خبير دولي: اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان "هش" ومهدد بالانهيار بسبب الخروقات الإسرائيلية

يؤكد خبير العلاقات الدولية، الدكتور أحمد سيد، أن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان هش وقابل للانهيار بسبب الخروقات الإسرائيلية المستمرة، مشيرًا إلى الحاجة لضغوط دولية حقيقية لضمان الالتزام به ومعالجة جذور الصراع.

يؤكد الدكتور أحمد سيد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، على الطبيعة الهشة لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان ، مشيرًا إلى أنه بالرغم من دخوله حيز التنفيذ رسميًا، إلا أنه يظل عرضة للانهيار في أي لحظة نظرًا لاستمرار ال خروقات ال إسرائيل ية. وخلال مداخلة تلفزيونية، استشهد الدكتور أحمد بالتجارب السابقة التي تشير إلى عدم التزام إسرائيل بالهدن، مستذكرًا هدنة نوفمبر 2024 التي شهدت آلاف الانتهاكات على الرغم من الضمانات الدولية.

وأوضح أن الحكومة الإسرائيلية، بقيادة بنيامين نتنياهو، تتبع سياسة المراوغة؛ حيث تعلن قبولها بالهدنة تحت وطأة الضغوط الدولية، لكنها في المقابل تعمل عمليًا على إفشالها عبر ارتكاب انتهاكات مستمرة تحت ذريعة وجود تهديدات أمنية. وأشار الخبير إلى أن تثبيت وقف إطلاق النار يتطلب توفير ضمانات وضغوط دولية حقيقية لإجبار إسرائيل على وقف اعتداءاتها، بالإضافة إلى انسحاب قواتها من الأراضي اللبنانية ودعم الدولة اللبنانية لفرض سيادتها الكاملة. وشدد على أن أي حل مستدام للأزمة يجب أن يكون شاملاً، وأن يعالج كافة مسارات الصراع في المنطقة، ولا يقتصر على حلول جزئية. وفي سياق متصل، اعتبر أن عودة المواطنين اللبنانيين إلى مناطقهم، على الرغم من المخاطر المحيطة، تعكس تمسكهم بأرضهم ورفضهم لمحاولات تغيير الواقع الديموغرافي في الجنوب. وأكد أن هذه العودة تمثل رسالة واضحة تعبر عن رغبة الشعب اللبناني في تحقيق الاستقرار والسلام. ولفت الدكتور أحمد إلى أن الضغوط الاقتصادية العالمية، وخاصة تداعيات الحرب على أسعار الطاقة وحركة التجارة، قد لعبت دورًا مهمًا في الدفع نحو التهدئة، مشيرًا إلى أن استمرار الصراع كان سيؤدي إلى أزمات أعمق على المستوى الدولي. واختتم بتأكيد أن الجهود المصرية والدولية تتركز حاليًا على الانتقال من مرحلة إدارة الصراع إلى مرحلة حله، وذلك من خلال تفعيل المسارات الدبلوماسية ودعم استقرار لبنان والمنطقة بشكل شامل. إن التحديات التي تواجه اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان تتجاوز مجرد التوقيع عليه، فهي تتطلب يقظة مستمرة وضغطًا دوليًا حاسمًا لضمان احترامه. فالخروقات المتكررة لا تقوض الهدنة فحسب، بل تزيد من تعقيد الوضع الإنساني والأمني على الأرض، مما يجعل تحقيق سلام حقيقي أمرًا بعيد المنال. إن المطالبة بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية ودعم سيادة لبنان هي مطالب أساسية لا يمكن التفاوض عليها، وهي ضرورية لبناء الثقة وإعادة بناء الدولة. كما أن التحدي يكمن في معالجة الأسباب الجذرية للصراع، وليس الاكتفاء بتجميده مؤقتًا، وهذا يتطلب رؤية شاملة تتجاوز الحدود اللبنانية لتشمل المنطقة بأكملها. إن صمود الشعب اللبناني وتمسكه بأرضه يشكلان مصدر قوة ودفع نحو تحقيق الاستقرار، وهم بحاجة إلى دعم دولي حقيقي لحماية حقوقهم وضمان مستقبل آمن لهم. أما عن الدور الاقتصادي، فإن استقرار التجارة والطاقة هو ركيزة أساسية للاستقرار السياسي، واستمرار النزاعات يلقي بظلاله السلبية على الاقتصاد العالمي، مما يجعل التوصل إلى حلول دبلوماسية أمرًا ملحًا. إن الجهود الدبلوماسية المصرية والدولية المبذولة حاليًا، والتي تهدف إلى الانتقال من إدارة الأزمات إلى حلول شاملة، هي خطوة في الاتجاه الصحيح، وتتطلب دعمًا وتعاونًا مستمرين لضمان نجاحها وتحقيق الأمن والاستقرار المنشودين في لبنان والمنطقة





وقف إطلاق النار لبنان إسرائيل خروقات ضغوط دولية

