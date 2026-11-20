اختتم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي دورته 47 بحفل أوبرا القاهرة تحت إشراف حسين فهمي، مع تحقيق أرقام مشاهدة قياسية على تيك توك وإنستجرام وإعلان عن عروض أفلام ترميمية.

اختتم مساء يوم الجمعة، الموافق 20 نوفمبر، فعاليات الدورة السابعة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسط حضور فني وثقافي متميز أقيم في دار الأوبرا المصرية. حضر الحفل نخبة من صناع السينما والشخصيات الثقافية، في مقدمتهم الفنان الكبير حسين فهمي ، رئيس المهرجان، والمدير الفني محمد طارق، بالإضافة إلى عدد كبير من النجوم والمخرجين المصريين والعرب والدوليين الذين شاركوا في احتفالية هذا الموسم السينمائي.

رسالة سينمائية حول الوحدة والتراث في حفل الختام

ترأس الفنان الكبير حسين فهمي مراسم الحفل الختامي، حيث رحب بالحضور واستعرض رؤية المهرجان التي تجمع بين توثيق الحكايات الإنسانية وقدرتها على جمع الشعوب عبر الشاشة السحرية. وأكد أن السينما ليست مجرد فن ترفيهي، بل هي منصة قوية لتبادل الخبرات والأفكار بين المبدعين، خاصة من خلال الجلسات الحوارية والورش الفنية والدروس المتخصصة التي تسهم في إعداد جيل جديد من السينمائيين القادرين على تطوير الصناعة.

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كما ركز رئيس المهرجان على أهمية التعاون مع المؤسسات التعليمية، مشيراً إلى توقيع اتفاقيات مع جامعات مثل جامعة إسلسكا لتوفير فرص حقيقية للطلاب لاكتشاف مواهبهم في مجال السينما، مما يعكس اهتماماً جديداً بشباب المبدعين ومستقبل صناعة الأفلام في مصر والخارج.

تفاعل رقمي قياسي وإقبال جماهيري ملحوظ

أظهرت بيانات المهرجان إقبالاً جماهيرياً كبيراً، حيث تم بيع 53 ألف تذكرة للدورات السابقة، فيما سجلت المنصات الرقمية نتائج مذهلة تجاوزت الحضور المادي. على منصة إنستجرام، حقق المهرجان 22 مليون مشاهدة و300 ألف تفاعل مع 2.5 مليون متابع، بينما سجل فيسبوك 8 ملايين مشاهدة و100 ألف تفاعل مع 500 ألف متابع.

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وتفوقت منصة تيك توك بأرقام غير مسبوقة، حيث سجلت 85 مليون مشاهدة ومليون تفاعل، مع وصول المحتوى إلى 200 ألف متابع، مما يعكس انتشاراً واسعاً للمهرجان وتأثيره الرقمي الكبير الذي تجاوز الحدود الجغرافية وحضر الفعاليات المباشرة.

مكافآت السينمائيين وعروض الأفلام الترميمية

تسلم الفنان سعيد شيمي جائزة الهرم الذهبي تكريماً لإنجازاته العمرية، وسط حضور نجوم مثل يسرا، وليلى علوي، وفردوس عبد الحميد، والمخرج محمد فاضل، وعايدة رياض، وإلهام شاهين، وسيف عبد الرحمن، والمخرج الجزائري أحمد راشدي، والمخرج الألماني رالف بليجر، ومدير التصوير محمود عبد السميع، ولقاء الخميسي، والمخرج هاني خليفة، وخالد سليم، والمنتج هشام سليمان، ومحمد محمود عبد العزيز، وحازم إيهاب.

كما أعرب حسين فهمي عن سعادته بالإقبال على الأفلام المصرية المرممة التي وصفها بالكنوز السينمائية، مؤكداً أنه سيتم عرض جميع الأفلام التي جرى ترميمها في سينما ميامي خلال إجازة منتصف العام الدراسي، مصحوبة بندوات ومناقشات متخصصة لتسليط الضوء على تاريخ السينما المصرية الغني.

شكر الجهات الداعمة والوزارة المسؤولة

وجه رئيس المهرجان الشكر إلى وزارة الثقافة، وعلى رأسها الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وإلى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور الفنان رضا الوكيل، بالإضافة إلى الرعاة مثل شركة تذكرتي ولجنة قطر للأفلام والمكاتب الثقافية الأجنبية التي ساهمت في إنجاح الدورة الرابعة والأربعين.