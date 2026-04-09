خامنئي يؤكد على عدم التنازل عن الحقوق الوطنية وتعزيز القوة الإيرانية

أكد المرشد الإيراني علي خامنئي على موقف بلاده الثابت تجاه القضايا الوطنية، مشدداً على أهمية الوحدة الوطنية وتعزيز القدرات العسكرية والاقتصادية. كما تطرق إلى ملف مضيق هرمز والعلاقات مع الولايات المتحدة، مؤكداً على عزم إيران على الحفاظ على مصالحها وسيادتها.

أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران ، آية الله علي خامنئي ، على أن الجمهورية الإسلامية لا تسعى إلى نشوب حرب، لكنها في الوقت نفسه لن تتنازل عن حقوقها الوطنية ومصالحها العليا. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها خامنئي في مناسبة عامة، حيث شدد على أهمية استمرار حضور الشعب ال إيران ي في الساحة لتعزيز الوحدة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات الخارجية. وأشار إلى أن هذا الحضور الفاعل هو الضمانة الحقيقية لحماية سيادة البلاد والحفاظ على استقلالها.

كما أشاد خامنئي بالدور الذي لعبته القوات المسلحة الإيرانية، مؤكداً أنها حولت التحديات والتهديدات الخارجية إلى فرص للتقدم والازدهار، حتى في ظل الأزمات والصراعات الإقليمية والدولية. واعتبر أن هذا الإنجاز يعكس قوة الإرادة الوطنية وصمود الشعب الإيراني، الذي استطاع أن يتجاوز الصعاب ويحقق انتصارات كبيرة على مختلف الأصعدة.\وتطرق خامنئي إلى ملف مضيق هرمز، الذي يعتبر شريانًا حيويًا للتجارة العالمية وممرًا إستراتيجيًا هامًا لإيران. وأكد أن الجمهورية الإسلامية ستنقل إدارة هذا المضيق إلى مرحلة جديدة تتناسب مع مصالحها الإستراتيجية والأمنية، بما يضمن سيطرتها الكاملة على هذه المنطقة الحيوية. وأوضح أن هذا التحرك يأتي في إطار سعي طهران إلى تعزيز نفوذها في المنطقة والدفاع عن حقوقها المشروعة، مع التأكيد على التزامها بالقوانين الدولية وعدم المساس بحرية الملاحة. وفيما يتعلق بالعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، أشار خامنئي إلى أن إعلان الاستعداد للمفاوضات لا يعني التراجع أو الانسحاب من الساحة، بل هو خطوة تكتيكية تهدف إلى تحقيق أهداف استراتيجية محددة. وأكد أن إيران ماضية في تعزيز قدراتها العسكرية والسياسية والاقتصادية، للحفاظ على سيادتها وتأمين مصالحها الوطنية، وتجاوز التحديات التي تواجهها.\وفي سياق آخر، أكد خامنئي على عزم إيران على الثأر لزعيمها الراحل علي خامنئي، مشدداً على أن الشعب الإيراني هو الفائز في هذه المعركة. وأشار إلى أن التضحيات التي قدمها الشعب الإيراني على مر السنين، والنجاحات التي تحققت في مختلف المجالات، تثبت أن إيران قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق أهدافها. وشدد على ضرورة استمرار تعزيز القوة العسكرية والأمنية للبلاد، للحفاظ على سيادتها واستقرارها، وتأمين مصالحها الوطنية في المنطقة والعالم. وفي إطار التطورات الإقليمية والدولية، شهدت الفترة الأخيرة تصاعدًا في التوتر بين إيران وبعض الدول الغربية، خاصةً في أعقاب فرض عقوبات اقتصادية على طهران، وتصاعد التهديدات الأمنية في منطقة الخليج العربي. ومع ذلك، تؤكد إيران على التزامها بالحوار والتفاوض، مع التشديد على ضرورة احترام سيادتها وحقوقها الوطنية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية





baladtv / 🏆 14. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إيران خامنئي مضيق هرمز الولايات المتحدة الأمن القومي

United States Latest News, United States Headlines