خبير تحكيمي ينتقد بشدة نظام تعيينات الحكام المحلي

الحكم الدولي السابق أيمن دجيش يوجه انتقادات لاذعة لآلية تعيينات الحكام في المسابقات المحلية، مشيرًا إلى تكرار غير مبرر وضغوط على الحكام قد تؤثر على أدائهم. يطالب بإعادة تنظيم شاملة للمنظومة لضمان العدالة والاحترافية.

أطلق الحكم الدولي السابق أيمن دجيش صرخة استياء مدوية، مهاجمًا بشدة آلية تعيينات الحكام في المسابقات الكروية المحلية. وأكد دجيش، من خلال منشورات له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على وجود تكرار غير مبرر في إسناد إدارة المباريات لبعض الحكام، وهو ما وصفه بالتجاوزات التي لا تراعي الظروف البدنية والنفسية الملائمة للحكام. وأوضح دجيش أن ملف تعيينات الحكام بات بحاجة ماسة إلى عملية دراسة معمقة وشاملة، تستهدف وضع كل حكم في بيئة عمل مواتية تمكنه من إدارة المباريات بأعلى درجات الكفاءة والتركيز.

وأكد على ضرورة إعادة النظر بشكل جذري في آلية الاختيار الحالية، وذلك بهدف تحقيق العدالة المطلقة وضمان استمرارية الحفاظ على مستوى الأداء التحكيمي الرفيع الذي تطمح إليه الجماهير والرياضة المصرية ككل. وقد استشهد دجيش بمثال حي على هذه الإشكالية، حيث أشار إلى حالة الحكم هيثم الشريف، المنتمي لمحافظة سوهاج، والذي تم تكليفه بمهمتين متتاليتين خلال يومين فقط. فقد تم تعيين الشريف ليكون حكمًا مساعدًا لحكم تقنية الفيديو (VAR) في المباراة التي جمعت بين فريقي وادي دجلة والبنك الأهلي، ليتم بعد ذلك تكليفه بمهمة الحكم الرابع في المباراة التي ستجمع بين فريقي الجونة والإسماعيلي في اليوم التالي. وتساءل دجيش بشكل منطقي عن جدوى هذا الضغط الهائل الذي يتعرض له الحكم، والناتج عن التنقلات المستمرة والإجهاد البدني والذهني خلال يومين متتاليين. وأضاف موضحًا أن هذا النوع من الجدولة المزدحمة قد يؤثر بشكل سلبي وخطير على الجاهزية البدنية والذهنية للحكام، مشيرًا إلى أن دور الحكم الرابع يتطلب تركيزًا مطلقًا ويقظة مستمرة تحسبًا لأي طارئ قد يحدث داخل رقعة الملعب أو خارجها. وتطرق دجيش أيضًا إلى حالة الحكم مصطفى الشهدي، داعيًا له بالشفاء العاجل والصحة الجيدة، كإشارة منه إلى أن الضغوط قد تطال الجميع. ويرى دجيش أن تكرار مثل هذه القرارات غير المدروسة يعكس، في رأيه، حالة من العشوائية والفوضى التي تتسم بها إدارة ملف تعيينات الحكام. وحذر بشدة من أن استمرار هذا النهج المتبع قد ينعكس بشكل سلبي ومدمر على مستوى التحكيم في مصر بأكملها، مما يهدد نزاهة المنافسات ويفقد ثقة الجماهير في عدالة المباريات. واختتم دجيش تصريحاته بالتأكيد على دعمه الكامل وغير المشروط لجميع الحكام المصريين، متمنيًا لهم كل التوفيق والنجاح في مهامهم، ولكن مع مطالبة واضحة وجادة بإعادة تنظيم شاملة ودقيقة لمنظومة تعيينات الحكام، لتصبح أكثر احترافية، وتنظيمًا، ودقة، بما يخدم مصلحة الرياضة المصرية العليا





أيمن دجيش تعيينات الحكام التحكيم المحلي الدوري المصري تقنية الفيديو

