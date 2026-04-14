خبير: سمعة الذهب المصري ممتازة.. والأسعار الحالية جيدة للشراء

أكد مستشار وزير التموين السابق أن سمعة الذهب المصري جيدة، ونصح بالشراء في ظل الأسعار الحالية. وتوقع ارتفاع الأسعار عالمياً، وكشف عن زيادة في إنتاج اللحوم والألبان.

صرح الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين السابق لشئون صناعة الذهب ، بأن سمعة الذهب ال مصر ي قد أصبحت 'ممتازة ومعتمدة في كافة دول العالم'. وأكد على أن حالات ' الذهب المغشوش' تعد حالات فردية نادرة للغاية. وحذر خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة 'Extra News' من المخاطر المرتبطة بعمليات الشراء والبيع عبر الإنترنت، مشدداً على ضرورة التعامل مع المحال المعتمدة والحصول على فاتورة تفصيلية تتضمن الوزن والعيار والبيانات الكاملة. كما علق على العروض الترويجية لبيع الذهب 'زيرو مصنعية'، موضحًا أنها غالبًا ما تكون مرتبطة ب الذهب المستعمل الذي لا يُنصح بشرائه، ودعا إلى تفضيل اقتناء المشغولات الجديدة، خاصة وأن مصنعية الذهب ال مصر ي، وخصوصًا عيار 21 والسبائك والجنيهات الذهب ية، تعد 'بسيطة جدًا' عند مقارنتها بالمصنعيات العالمية للذهب، مثل الذهب الإيطالي. هذا ويعكس ذلك تحسنًا كبيرًا في جودة وإنتاج الذهب ال مصر ي، مما يجعله خيارًا استثماريًا جذابًا في ظل الظروف ال اقتصاد ية الراهنة. ويشير هذا التحسن إلى جهود الحكومة والقطاع الخاص في تطوير صناعة الذهب وتأمين جودتها، بالإضافة إلى تعزيز الثقة في المنتج ال مصر ي على المستوى العالمي. كما يؤكد على أهمية وعي المستهلكين بضرورة التحقق من مصداقية البائع والمصوغات الذهب ية قبل الشراء لتجنب الوقوع ضحية للغش والاحتيال. علاوة على ذلك، يجب على المستهلكين التعرف على معايير الجودة العالمية للذهب والاطلاع على أحدث التطورات في أسعار الذهب وأسواق المال لضمان اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.

من ناحية أخرى، تطرق الدكتور فرج إلى التوقعات بشأن مستقبل أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الأسواق العالمية تشهد حالة من القلق وعدم اليقين بسبب فشل المفاوضات المتعلقة بالحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وأوضح أن هذه الأوضاع تؤثر على أسعار الذهب العالمية، حيث تراجعت الأوقية عالميًا بأكثر من 25 دولارًا لتصل إلى 4720 دولارًا أمريكيًا. وفيما يتعلق بالأسعار المحلية، أشار إلى وصول سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 7160 جنيهًا مصريًا، وسعر الجنيه الذهب إلى 57 ألفًا و600 جنيه مصري. وشدد على أن 'الأسعار الحالية جيدة جدًا للشراء'، مستندًا إلى توقعات المؤسسات المالية العالمية الكبرى، مثل UBS وساكسو بنك، والتي تشير إلى إمكانية تجاوز أسعار الذهب لمستوى 6000 دولار أمريكي بنهاية العام الجاري، في حال استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية. هذا ويوفر هذا التوقيت فرصة للمستثمرين للاستفادة من انخفاض الأسعار الحالي وشراء الذهب كأصل آمن يحافظ على قيمته في أوقات الأزمات.

في سياق آخر، وفيما يتعلق بقطاع الثروة الحيوانية، أعلن رئيس القطاع عن تحقيق زيادة بنسبة 8% في إنتاج اللحوم والألبان خلال العام الحالي. يعكس هذا النمو الجهود المبذولة لتطوير القطاع وتحسين الإنتاجية، وذلك من خلال تطبيق أحدث التقنيات وأفضل الممارسات في تربية المواشي وإنتاج الألبان. ويسهم هذا التطور في تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمواطنين على حد سواء. ويدعم هذا الإنجاز خطط الدولة للتنمية المستدامة في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، والتي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتصدير الفائض إلى الخارج. كما يسلط الضوء على أهمية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتوفير الدعم اللازم للمزارعين والمربين لتحقيق المزيد من النمو والتطور في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب الأمر اتخاذ تدابير لضمان جودة المنتجات الحيوانية وسلامتها، والتأكد من توافرها بأسعار معقولة للمستهلكين.





