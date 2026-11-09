خبراء يكشفون أسباب حادث قطار العياط وتعطيل نظام ATC

أستاذ نقل يوضح تعطيل نظام التحكم الآلي ATC في قطار الضواحي 134 كأساس لحادث العياط، مع التأكيد على مخالفة سرعة القطار للحد المسموح به والإهمال البشري.

كشف الدكتور حسن مهدي ، أستاذ الطرق والنقل ب جامعة عين شمس ، الحقائق الدقيقة حول الكارثة التي حدثت في مدينة العياط، مؤكدًا أن القطار رقم 2010 التقيد التام بالإشارات المرسلة وتوقف فورًا عند الإشارة الحمراء بفضل نظام التحكم الآلي ATC. وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن السكك الحديدية المصرية تعتمد على شبكة إلكترونية حديثة للإشارات، مما يجعل التوقف التلقائي ممكنًا في حال عمل الأنظمة بشكلها الطبيعي.

تفاصيل تقنية وتعطيل أنظمة السلامة

أوضح الدكتور حسن مهدي خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي" الإعلامي أحمد موسى، أن القطار رقم 134 المخصص للضواحي لا تتجاوز سرعته القصوى المسموح بها ثمانين كيلومترًا في الساعة. وبيّن أن السرعة الفعلية للقطار بلغت 120 كيلومترًا، وهي سرعة عالية جدًا ومتجاوزة للحدود الآمنة، مما أدى إلى وقوع الحادث المروع.

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وذكر الخبير أن نظام التحكم الآلي المستخدم في هذا القطار قد تم تعطيله عمدًا، مما جعل التحكم عن بُعد مستحيلاً، ولولا عمل هذا الجهاز لما وقعت الكارثة. وأشار إلى أن الأنظمة القديمة تم استبدالها بأنظمة أوروبية أحدث، لكن غياب التشغيل السليم أدى لنتائج كارثية.

العنصر البشري والإهمال في إدارة القطار

أكد الأستاذ بجامعة عين شمس أن العنصر البشري كان السبب الجوهري في الحادث، مشيرًا إلى التقاعس الذي وقع من المراقب وناظر الرقة. وأشار إلى أن بيانات النيابة العامة أثبتت عدم قيام هذين الموظفين بواجبهما، وهو ما يُعد إهمالاً جسيمًا ساهم بشكل مباشر في تحطم القطار.

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لفت الدكتور حسن مهدي إلى أن حادث أمس في العياط لا يمكن تشبيهه بأي حوادث سابقة في نفس المنطقة، لأن إزالة جهاز ATC تعني حرمان النظام من القدرة على التحكم في سرعة القطار، وترك السيطرة الكاملة والسلبية في يد السائق فقط.

التراخي القانوني والآثار المترتبة

ذكر الدكتور حسن مهدي وجود قرار سابق صادر عن وزارة النقل يمنع بشكل قاطع إزالة أو فصل نظام ATC من أي قطار في شبكة السكك الحديدية، ويوجب فصل الموظف المخالف فورًا حال مخالفته لهذا القرار. وأكد على ضرورة اعتبار ما حدث في العياط درسًا مستفادًا منه لتجنب تكرار الأخطاء المستقبلية.

أشار الخبير إلى أن منطقة العياط تشهد ضغطًا مروريًا هائلاً لأنها تمر بها جميع قطارات الصعيد، ورغم هذا الضغط الكبير فإن المنطقة مجهزة بنظام آلي على أعلى مستوى من الكفاءة والأمان. ودعا إلى المراجعة الجادة للإجراءات التشغيلية لضمان عدم تكرار الكوارث في المستقبل القريب.