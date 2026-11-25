يحتفل النجم خالد الصاوي بنجاح فيلم ليلة باظت خالص ويعبر عن إعجابه بأحمد مالك، مع الكشف عن خططه لمشاركة درامية جديدة في رمضان القادم.

توجه أنظار الساحة الفنية المصرية مساء الثلاثاء نحو عروض الأفلام السينمائية الجديدة حيث تم تنظيم عرض خاص للجزء الثاني من الفيلم الكوميدي الناجح ليلة باظت خالص.

حضر هذا الحدث الحضور الفني ووسائل الإعلام للاحتفاء بنجوم العمل الذي يجمع في بطولته الفنان أحمد مالك، مع الإشارة إلى أن القصة من تأليف محمد الحسيني وإخراج خالد منصور، وتتحرك الأحداث في إطار كوميدي بحت يستهدف إضحاك الجمهور. وقد كان من أبرز الضيوف الذين حضروا العرض الفنان المخضرم خالد الصاوي، الذي عبر عن سعادته البالغة بتواجده في هذا المولد السينمائي، مشيداً بالأداء المتميز للفنان الشاب أحمد مالك.

Also read توقعات الأرصاد: أجواء معتدلة ونشاط رياح على مصر اليوم 25 نوفمبر

وأكد خالد الصاوي في تصريح له خلال الحفل أنه يعتبر نفسه من أكبر المعجبين بالفنان أحمد مالك منذ أكثر من عشر سنوات، مما يعكس عمق التقدير الذي يكنه لهذا الجيل الجديد من الممثلين، متمنياً له كل النجاحات والتوفيق في مسيرته الفنية الواعدة. هذا وقد شهدت العروض الخاصة للفيلم اهتماماً كبيراً من قبل النقاد والجمهور الذين يتابعون تحركات الفنان أحمد مالك، خاصة بعد النجاحات المتلاحقة التي حققها في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية خلال السنوات الأخيرة.

خالد الصاوي يعلن عن مسلسله القادم تمكين في موسم رمضان

ومن الجدير بالذكر أن فيلم ليلة باظت خالص يعتبر جزءاً من سلسلة كوميديا شهيرة في السينما المصرية، حيث كان الجزء الأول قد حقق نجاحاً تجارياً ونقدياً ملموساً، مما جعل الجمهور ينتظر بشغف تفاصيل الجزء الجديد الذي يعد بتوفير أجواء من المرح والتسلية بعيداً عن التعقيدات الدرامية التقليدية. وفي سياق متصل، استغل خالد الصاوي حضوره في العرض للتعريف بمشروعه الدرامي القادم، معلناً عن استعداده للمشاركة في موسم رمضان المقبل من خلال مسلسل تمكين الذي يجمع نخبة من نجوم الشاشة العربية.

Advertisement

هذا وقد تناول الحديث أيضاً عن تجربته السابقة في فيلم حدوتة، حيث لعب فيه دور البلطجي حدوتة الذي يعاني من فقدان الذاكرة حول مكان إخفاء شاهد عيان اختطفه، مما يدفعه إلى اللجوء إلى أخصائية علاج نفسي بالتنويم المغناطيسي لاستعادة ذكرياته وإنجاز مهمته، ليجد نفسه وجهاً لوجه مع أعداء من الماضي وذكريات ألم حاول طردها طوال حياته. وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من تنوع أدوار خالد الصاوي الذي يسعى دائماً لتقديم شخصيات مختلفة ومغايرة لما سبقه، مما يؤكد جدارته كأحد أبرز نجوم الفن العربي الذين يستطيعون خوض التجارب الكوميدية والدرامية بنجاح متساوٍ.

كما أشارت التقارير إلى أن مسلسل تمكين من إنتاج شركة سينرجي، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، ويشارك في بطولته الفنان عمرو سعد، مما يخلق توقعات عالية حول جودة العمل ومدى قدرته على المنافسة في سوق رمضان المليء بالأعمال الضخمة. ومن الملاحظ أن خالد الصاوي يستمر في حضوره القوي على الساحة الفنية، بعد تجربته في رمضان الماضي عبر مسلسل أولاد الراعي، الذي تناول قصة ثلاثة أشقاء يبنون إمبراطورية تجارية ويتحولون لاحقاً إلى خصوم بسبب طموحاتهم وتأثير المال على العلاقات العائلية، مما أسس لواقع درامي معقد يعكس تحديات المجتمع المعاصر.