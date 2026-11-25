كشف الفنان خالد سليم أن الإقلاع عن التدخين تسبب في مضاعفات صحية، وأنه غنى بنسبة 30 في المئة من قوته في حفلات مهرجان الموسيقى العربية.

كشف الفنان خالد سليم أنه أقلع عن التدخين مؤخرا، وأن هذا القرار تسبب في تعرضه لوعكة صحية قبل إحياء حفلاته ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية ، وذلك في تصريحات أدلى بها لموقع عرب وود.

وتحدث خالد سليم عن حالته الصحية في فترة استعداده لإحياء حفلتي القاهرة والإسكندرية ضمن المهرجان، موضحا أن الأعراض التي ظهرت عليه جاءت مرتبطة بالتوقف عن التدخين، وأنه تمكن من التمسك بقراره وعدم العودة إلى السجائر.

Also read قاعدة 30-30-30 لإنقاص الوزن: طريقة سهلة وفعالة

تفاصيل الوعكة الصحية لخالد سليم بعد التوقف عن التدخين

أوضح خالد سليم أنه أجرى في عام 2017 عملية استئصال لورم على الأحبال الصوتية، وأن الورم كان حميدا وفق ما ذكره. وأشار إلى أن توقفه الأخير عن التدخين صاحبه مضاعفات شبيهة بأعراض الانسحاب.

وقال الفنان إنه قضى 20 يوما يتناول أدوية وصفها بأنها ثقيلة جدا، مبينا أن الرئة لم تكن تعمل بكفاءتها في إخراج النفس، وأن الأحبال الصوتية تأثرت بالالتهابات التي أصابت الحنجرة.

Advertisement

كيف أثرت الأدوية على أداء خالد سليم الغنائي

أكد خالد سليم أنه لم يكن ليتمكن من الغناء في حفلتي القاهرة والإسكندرية ضمن مهرجان الموسيقى العربية دون تناول كمية الأدوية التي احتاجها ليقف على قدميه ويغني بأقصى ما يستطيع.

وأضاف سليم أنه كان يغني بنسبة 30 في المئة فقط من قوته، وهو ما يعكس حجم التحدي الذي واجهه على المسرح. وربط الفنان بين قدرته على الأداء وطبيعة العلاج الذي خضع له في تلك الفترة.

مسلسل القناع: فريق العمل وعدد حلقاته

يتكون مسلسل القناع من 15 حلقة، ويدور في إطار تشويقي من تأليف محمد السوري وإخراج هشام الرشيدي وإنتاج مها سليم. وتضم قائمة أبطاله ياسر جلال وخالد سليم وبسمة وهيدي كرم وميرهان حسين وفاتن سعيد وتوانا الجوهري.

ويشارك خالد سليم في بطولة المسلسل إلى جانب ياسر جلال، ويظهر اسمه ضمن فريق التمثيل الذي تضمه هذه الدراما التشويقية، وفق ما ورد في المادة المصدر.

Advertisement

أثر تصريحات خالد سليم على جمهور المهرجان

تكشف تصريحات خالد سليم الظروف الصحية التي أحيا فيها حفلاته، إذ يوضح للجمهور أن الأداء في القاهرة والإسكندرية جرى بعد أيام من العلاج المكثف وبقوة صوتية محدودة مقارنة بمعدلها المعتاد.

كما تسلط التصريحات الضوء على المخاطر المرتبطة بالإقلاع المفاجئ عن التدخين لدى فنان يعاني من تاريخ طبي في الأحبال الصوتية، وهو ما يجعل حديثه مرجعا مباشرا لمتابعيه عن تجربته الشخصية، دون أن تتضمن المادة توصيات طبية عامة.