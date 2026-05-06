خافيير براديم يتحدى هوليوود ويدعم القضية الفلسطينية في تصريحات جريئة

الفنان الإسباني خافيير براديم يعلن عدم مبالاته بالقوائم السوداء في هوليوود بسبب مواقفه الداعمة لفلسطين وغزة، منتقداً سياسات التهميش والعقاب المهني التي تطال الفنانين الأحرار.

في تصريحات مدوية هزت أوساط الوسط الفني العالمي، خرج الفنان الإسباني الشهير خافيير براديم ليعبر عن مواقفه الراسخة والداعمة للقضية ال فلسطين ية ولأهالي قطاع غزة الذين يواجهون ظروفاً إنسانية قاسية.

وفي حديثه المفصل لمجلة فارايتي الأمريكية، لم يتردد براديم في توجيه انتقادات لاذعة وشديدة اللهجة للاحتلال الإسرائيلي، مشدداً على ضرورة وقف أعمال العنف الممنهجة التي يتعرض لها المدنيون العزل. وأكد براديم أن شهرته ووصوله إلى منصات عالمية يفرضان عليه مسؤولية أخلاقية وإنسانية، حيث اعتبر أن امتلاكه للميكروفونات والقدرة على إيصال صوته لملايين البشر هو أداة يجب تسخيرها للدفاع عن المظلومين وشجب كل ما هو خاطئ في هذا العالم، مؤكداً أن حافزه الدائم ينبع من الرغبة في تحقيق العدالة الاجتماعية والإنسانية التي يرى أنها غائبة في الكثير من الصراعات المعاصرة.

ولم يتوقف براديم عند حد التعبير عن تضامنه، بل تطرق بشجاعة إلى التبعات المهنية التي قد تترتب على مواقفه السياسية الجريئة. فقد أعلن علمه التام باحتمالية إدراجه ضمن ما يعرف بالقوائم السوداء للفنانين في هوليوود، وهي القوائم التي تهدف إلى تهميش المبدعين الذين تتقاطع آراؤهم مع السياسات السائدة في الولايات المتحدة أو تدعم قضايا تعتبرها بعض الجهات حساسة.

وأوضح براديم أن هذا العقاب المهني قد لا يأتي بشكل مباشر أو صريح، بل يتخذ أشكالاً ملتوية ومبطنة، مثل إبلاغه بأن المشروع الذي كان مرشحاً له قد تم إلغاؤه، أو أن حملة دعائية معينة مع ماركة عالمية لم تعد ممكنة لأسباب غير واضحة. ورغم ذلك، أبدى الفنان الإسباني تحدياً واضحاً لهذه الضغوط، مؤكداً أن انتماءه لإسبانيا وإقامته فيها يمنحانه استقلالية كافية، وأن استوديوهات هوليوود ليست هي المركز الوحيد للإبداع أو المكان الوحيد المتاح للعمل في عالم السينما، مما يجعله غير مكترث بتهديدات التهميش المهني.

وفي سياق متصل، دافع خافيير براديم بقوة عن زميلته الفنانة سوزان سارندون، التي تعرضت لهجوم مهني عنيف وصل إلى حد قيام وكيل أعمالها بإنهاء تعاقده معها بعد إعلانها دعمها لفلسطين. واعتبر براديم أن ما حدث لسارندون هو دليل صارخ على وجود نظام عقابي يستهدف كل من يملك الشجاعة لقول الحقيقة أو التعبير عن رفضه للعنف ضد الفلسطينيين.

وأشار إلى أن سارندون كانت من أوائل الذين رفعوا أصواتهم شجباً للمجازر والانتهاكات، وأن العقوبة المهنية التي واجهتها هي رسالة ترهيب للآخرين لكي يظلوا صامتين. هذا الموقف يعكس رؤية براديم بأن الفن لا يمكن فصله عن القضايا الإنسانية، وأن الفنان الحقيقي هو من يضحي بمكاسبه المادية من أجل مبادئه الأخلاقية.

علاوة على ذلك، يستذكر المتابعون لمسيرة براديم مواقفه العلنية المتكررة، ومن أبرزها ظهوره في حفل توزيع جوائز الأوسكار الأخير، حيث استغل اللحظة ليعلن أمام العالم أجمع شعار لا للحرب وفلسطين حرة، في خطوة اعتبرها الكثيرون عملاً بطولياً في بيئة تفرض قيوداً صارمة على التعبير السياسي. ولم يكتفِ بالكلمات، بل ساهم بفعالية في العمل الوثائقي الذي يحمل عنوان دعني أحمل صوتك، وهو عمل تم إنتاجه بالتعاون مع مقررة الأمم المتحدة في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي.

وقد شارك في هذا الفيلم نخبة من النجوم العالميين مثل سايمون بيج ومارك رافالو، حيث عملوا معاً على توثيق شهادات مروعة ومؤلمة لناجين فلسطينيين تعرضوا لأنواع شنيعة من التعذيب الوحشي داخل السجون الإسرائيلية، بهدف كشف هذه الانتهاكات أمام المجتمع الدولي والضغط من أجل وقف هذه الممارسات غير الإنسانية. إن هذه التصريحات والتحركات التي يقوم بها خافيير براديم تمثل تحولاً في تعامل بعض نجوم الصف الأول في هوليوود مع القضايا السياسية العالمية، حيث بدأින් يتجاوزون مرحلة الصمت أو الدعم الحذر إلى مرحلة المواجهة المباشرة مع مراكز القوى.

ويرى مراقبون أن مثل هذه المواقف تساهم في تغيير السردية السائدة في الغرب تجاه القضية الفلسطينية، وتلفت الأنظار إلى المعاناة الإنسانية بعيداً عن التناول السياسي الضيق. إن إصرار براديم على دعم غزة وفلسطين رغم التهديدات بإنهاء مسيرته في أمريكا يجسد صراعاً بين القوة الناعمة للفن وبين السياسات الإقصائية، ويؤكد أن صوت الحق يظل أقوى من أي قائمة سوداء قد تحاول محوه من الشاشة، طالما أن هناك قضية عادلة تستحق الدفاع عنها





