولية بوجوده خارج الأراضي الجزائرية، مثل الحالة التي حدثت أمام منتخب بوروندي منذ أسابيع مضت، مما أثر على تماسكه مع الفريق.

تحديات الغياب وتأثيرها على المنتخب الجزائري

برزت مشكلة غيابات غويري كعنصر رئيسي في النقاش حول مشاركته مع "الخضر"، حيث كانت الإصابات تعيق حضوره قبل المنافسات القارية والمحورية. وكان من أبرز هذه الغيابات مشاركته أمام بوروندي قبل أسابيع قليلة، مما دفع الكثير من المتابعين للقلق بشأن استمراريته في ظل هذا التذبذب في اللياقة البدنية.

ومع استمرار تألق غويري على صعيد الأندية، فإن التحدي الأكبر أمامه الآن هو الحفاظ على هذا الاندماج والتوازن مع المنتخب الوطني. ويواصل اللاعبون والشباب الجزائريون انتظار ظهور مستقر يظهر نفس الجودة التي قدمها مع ناديه الجديد في أوروبا على الملعب الدولي.