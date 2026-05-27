خالد طلعت يكشف: مهاجمو الزمالك ساهموا في 45 هدف مقابل 6 فقط للأهلي

الناقد الرياضي خالد طلعت يسلط الضوء على الفارق التهديفي الكبير بين مهاجمي الزمالك والأهلي خلال الموسم الحالي، حيث chip مهاجم الزمالك 45 هدفاً مقابل 6 أهداف فقط لمهاجمي الأهلي. كما يتضمن النص رسالة شكر من مجلس إدارة الزمالك بعد التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز 2025-2026.

المقال العالمي للناقد الرياضي خالد طلعت анализи الضجة الحالية في الكرة المصرية بين جماهير الزمالك و الأهلي ، حيث كشف عن أرقام صادمة تظهر تفوق مهاجمي الزمالك بشكل كبير في الموسم الحالي مقارنة بمهاجمي الأهلي .

وقد نشر طلعت رقماً على صفحته في فيسبوك أثار جدلاً واسعاً: "مهاجمو الزمالك ساهموا في 45 هدف هذا الموسم، بينما مهاجمو الأهلي ساهموا في 6 أهداف فقط". هذا الفارق الكبير في الإنتاج الهجومي، يؤكد الناقد، يعكس حالة Attack قوية لدى الزمالك وضعفاً نسبياً لدى الأهلي رغم تاريخه العريق. وقد رافق ذلك تعليقات elsewhere تتعلق بأسماء محددة مثل خوان بيزيرا في الزمالك مقارنة بزيزو وتريزيجيه في الأهلي، ما يعطي dimension تقني أوسع للنقاش.

من ناحية أخرى، تملأ省的 الإنگليزية声音 جديدة: "الأعظم في تاريخ القارة.. الغندور يعلق بعد أزمة الحضري وزيزو" وهي مزاج مختلفة تعود ربما إلى أزمة سابقة بين الحارس الدولي السابق عصام الحضري والمدرب حسام البدري في المنتخب الوطني، وتداعياتها على اللاعب محمود تريزيجيه. أما "أجو亅 حماسية.. منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة روسيا" فتقودنا إلى السياق الدولي وتحضيرات المنتخب لمواجهة روسيا في مباراة ودية ستكون محطة مهمة في تقييم الأداء قبل المنافسات الرسمية المقبلة.

في خبر مستقل لكنه مرتبط بالسياق الكروي المصري، تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، بخالص الشكر والتقدير إلى جميع الجهات والم invariants الرياضية التي هنأت النادي بمناسبة تتويجه بلقب الدوري المصري الممتاز للموسم الرياضي 2025-2026. وشكر المجلس بشكل خاص كلًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، ورابطة الأندية المصرية المحترفة، والشركة المتحدة للرياضة، تقديراً للدور الكبير الذي قامت به هذه المؤسسات في تنظيم المسابقة بخروجة مميزة تليق بالكرة المصرية.

كما أعرب عن امتنانه للأندية المحلية والعربية والأوروبية التي قدمت التهنئة، مؤكدا أن التتويج جاء بفضل جهد اللاعبين والجهاز الفني ودعم الجماهير العظيمة





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الزمالك الأهلي خالد طلعت الدوري المصري مهاجمي الزمالك مهاجمي الأهلي تتويج هجوم

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

حملة مكثفة لمياه الإسكندرية بمنطقة 45 لضبط قراءات العدادات وتحقيق العدالة للمواطنينكثّفت شركة مياه الشرب بالإسكندرية حملاتها الميدانية بمنطقة 45 التابعة لفرع المندرة، لمراجعة قراءات العدادات والتأكد من دقتها ومطابقتها للاستهلاك الفعلي، في إطار

Read more »

محافظة الجيزة تضبط 45 طن زيوت طعام مستعملة و3 أطنان مبيدات حشريةتابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية، التي نفذت حملات رقابية مكثفة على مدار يومين، استهدفت المنشآت غير المرخصة التي تقوم بإعادة تدوير زيوت الطعام المستعملة وغ

Read more »

إنفينيكس تطلق هاتف Hot 70 بلوحة خلفية متغيرة اللونأطلقت إنفينيكس هاتف Hot 70 الاقتصادي الذي يتميز بلوحة خلفية تتغير ألوانها بتغير درجة الحرارة باستخدام طلاء ثيرمو أورانج. يحتوي الهاتف على بطارية 6000 مللي أمبير وشحن 45 واط، وشاشة 6.78 بوصة 120 هرتز، ومعالج Helio G100، وكاميرا 50 ميجابكسل. يتوفر بعدة ألوان وأسعار تبدأ من خيارات تخزين 6/128 و8/256 جيجابايت.

Read more »