خالد الغندور يثير الجدل: عدم تكافؤ الفرص في الدوري المصري يهدد العدالة التنافسية

ينتقد الإعلامي خالد الغندور نظام المنافسة في الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى عدم توحيد توقيتات المباريات في الجولات الحاسمة، مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية. ويؤكد أن الزمالك يجب أن يلعب في نفس التوقيت مثل جميع الفرق الأخرى، بينما يتهم إنبي بمحاولة تعطيل الزمالك لصالح الأهلي. وتقام مباريات حاسمة اليوم بين الزمالك وإنبي، والأهلي وبيراميدز، مع اشتعال المنافسة على اللقب.

أثار الإعلامي خالد الغندور الجدل مرة أخرى في عالم كرة القدم المصرية بسبب انتقاداته اللاذعة لنظام المنافسة في الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى عدم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية، خاصةً في الجولات الحاسمة من المسابقة.

عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عبّر الغندور عن استيائه من عدم توحيد توقيتات مباريات الفرق في المرحلة النهائية، مؤكدًا أن هذا الأمر يخلّ بمبدأ العدالة التنافسية. وقال الغندور: "السبعة فرق التي ما زالت في منطقة الحسم يجب أن تلعب جميعها في توقيتات موحدة، فمثلًا عندما يلعب الزمالك في الساعة الخامسة مساءً، يجب أن تلعب جميع الفرق الأخرى في نفس التوقيت، حتى لو كان ذلك يعني تأجيل بعض المباريات.

لا يمكن أن نجد فرقًا لعبت جميع مبارياتها في الساعة الثامنة مساءً، بينما تلعب فرق أخرى في توقيتات مختلفة، مما يعرقل مبدأ تكافؤ الفرص". في السياق نفسه، شاركت شخصيات أخرى في الجدل، حيث أعلن بشير التابعي، أحد المحللين الكرويين، أن فريق بيراميدز قد خرج فعليًا من السباق على اللقب، بينما يتهم فريق إنبي بمحاولة تعطيل الزمالك لصالح الأهلي.

من جانبه، قال أحمد غانم سلطان، أحد المؤيدين الشرسين للزمالك، إن أي شخص يذهب لمشاهدة مباراة الزمالك يجب أن يجلس مع الجماهير لتجربة الحماس الحقيقي. كما أشار محمود أبو الدهب إلى تفوق الأهلي على الزمالك، مؤكدًا أن الفريق الأبيض يكسب بدعاء الجمهور. وتقام مباراة الزمالك وإنبي غدًا الإثنين في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للدوري، وتذاع عبر قناة أون سبورت.

وفي الوقت نفسه، يواجه الأهلي نظيره بيراميدز في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد الدفاع الجوي. ويحتاج الزمالك إلى حصد 8 نقاط من أصل 12 متبقية لحسم لقب الدوري رسميًا، دون النظر إلى نتائج منافسيه، في ظل اشتعال المنافسة على اللقب خلال الجولات الأخيرة. وتظل المنافسة ساخنة بين الأندية الكبرى، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم





