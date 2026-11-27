استشاري التغذية يكشف الأسس العلمية لترتيب الوجبات بدءاً بالخضراوات لإنقاص الوزن وضبط السكر، مع نصائح محددة لمرضى السمنة وارتفاع الكوليسترول.

كشف الدكتور بهاء الدين ناجي ، خبير التغذية العلاجية المتخصص في حالات السمنة المفرطة، عن أهمية استراتيجية ترتيب تناول المكونات الغذائية داخل الوجبة الواحدة، معتبراً أن هذه الطريقة تمثل عاملاً حاسماً في إدارة الوزن بشكل فعال. وأوضح أن البدء بتناول الخضروات والسلطات قبل الانتقال إلى مصادر البروتين ومن ثم النشويات يساعد بشكل مباشر على ضبط مستويات السكر في الدم وتحسين المؤشرات الصحية العامة للجسم بأكملها.

الآليات الفسيولوجية لترتيب الوجبات

أوضح الدكتور بهاء الدين ناجي خلال مشاركته الهاتفية مع المذاعة حياة مقطوف في برنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أن تقديم الخضروات في بداية الوجبة يخلق شعوراً بالامتلاء المبكر بسبب احتواءها على كميات كبيرة من الألياف الغذائية. هذه الألياف تعمل على إبطاء عملية امتصاص السكريات والدهون في الأمعاء، مما يساهم بشكل كبير في الحفاظ على ثبات مستويات الغلوكوز والكوليسترول في الدورة الدموية.

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أضاف الخبير أن هذه الآلية الغذائية تعمل كحاجز وقائي يقلل من حدة الإحساس بالجوع السريع بعد تناول الطعام، وهو ما يمثل خطوة جوهرية في كسر دائرة الإفراط في الأكل. أشار ناجي إلى أن الترتيب الصحيح للوجبة يساعد بشكل خاص في تقليل مخاطر الإصابة بمقاومة الإنسولين لدى الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي أو نمط حياة خامل.

توصيات لمصابي السكري والسمنة

شدد الدكتور بهاء الدين ناجي على أن هذا النهج الغذائي ينطبق بشكل فعال على مرضى السكري من النوع الثاني، وكذلك على الأفراد الذين يعانون من مشاكل السمنة المزمنة أو ارتفاع معدلات الكوليسترول في الدم. نصح الخبراء والجمهور بالتفكير في تعديل ترتيب الأطباق على المائدة بدلاً من التركيز فقط على تقليل الكميات، مشيراً إلى أن الجمع بين الترتيب الصحيح واختيار الأطعمة المناسبة يعزز نتائج فقدان الوزن.

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قدم الخبير نصائح محددة لمحبي الأكلات المصرية التقليدية، حيث أشار إلى ضرورة التركيز على محشي الخضروات الورقية مثل الباذنجان والكوسة، في حين نصح بالحد من تناول محشي الكرنب وورق العنب نظراً لاحتوائهما على كميات أعلى من النشويات المضافة أو الطحين. أكد أن الاختيار الذكي لنوع المحشي يمكن أن يقلل من العبء الكربوهيدراتي للوجبة بشكل ملحوظ.

استراتيجيات تقليل النشويات والحركة

أوصى الدكتور بهاء الدين ناجي بتقليل الاعتماد على المكرونة والخبز الأبيض كمصادر رئيسية للنشويات، مشدداً على أن الخطوة الأولى في التحكم بالوزن يجب أن تبدأ بتقليل الكمية الإجمالية للنشويات المستهلكة يومياً. بعد تقليل الكمية، تأتي أهمية اختيار أنواع النشويات المعقدة والغنية بالألياف، والتي تتحلل ببطء في الجسم مما يطيل فترة الشبع ويمنع الارتفاعات الحادة في سكر الدم.

أختتم الخبير توضيحه بأن ممارسة الحركة البدنية بعد تناول الطعام مباشرة تمثل الركيزة الثالثة في هذه المعادلة الصحية، موضحاً أن الجمع بين ترتيب الوجبة، اختيار الطعام الصحي، والنشاط الحركي يدعم الحفاظ على الوزن المثالي والصحة العامة على المدى الطويل. وأكد أن هذه العادات مجتمعة تشكل نظاماً متكاملاً لا يعتمد على الحميات القاسية بل على تعديل السلوك اليومي.