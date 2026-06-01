خبيرة علاقات دولية: ترامب يكرر نمط التهديدات والمهل النهائية تجاه إيران

قالت جينجر تشابمان إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتبع نمطًا متكررًا من التهديدات والمهل النهائية لتهدئة الأسواق، متوقعة ضربة جوية جديدة لإيران ثم إعلان النصر.

نشرت خبيرة العلاقات الدولية جينجر تشابمان تحليلاً للتوترات بين الولايات المتحدة و إيران ، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتبع نمطاً متكرراً من التهديدات والمهل النهائية التي تهدف إلى تهدئة أسواق النفط والمتابعين للشأن السياسي.

وأوضحت تشابمان في مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم عبر قناة القاهرة الإخبارية أن ما يجري حالياً يعكس هذا النمط، حيث يطلق ترامب تهديداته ويحدد مهلاً نهائية عادة يوم الجمعة، ثم يتراجع عنها أو يمنح مهل جديدة خلال بقية الأسبوع. وأضافت أن ترامب دخل اجتماعاً يوم الجمعة الماضية معلناً أنه سيتخذ قراراً نهائياً، لكن الاجتماع انتهى دون صدور أي قرار، مما يؤكد تردده في اتخاذ خطوات حاسمة.

وتابعت تشابمان أن هذا السلوك المتكرر يهدف إلى إبقاء الخصوم في حالة من الترقب والقلق، مع الحفاظ على هامش للمناورة السياسية. ويأتي هذا التحليل في سياق التصعيد الأخير بين واشنطن وطهران، حيث تتزايد التهديدات المتبادلة وتتحرك القوات الأمريكية في الخليج العربي. وتوقعت تشابمان أن يوجه ترامب ضربة جوية جديدة إلى إيران يوم الاثنين المقبل، بهدف إظهار قدرته على تنفيذ مثل هذه الضربات ثم إعلان النصر بعدها.

لكنها أشارت إلى أن العسكريين الأمريكيين يرون أن أي هجمات جديدة لن تحقق الأهداف الأمريكية، بل قد تنطوي على مخاطر كبيرة تتعلق بخسارة الحلفاء في منطقة الخليج. وأكدت أن الولايات المتحدة لا تزال متمسكة بإعادة فتح مضيق هرمز ومنع تطوير أي برنامج نووي إيراني. وفي المقابل، تطالب إيران بوقف دائم لإطلاق النار يشمل لبنان، باعتباره نقطة قد تشعل الحرب الإقليمية مجدداً.

وأوضحت تشابمان أن إيران تعتبر لبنان جبهة أساسية في صراعها مع الولايات المتحدة، وأي هجوم عليها قد يجر حزب الله إلى مواجهة شاملة مع إسرائيل، مما يهدد استقرار المنطقة بأسرها. ويرى مراقبون أن استراتيجية ترامب تعتمد على الضغط المتصاعد ثم التراجع، مما يخلق حالة من عدم اليقين في المنطقة. وتشير تشابمان إلى أن هذا النمط المتكرر قد يؤدي إلى فقدان المصداقية الأمريكية، خاصة مع إدراك الأطراف الأخرى أن التهديدات قد لا تتحقق.

وفي هذا السياق، صرح المحلل السياسي أحمد عبد الرحمن بأن التصعيد الحالي يذكرنا بسيناريو يناير 2020 عندما أمر ترامب باغتيال قاسم سليماني، ثم تراجع عن التصعيد بعد ذلك. وأضاف عبد الرحمن أن ترامب يواجه ضغوطاً داخلية مع اقتراب الانتخابات النصفية، مما يجعله يميل إلى إظهار القوة ولكن دون الدخول في حرب شاملة. من جهة أخرى، تستمر إيران في تطوير قدراتها الصاروخية والنووية، متحدية العقوبات الدولية.

وتظل الأسواق العالمية متأثرة بهذه التوترات، حيث ارتفعت أسعار النفط بنسبة 5% الأسبوع الماضي بسبب المخاوف من تعطل الإمدادات من منطقة الخليج. ويتوقع المحلل الاقتصادي محمد العسكري أن تشهد الأسواق تقلبات حادة خلال الأيام المقبلة، خاصة إذا تم تنفيذ الضربة الجوية المتوقعة. وأشار العسكري إلى أن إغلاق مضيق هرمز سيكون كارثة على الاقتصاد العالمي، حيث يمر عبره حوالي 20% من إمدادات النفط العالمية.

وفي هذه الأثناء، تواصل الصين وروسيا الضغط من أجل حل دبلوماسي، معربة عن قلقها من تداعيات أي عمل عسكري على الأمن الدولي. وتجري مفاوضات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في فيينا، لكنها لم تحقق تقدماً يذكر بسبب تصلب الموقفين. وفي الختام، ترى تشابمان أن الأيام القادمة ستكون حاسمة في تحديد مسار الأزمة، مع ترقب العالم لقرار ترامب النهائي.

وإذا ما نفذت الضربة الجوية، فقد تشهد المنطقة موجة جديدة من العنف، أما إذا تراجع ترامب، فسيؤكد ذلك نمطه المعروف في التهديد والتراجع. وتبقى المنطقة على صفيح ساخن، في انتظار شرارة قد تشعل حرباً إقليمية واسعة النطاق





الولايات المتحدة إيران دونالد ترامب التهديدات العسكرية مضيق هرمز

