أكد وزير الصناعة خالد هاشم أن الوزارة تعمل على توطين صناعة المكونات وتطوير الموردين المحليين، ضمن قمة إيجيبت أوتوموتيف لدعم الاستثمار والتصدير في قطاع السيارات.

أكد المهندس خالد هاشم ، وزير الصناعة، أن الدولة المصرية توليّ اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع صناعة السيارات ، وذلك خلال افتتاحه وترؤسه فعاليات الدورة الحادية عشرة من قمة " إيجيبت أوتوموتيف"، التي حملت عنوان "رؤية الدولة 2030.. تطوير قطاع السيارات و الصناعات المغذية". وتناولت القمة مستقبل الصناعة المصرية وآليات تعزيز الإنتاج المحلي والتوسع في التصدير.

حضر الفعاليات ممثلو وقيادات شركات السيارات العالمية والمحلية، ومصنعو المكونات والصناعات المغذية. كما شارك المهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية، ومحمد أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي لشركة إيجيبت أوتوموتيف، والدكتور طارق مسعد، رئيس الرابطة الإفريقية لمصنعي السيارات (AAAM)، وأنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات.

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البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات محور الخطة

قال وزير الصناعة إن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP) يمثل أداة رئيسية للنهوض بالقطاع. ويعمل البرنامج على تحفيز الاستثمارات الصناعية، وتعميق المكون المحلي، وزيادة حجم الإنتاج، إضافة إلى تشجيع الشركات العالمية على اتخاذ مصر مركزاً للتصنيع والتصدير.

وأوضح الوزير أن الوزارة تحرص على تطوير آليات تنفيذ البرنامج بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبالتشاور المستمر مع مجتمع الصناعة. ويهدف ذلك إلى الاستجابة لاحتياجات المستثمرين والمصنعين، وتوفير بيئة أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات.

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وأشار هاشم إلى أن الوزارة تستهدف الارتقاء بصناعة السيارات في مصر وبناء قاعدة صناعية متكاملة، تتجاوز تجميع المنتج النهائي إلى توطين صناعة المكونات والأجزاء. كما تسعى إلى تطوير شبكة من الموردين المحليين القادرين على تلبية احتياجات الشركات المصنعة وفق معايير الجودة والتنافسية العالمية.

تعزيز الصناعات المغذية ودعم الموردين المحليين

أكد خالد هاشم أن تطوير صناعة السيارات يرتبط ارتباطاً وثيقاً بنمو الصناعات المغذية، باعتبارها ركيزة أساسية لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز القدرة التنافسية. وتعمل وزارة الصناعة على تعزيز التكامل بين مصنعي السيارات والمنتجين المحليين للمكونات.

وذكر الوزير أن الوزارة تعمل أيضاً على تطوير قدرات الموردين، ودعم نقل التكنولوجيا، ورفع مستويات الجودة والإنتاجية. كما تستهدف تكامل المعامل والاختبار لتيسير إجراءات اعتماد مكونات السيارات، بما يخفف الأعباء الإدارية أمام المصنعين.

وأضاف هاشم أن الوزارة تواكب التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية، وتعمل على توطين الصناعات المرتبطة بها، بما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والشراكات الصناعية. وأشار إلى أن هذا التوجه ينعكس في إبرام عدد من الشراكات والاتفاقيات مع كبريات الشركات العالمية في مجالات تصنيع السيارات ومكوناتها والصناعات المغذية مؤخراً.

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شراكة الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق المستهدفات

شدد وزير الصناعة على أن تحقيق المستهدفات الموضوعة لقطاع السيارات يتطلب شراكة حقيقية ومستمرة بين الحكومة والقطاع الخاص. وتقوم هذه الشراكة على وضوح الأولويات، وتبادل الخبرات، والتنسيق الفعال لمعالجة التحديات.

وأوضح هاشم أن قمة "إيجيبت أوتوموتيف" تمثل منصة تجمع مختلف أطراف الصناعة حول رؤية مشتركة. وتتيح للحكومة الاستماع إلى احتياجات المصنعين والموردين والمستثمرين، ومناقشة الحلول والمقترحات التي يمكن البناء عليها في تطوير السياسات والبرامج الداعمة للقطاع.

وختم الوزير بأن القمة تكتسب أهمية خاصة هذا العام في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع صناعة السيارات على المستوى العالمي. وأكد أن هذه التطورات تتيح فرصاً جديدة للاستثمار والتصنيع والتصدير أمام الصناعة المصرية.