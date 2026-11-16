مستشار سابق للأوكرانية يصف تصريحات ترامب بالثرثرة، بينما تؤكد مصر سلامة العربات الروسية في ميناء بورسعيد. تقرير شامل عن الأحداث الجارية.

كشف كورماك سميث ، المستشار السابق لوزارة الخارجية الأوكرانية، عن انتقاده الحاد للسياسات الأمريكية الحالية، حيث وصف التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الحرب في أوكرانيا بأنها تعكس فقدانه للشفافية والمصداقية على الساحة الدولية. وأكد سميث أن حديث ترامب الأخير أمام الصحفيين لا يقل عن كونه مجرد ثرثرة صادرة عن رجل لا يدري ما يقوله، مما يعزز صورة عدم الاستقرار في الموقف الأمريكي تجاه الأزمة الأوروبية.

سميث يصف مواقف بوتين ترامب بغير الصادقين

جاء هذا التصريح الصريح في مداخلة تلفزيونية مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار" على قناة "القاهرة الإخبارية"، حيث أوضح سميث أن أوكرانيا تقاتل بشجاعة دفاعا عن بقائها وجودتها الوطنية، في ظل عدم ظهور أي مؤشرات حقيقية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تدل على رغبته الصادقة في تحقيق السلام العادل. وأكد المستشار السابق أن بوتين يطرح مطالب سخيفة وغير مقبولة، منها التنازل عن أراضٍ أوكرانية تتجاوز مساحتها بكثير ما استولت عليه روسيا بالفعل من أراضٍ.

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وتجاوزت هذه المطالب الروسية المبالغ فيها لتشمل الضغط على دول الجوار، حيث يطالب بوتين دولاً مثل فنلندا ودول البلطيق بالخروج من حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بالإضافة إلى مطالبته بريطانيا بالتنازل عن ترسانتها النووية، وهو ما يرفضه المجتمع الدولي بشدة. وأكد سميث أن هذه المتطلبات المتطرفة لا تمثل مفاوضات حقيقية للسلام، بل هي محادثات ذات طابع تكتيكي تهدف إلى كسب الوقت والمماطلة، مشددا على أن بوتين لا يسعى إلى السلام بل إلى مزيد من الهيمنة والضغط العسكري.

اتهام ترامب بتقويض جهود السلام الأوكرانية

وصف كورماك سميث الموقف الحالي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يقف بوضوح إلى جانب بوتين، مشيرا إلى أن هناك محاولة مشتركة بين الطرفين لإجبار الشعب الأوكراني على الخضوع للضغوط الروسية القاسية. وأكد أنه في الوقت الذي يتحدث فيه الطرفان عن السلام كحل للأزمة، يواصل بوتين قتل المدنيين الأوكرانيين وتدمير البنية التحتية الحيوية في البلاد، وهو ما وصفه بانه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا يمكن التغاضي عنها أو تبريرها بأي شكل من الأشكال.

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في السياق نفسه، تشيرAnalyses إلى أن هناك دعوات متزايدة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا كشرط أساسي لبدء مفاوضات سلام حقيقية، وهو ما تؤكده شخصيات دولية مثل كايا كالاس. وفي ظل تصاعد الهجمات الروسية باستخدام قنابل طيارة بتكلفة زهيدة، تحولت مسيرات ثقيلة الحمولة إلى كابوس يهدد السماء الأوكرانية، مما يعقد الجهود الدبلوماسية ويعزز من حاجة المجتمع الدولي للتدخل الفوري والمنظم.

وزارة النقل تؤكد أمان العربات الروسية في بورسعيد

في ملف مختلف تماماً يرتبط بالأمن والسلامة في مصر، حسمت وزارة النقل المصرية الجدل الدائر بشأن سلامة العربات الروسية المتواجدة في ميناء بورسعيد، مؤكدة أنها آمنة تماماً ولا تمثل أي خطورة على القضبان. جاء هذا التأكيد الرسمي رداً على الشائعات والمخاوف التي انتشرت حول وجود هذه العربات، مشيرة إلى أن الفحوصات الدورية والفنية أثبتت مطابقتها لكافة المعايير الدولية والمحلية الخاصة بالسلامة على خطوط السكة الحديد.

أكدت الوزارة أن وجود هذه العربات يخضع لإجراءات تشغيلية صارمة ومراقبة مستمرة لضمان عدم تعرض أي خلل فني قد يؤثر على حركة المرور أو سلامة الركاب. وتأتي هذه التصريحات في وقت تسعى فيه مصر للحفاظ على استقرار منظومة النقل العام وتسهيل حركة الشحن والتصدير، مما يعزز من ثقة المواطنين والمستثمرين في كفاءة الأداء الحكومي وقدرة الجهات المعنية على إدارة الملفات المعقدة بأمان.

توجهات وزارة النقل وقناة السويس نحو التوطين

واستمراراً لسياسات التوطين وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية، أعلن رئيس قناة السويس عن الاستهداف الكبير لزيادة نسبة المكون المحلي في صناعة الوحدات البحرية المختلفة. يأتي هذا التوجه كجزء من استراتيجية شاملة لتعزيز الاقتصاد القومي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يفتح آفاقاً جديدة للصناعات البحرية المصرية ويساهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب المتخصص في هذا المجال الحيوي.

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بالإضافة إلى ذلك، تولي وزارة الاهتمام بجودة الخدمات الصحية من خلال إنشاء وتجهيز غرف زرع النخاع في مستشفى مبرة مصر القديمة، وفقاً لمعايير الجودة والاعتماد الصحي العالمية. هذا المشروع الطبي المتميز يعكس التزام الدولة بتحسين مستوى الرعاية الصحية وتوفير أحدث التقنيات الطبية لعلاج المرضى، مما يبرز التنوع في الإنجازات الحكومية عبر قطاعات النقل والصحة والاقتصاد.