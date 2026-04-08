خبراء: انتهاء التصعيد إيجابي.. وأمريكا الخاسر الأكبر

يرى خبراء أن الهدنة الحالية تمثل تطورًا إيجابيًا، محذرين من هشاشتها. ويؤكدون أن الولايات المتحدة هي الخاسر الأكبر من الصراع، بينما استفادت إيران.

صرح الدكتور جمال عبد الجواد، المستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بأن توقف القتال وتراجع حدة التهديدات بعد مرور حوالي 40 يومًا من التصعيد يمثل تطورًا إيجابيًا، مؤكدًا أن “صوت العقل هو الذي تغلب في النهاية”. جاء ذلك خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج 'المشهد' المذاع على فضائية 'Ten'.

وأوضح عبد الجواد أن حجم الدمار الناجم عن المواجهات لم يتم معالجته باتفاق دائم، مشيرًا إلى أن مضيق هرمز كان مفتوحًا قبل اندلاع الأزمة، ولكن التطورات الأخيرة منحت إيران أداة ضغط جديدة، حيث استغلتها في سياق المفاوضات. هذه الورقة الجديدة سمحت لإيران بتوسيع نفوذها واستخدامه في تحقيق مكاسب إقليمية، بينما ظلت القوى الأخرى في حالة ترقب وتقييم للموقف المتغير. كما أشار إلى أهمية مراقبة سلوك اللاعبين الإقليميين والدوليين خلال الفترة القادمة لتقييم مدى استقرار الهدنة الحالية. \أكد عبد الجواد أن الولايات المتحدة تُعتبر الخاسر الأكبر من هذه الحرب، واصفًا إياها بـ “حرب اختيارية” انتهت بمنح الخصم أوراق قوة لم تكن متاحة له سابقًا، متسائلًا عن المكاسب التي حققتها واشنطن، ومشددًا على أنه “لا يرى أي إنجاز يُذكر”. لقد أدت هذه الحرب إلى تعزيز مكانة إيران في المنطقة وتقوية تحالفاتها الإقليمية، مما أضر بمصالح الولايات المتحدة على المدى الطويل. كما أبرز أن هذه الحرب سلطت الضوء على القيود التي تواجهها القوة العسكرية الأمريكية في مثل هذه الصراعات غير المتكافئة، وتسببت في تدهور سمعتها الدولية. هذا بالإضافة إلى التأثير السلبي على الاقتصاد الأمريكي بسبب تكاليف الحرب المرتفعة. التحليل الاستراتيجي يؤكد على أن الولايات المتحدة بحاجة إلى إعادة تقييم استراتيجيتها في المنطقة وتحديد أولوياتها بشكل أكثر دقة لتجنب تكرار مثل هذه الأخطاء في المستقبل.\في سياق تقييمه للوضع الإيراني، أشار عبد الجواد إلى أن إيران تعرضت لأضرار فنية، حيث فقدت جزءًا من بنيتها التحتية ومنشآتها الصناعية، بالإضافة إلى تأثير ملحوظ على اقتصادها. وعلى الرغم من هذه الخسائر، فإن إيران لا تزال تحتفظ بإرادة البقاء والقدرة على الصمود، واصفًا الهدنة الحالية بأنها “هشة”. وحذر من أن بعض الأطراف المشاركة في الصراع قد تسعى إلى تقويض هذه الهدنة، مما يتطلب حذرًا شديدًا وجهودًا دبلوماسية مكثفة للحفاظ على الاستقرار. وشدد على أهمية التوصل إلى حلول سياسية مستدامة لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع وتجنب تجدد العنف. كما لفت الانتباه إلى ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحسين حياة السكان





