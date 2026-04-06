خالد الجندي: ضبط النفس في مواجهة الاستفزاز.. القوة الحقيقية

أكد الشيخ خالد الجندي على أهمية ضبط النفس في مواجهة المواقف الاستفزازية، مستشهدًا بالسنة النبوية والقرآن الكريم. ووضح أن التحكم في الغضب هو معيار القوة الحقيقي، وأن التربية القديمة كانت تركز على أهمية اختبار الإنسان في لحظات الغضب. كما تناول الجندي أهمية فهم الآخرين واختلاف البيئات، محذرًا من سوء الفهم والحساسية الزائدة في التعاملات اليومية.

أكد الشيخ خالد الجندي ، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن هناك مواقف شديدة الاستفزاز قد يمر بها الإنسان تجعله يكاد يفقد السيطرة على أعصابه، مستشهدًا بموقف تخيلي لشخص يدخل المسجد أثناء الصلاة ويقوم بتصرف غير لائق، وهو ما قد يدفع أي إنسان للغضب الشديد ورفض التفاهم. وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية خلال حلقة برنامج لعلهم يفقهون، المذاع على قناة DMC اليوم الإثنين، أن مثل هذه المواقف هي الاختبار الحقيقي لطبيعة الإنسان وكيفية تعامله تحت الضغط.

وأضاف أن المنهج الصحيح في التعامل مع هذه المواقف؛ هو ما فعله النبي ﷺ، مؤكدًا أن السنة النبوية قدمت نموذجًا عمليًا في ضبط النفس، وأن العبرة ليست بـ رد الفعل السريع؛ وإنما بـ القدرة على التحكم في الغضب. واستشهد بقول النبي ﷺ: ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، موضحًا أن معيار القوة الحقيقي هو التحكم في الانفعالات. وأشار إلى أن التربية القديمة كانت تؤكد أن الإنسان يُعرف عند غضبه، لأن هذه اللحظة تكشف حقيقة أخلاقه، فمن يستطيع أن يضبط نفسه في وقت الغضب؛ هو القوي حقًا، أما من يندفع ويظلم أو يسيء؛ فهذا يعكس ضعفًا في التحكم بالنفس. ولفت إلى أن النبي ﷺ جسّد هذا المعنى في مواقف عملية، أبرزها موقف الأعرابي الذي دخل المسجد وتصرف بطريقة غير لائقة، ورغم ذلك تعامل معه النبي بحلمٍ وحكمة.\بيّن الشيخ خالد الجندي أن هذا الأعرابي كان نتاج بيئة صحراوية قاسية، لم يتعلم فيها آداب التعامل أو بروتوكولات المجتمعات المدنية؛ وهو ما يفسر سلوكه دون أن يبرره. وأكد أن القرآن الكريم تناول هذه الفئة من الناس بالتقويم والتربية، كما في قوله- تعالى-: إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، مشيرًا إلى أن الهدف كان تهذيب الطباع وليس الصدام معها. وأوضح أن اختلاف البيئات ينتج عنه اختلاف في الأساليب، فالشخص الذي نشأ في بيئة قاسية قد يبدو في تعامله حادًا أو جافًا، بينما هو لا يقصد الإساءة، داعيًا إلى ضرورة فهم طبيعة الآخرين وعدم تحميل تصرفاتهم أكثر مما تحتمل، لأن كثيرًا من الأزمات تنشأ من سوء الفهم وليس من سوء النية. وشدد على أن جزءًا كبيرًا من مشكلاتنا اليومية ناتج عن الحساسية الزائدة في التعامل، والتدقيق في الألفاظ والرسائل، والشعور بأن الآخر يقصد التقليل أو الإهانة، بينما قد يكون الأمر مجرد اختلاف في الأسلوب أو طريقة التعبير، مؤكدًا أن وعي الإنسان بهذه الفروق؛ كفيل بتقليل مساحة الخلافات وبناء علاقات أكثر استقرارًا. كما تطرق إلى أهمية العفو والتسامح في العلاقات الإنسانية، مشيرًا إلى أن الصفح عن الآخرين والتعامل مع الإساءات بحكمة هو من صفات الأقوياء، وأن هذا السلوك يعزز من السلام الداخلي ويحسن العلاقات الاجتماعية. كما أكد على أهمية تجنب التسرع في الحكم على الآخرين، والتأني في فهم دوافعهم وأفعالهم، لافتا إلى أن سوء الظن يؤدي إلى تفاقم المشكلات وتعقيد العلاقات. وشدد على ضرورة التحلي بالصبر والتحمل في مواجهة التحديات والمواقف الصعبة، معتبرا أن الصبر هو مفتاح الفرج والنجاة من الأزمات. كما أكد على أهمية التمسك بالقيم الإسلامية والأخلاق الحميدة في جميع جوانب الحياة، معتبرا أن هذه القيم هي الأساس الذي تبنى عليه المجتمعات السليمة والعلاقات الإنسانية القوية.\كما تحدث الشيخ خالد الجندي عن أهمية دور العلماء والدعاة في توجيه الناس وتوعيتهم بأهمية ضبط النفس والتحلي بالأخلاق الحميدة، مشيرًا إلى أنهم هم القدوة الحسنة التي يجب على الناس الاقتداء بها. وأشار إلى أهمية التعاون والتكاتف بين أفراد المجتمع في مواجهة التحديات والصعوبات، معتبرا أن هذا التعاون هو السبيل لتحقيق التقدم والازدهار. وأوضح أن بناء مجتمع قوي ومتماسك يتطلب من كل فرد أن يتحمل مسؤوليته تجاه الآخرين، وأن يسعى إلى تحقيق الخير والصلاح للجميع. كما حث على ضرورة الاهتمام بالتربية والتعليم، وتنشئة الأجيال القادمة على القيم الإسلامية والأخلاق الحميدة، معتبرا أن هذا هو الاستثمار الحقيقي الذي يضمن مستقبل أفضل للمجتمع. وفي ختام حديثه، دعا الشيخ خالد الجندي إلى ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية والابتعاد عن الفرقة والاختلاف، معتبرا أن الوحدة هي القوة التي تحمي المجتمعات وتحقق لها الأمن والاستقرار





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines