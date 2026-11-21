أكد نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم استقرار الأجواء داخل معسكر المنتخب خلال كأس العالم 2026، مشيدًا بانضباط اللاعبين ودور الجهاز الفني والإداري في نجاح التجمع.

أكد خالد الدرندلي ، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الأجواء داخل معسكر منتخب مصر خلال مشاركته في كأس العالم 2026 اتسمت بالاستقرار التام والانسجام الكامل بين الإدارة والجهاز الفني واللاعبين. وأشار الدرندلي إلى الدور الفعال الذي قدمه حسام حسن المدير الفني و إبراهيم حسن مدير المنتخب، إلى جانب الجهاز المعاون، في تحقيق هذه البيئة الإيجابية.

التزام وانضباط غير مسبقين داخل المعسكر

وصف الدرندلي العلاقة بين مختلف أطراف البعثة المصرية بأنها كانت رائعة جدًا خلال فترة كأس العالم 2026، مؤكدًا توجيه الشكر الجزيل لحسام حسن وإبراهيم حسن والجهاز المعاون على مجهوداتهم الكبيرة التي لا يمكن إنكارها. أوضح نائب رئيس اتحاد الكرة أن اللاعبين ظهروا بشخصيات رجولية وناضجة، سواء أثناء خوض التدريبات أو داخل الإقامة الرسمية للمعسكر.

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وأضاف الدرندلي أن أي لاعب من المنتخب لم يخرج عن النص طوال فترة التجمع، مشيرًا إلى عدم حدوث أي مشكلات، حتى تلك البسيطة منها، وهو ما يعكس درجة عالية من الالتزام والانضباط التي سادت بين الجميع. وأكد أن هذه الحالة من الانضباط العالي كانت عاملاً أساسيًا في نجاح التجمع وتحضيرات الفريق للمنافسة العالمية.

دعم جماهيري واسع ودعم إداري فاعل

تحدث الدرندلي عن الحضور الجماهيري المشجع لبعثة المنتخب، موضحًا أن الجمهور كان يستمتع بالأجواء المحيطة باللاعبين ويتوافد من كل مكان لمؤازرتهم ودعمهم النفسي والمعنوي. وأكد أن الحالة العامة للمعسكر كانت جيدة للغاية، وأن سير العمليات داخل التجمع كان منتظمًا تمامًا، مما ساهم في خلق روح معنوية عالية بين جميع أفراد البعثة المرافقة.

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أوضح الدرندلي أن هذه الأجواء الإيجابية لم تكن وليدة الصدفة، بل نتجت عن تفاهم متبادل وجهود حثيثة من جميع الأطراف المشاركة. وأشار إلى أن الدعم الجماهيري كان له دور فعال في تعزيز الثقة بالنفس لدى اللاعبين وتسهيل تواصلهم مع الجهاز الفني والإداري.

تقييم شامل لنجاح التجربة المصرية

اختتم نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم تصريحاته، التي أدلى بها عبر برنامج "في السنتر" مع الإعلامي أحمد عبد الباسط المذاع على قناة صدى البلد، بالتأكيد على ضرورة الإشادة بجميع الأطراف التي شاركت في معسكر المنتخب. وأشار إلى أن حالة التفاهم والالتزام التي سادت خلال المعسكر ساهمت بشكل مباشر في توفير أجواء إيجابية طوال فترة المشاركة.

وأكد الدرندلي أن هذا النجاح يعكس نضجًا في العمل الرياضي والإداري، مشيرًا إلى أن الانسجام بين الإدارة والجهاز الفني كان أساسيًا لتحقيق الاستقرار المطلوب. وأشار إلى أن هذه التجربة ستُعد نموذجًا يُحتذى به في التنظيم والإعداد للمنتخبات الوطنية في المستقبل.