أكد خالد جاد الله، نجم الأهلي السابق، أن الأهلي يمتلك أفضل العناصر في مصر، لكن المدير الفني ييس توروب لا يرتقي لمستوى الفريق. وفي سياق آخر، تحدث طارق فهمي عن الوضع في إيران، بينما شهد الدوري المصري تطورات مثيرة في الجولة الأخيرة.

أكد خالد جاد الله، نجم الأهلي السابق، أن منافسات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم تشهد إثارة كبيرة، مشيرًا إلى أن الصراع على اللقب سيستمر حتى الجولة الأخيرة.

وأوضح جاد الله، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، أن الأهلي يمتلك أفضل العناصر على مستوى الكرة المصرية، قائلاً إن الفريق كان قريبًا من حسم اللقب مبكرًا حال ظهوره بنفس المستوى الحالي قبل عدة جولات. وأضاف: «لو قدم لاعبو الأهلي الأداء الحالي قبل 4 مباريات، لحُسم الدوري لصالحهم، خاصة في ظل الفارق الواضح في الإمكانيات مقارنة بالمنافسين مثل الزمالك وبيراميدز».

وشدد على أن حسين الشحات يعد أفضل جناح داخل صفوف الأهلي حاليًا، موضحًا: «الشحات هو الأفضل في مركزه، ويأتي بعده أي لاعب آخر». وفي سياق متصل، انتقد جاد الله المدير الفني الدنماركي ييس توروب، معتبرًا أنه لا يرتقي لمستوى الفريق، رغم امتلاك الأهلي قائمة قوية هي الأفضل محليًا. وعن توقعاته للجولة الحاسمة، أشار إلى صعوبة مواجهة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا، مؤكدًا أن تكرار أداء الزمالك أمام سموحة قد يكلفه خسارة المباراة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن بيراميدز مرشح للفوز على سموحة والوصول إلى النقطة 54، بينما توقع فوز الأهلي على المصري البورسعيدي ليرفع رصيده إلى 53 نقطة، ما يزيد من سخونة المنافسة حتى اللحظات الأخيرة. وفي سياق آخر، تحدث طارق فهمي، الخبير السياسي، عن الوضع في إيران، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة قادرة على إسقاط النظام الإيراني لكنها لا ترغب في ذلك، حيث إن ذلك قد يؤدي إلى فوضى أكبر في المنطقة.

وفي الوقت نفسه، نفى مكتب الرئيس الإيراني وجود أي خلاف مع الحرس الثوري، مؤكدًا أن جميع القرارات تُتخذ بالإجماع. كما شهدت أخبار الرياضة إصابة خطيرة لإمام عاشور، نجم فريق إنبي، في نهاية مباراة الأهلي وإنبي، مما أثار قلقًا حول مستقبله الرياضي. وأشار المحللون إلى أن هذه الإصابة قد تؤثر على أداء الفريق في المباريات القادمة، خاصة مع اقتراب نهاية الموسم.

وفي السياق الرياضي، أكدت مصادر داخلية في الاتحاد المصري لكرة القدم أن هناك جهودًا جارية لتعزيز مستوى المنافسات في الدوري، بما في ذلك تطوير البنية التحتية للملاعب ورفع مستوى التحكيم. كما تم الحديث عن إمكانية توسيع عدد الفرق المشاركة في الموسم المقبل، بهدف زيادة التنافسية وتعزيز جاذبية البطولة. وفي مجال الاقتصاد، أشار خبراء إلى أن الأداء القوي للفريقين الأهلي والزمالك قد يعزز من قيمة حقوق البث التلفزيوني للدوري المصري، مما قد يجلب استثمارات جديدة إلى السوق الرياضي المحلي.

وفي الختام، أكدت مصادر مطلعة أن هناك تفاعلًا كبيرًا بين المعجبين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتابعون عن كثب تطورات المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز، مما يعكس أهمية هذه المنافسة في المشهد الرياضي المصري





