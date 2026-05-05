خبراء التغذية يكشفون الحقيقة حول هضم الخضراوات والفواكه: هل الجسم لا يهضمها؟

أكد أخصائي التغذية معتز القيعي أن الادعاءات حول عدم هضم الجسم للخضراوات والفواكه غير دقيقة، موضحًا دور الألياف والبكتيريا النافعة في تحسين الهضم وتعزيز الصحة.

أثارت بعض التصريحات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا حول خطورة تناول بعض الأطعمة مثل المانجو والبطيخ وال خضراوات الورقية، بزعم أن الجسم لا يمتلك إنزيمات ل هضم ها، وهو ما دفع خبراء ال تغذية للرد وتوضيح الحقيقة العلمية.

هل الجسم يهضم الخضراوات فعلًا؟ في هذا السياق، أكد معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية، أن هذه الادعاءات "غير دقيقة ولا تستند إلى أساس علمي".

دراسة تكشف مفاجأة وأوضح “القيعي” في تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري، أن جسم الإنسان بالفعل لا يُنتج إنزيمًا مخصصًا لتكسير نوع من الألياف النباتية يُعرف بـ Cellulose، وهو المسؤول عن قوام الخضراوات، لكن هذا لا يعني أن الخضراوات غير مفيدة أو غير قابلة للهضم. وأضاف “القيعي”، إلى أن هذه الألياف تلعب دورًا مهمًا في تحسين حركة الأمعاء وتعزيز صحة الجهاز الهضمي، وتُعد عنصرًا أساسيًا في الوقاية من العديد من الأمراض.

دور البكتيريا النافعة في الهضم وأشار أخصائي التغذية إلى أهمية Gut microbiome، وهو مجموعة من البكتيريا النافعة داخل الأمعاء، والتي تعمل على تخمير الألياف وتحويلها إلى مركبات مفيدة مثل الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة. وأكد أن هذه المركبات تُساهم في دعم صحة القولون وتعزيز المناعة، ما يثبت أن الجسم يستفيد من الألياف حتى لو لم يتم هضمها بالكامل.

حقيقة خطورة المانجو والبطيخ وفيما يتعلق بالفاكهة، أوضح القيعي أن المانجو والبطيخ يحتويان على سكريات طبيعية سهلة الهضم، بالإضافة إلى فيتامينات ومضادات أكسدة مهمة لصحة الجسم. وشدّد “القيعي”، على أنه “لا يوجد دليل علمي موثوق يثبت أن هذه الفواكه خطر على المعدة لدى الأشخاص الأصحاء”، مشيرًا إلى أن أي مشاكل قد تظهر تكون مرتبطة بحالات فردية مثل الحساسية أو اضطرابات الجهاز الهضمي.

خطأ شائع في فهم عملية الهضم وأكد “القيعي”، أن الخلط بين “عدم الهضم الكامل” و”عدم الفائدة” يعد من أبرز المفاهيم الخاطئة، موضحًا أن بعض المكونات مثل الألياف تقدم فوائد كبيرة للجسم رغم عدم تكسيرها بالكامل. واختتم معتز القيعي تصريحاته بالتأكيد على أن الخضراوات والفاكهة جزء أساسي من أي نظام غذائي صحي، وأن وصفها بأنها “بلاستيك” أو ضارة لا يستند إلى أي دليل علمي، بل يتعارض مع التوصيات الطبية العالمية





