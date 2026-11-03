خالد منتصر يتضامن مع إلهام شاهين ويندد بحملات التشهير الإلكتروني

يدعم الفنان خالد منتصر إلهام شاهين ضد موجة الهجوم الإلكتروني، محذرا من استهداف النساء في الفن ومطالبا بالاحتواء وعدم التسبب بتجريح شخصي عبر المنصات الرقمية.

أعلن الفنان والمخرج خالد منتصر علناً عن موقفه الداعم للفنانة إلهام شاهين ، وسط موجة حادة من الانتقادات والهجمات التي تعرضت لها الأخيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي. جاء هذا الإعلان الرسمي بهدف الدفاع عن الفنانة المحبوبة ورفض كافة أشكال التجاوزات والإساءات الشخصية التي استهدفتها خلال الفترة الزمنية الأخيرة، وذلك في خطوة واضحة تظهر التضامن المهني والإنساني داخل الوسط الفني.

ونشر خالد منتصر رسالة واضحة ومباشرة عبر حسابه الرسمي المعتمد على منصة فيسبوك، استعرض فيها تفاصيل العلاقة الشخصية التي تربطه بالفنانة إلهام شاهين، وكشف جوانب من شخصيتها لا تعرفها الرأي العام إلا بشكل سطحي. وأكد منتصر من خلال منشوره هذا أنه على دراية تامة بصفات الفنانة على المستويين الشخصي والإنساني، مشيداً بجدارتها وسمعتها الطيبة في الأوساط التي تعامل معها شخصياً، مما يجعله مؤهلاً للدفاع عنها ضد الاتهامات أو الإهانات غير المبررة.

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صفحات شخصية وإنسانية لإلهام شاهين

وصف خالد منتصر الفنانة إلهام شاهين بأنها من الشخصيات النادرة التي تجمع بين الصراحة المطلقة والوضوح في الطرح، وهي صفات يرى فيها ميزة إيجابية تعكس نزاهتها في العمل الفني والحياة العامة. وأكد أنها امرأة محبة للفن بعمق، وتحرص بشكل دائم على تقديم الأفضل في كل عمل فني تتصدى له، مما يجعل انتقاداتها أو أعمالها دائماً موضوعية ومبنية على أساس فني رصين وليس على هوى شخصي أو توجهات خارجية.

كما لفت منتصر النظر إلى الجانب الخيري والإنساني في شخصية إلهام شاهين، مشيداً بمحاولاتها الحثيثة لمساعدة أسرتها وأقاربها والمقربين منها بكل إخلاص. وأكد أن الفنانة تقوم بأعمال خيرية متنوعة ومتنوعة دون أي سعي لإعلانها أو الترويج لها إعلامياً، مما يدل على صدق نيتها وإخلاصها في العطاء، وهو ما يتناقض تماماً مع صورة السعي وراء الضوء أو الشهرة التي قد تروج لها حملات التشهير.

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حدود الهجوم الإلكتروني وموقف منتصر الصارم

عبّر خالد منتصر عن استيائه العميق من حجم الهجوم الذي تتعرض له إلهام شاهين، معتبراً أنه تجاوز بكثير حدود النقد المقبول والمهني في المجال الفني. وأشار إلى أن ما يحدث على منصات التواصل الاجتماعي يعكس مشكلة مجتمعية عميقة في طريقة التعامل مع الاختلاف في الآراء، حيث يتحول الخلاف البسيط أو المختلف إلى حملات تشهير منظمة تهدف لإسقاط الشخصيات بدلاً من بناء حوار منتج أو نقدي موضوعي.

وتساءل خالد منتصر بصراحة عن الأسباب الحقيقية التي تدفع البعض لاستمرار الإساءة والتشهير بالفنانة إلهام شاهين، متسائلاً عما إذا كان جنسها كمراة عاملة في المجال الفني هو محور هذا الهجوم الممنهج. وطالب منتصر بضرورة وضع حد فوري ومطلق لهذه التجاوزات التي تستهدف الأشخاص عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشدداً على أن حرية التعبير لا تعني بحق إهدار كرامة الآخرين أو الإساءة إليهم بشكل ممنهج.

نداء بالتضامن ورفض الرد بالتجريح

في ختام رسالته، وجه خالد منتصر نداءً خاصاً لأصدقائه ومتابعيه عبر فيسبوك، داعياً إياهم إلى الوقوف بجانب الفنانة إلهام شاهين ومساندتها في هذه المرحلة الدقيقة. وشدد على أهمية دعم الفن ورجال الفن بشكل عام، مشدداً على ضرورة عدم الرد على أي إساءة بإساءة مماثلة، لأن ذلك سيزيد من النار وقوداً ولن يحل المشكلة بل سيزيدها تعقيداً وخطورة على المجتمع.

كما حذر من تداول أسماء وصور الأشخاص الذين يشاركون بشكل فعال في حملات الهجوم والتشهير، معتبراً أن نشر معلوماتهم الشخصية قد يندرج تحت مظلته انتهاكاً للخصوصية. وأكد أن دعم الفنانة في مواجهة مثل هذه الحملات التشهيرية ليس مجرد موقف فني، بل هو جزء أساسي من الحفاظ على مناخ مجتمعي يحترم الآخرين ويضمن حقهم في التعبير عن أنفسهم دون اللجوء إلى التجريح والإساءة الشخصية المباشرة.