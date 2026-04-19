خبير عسكري: حروب الجيل الرابع تستهدف العقول.. والتنمية مفتاح تأمين سيناء

اللواء سمير فرج يؤكد أن الحروب الحديثة تستهدف الجبهة الداخلية وتشويه الوعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويسلط الضوء على أهمية التنمية الشاملة في سيناء كعامل أساسي لتأمينها ضد التهديدات.

حذر اللواء أركان حرب سمير فرج ، الخبير العسكري والاستراتيجي، من خطورة الحروب الجديدة التي تستهدف العقول والجبهة الداخلية، مؤكداً أن ساحة المعركة لم تعد تقتصر على المواجهة العسكرية التقليدية، بل انتقلت إلى عقول المواطنين والشباب بهدف تدمير أسس الدولة. وأوضح فرج، خلال لقائه ببرنامج "المواطن والمسؤول"، أن العدو يستهدف تشويش العقول وتقليل الثقة بين الأجيال الصاعدة والقيادة السياسية ومؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن 60% من الشعب المصري من الشباب الذين يعتمدون بشكل كلي على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي الساحة التي تستغلها القوى المعادية، وعلى رأسها أجهزة الاستخبارات الصهيونية وجماعة الإخوان، لبث الإحباط وتشويه الإنجازات الوطنية. واستعرض فرج تطور الحروب عبر الأجيال، مؤكداً أن الحروب الحديثة تهدف إلى إسقاط الدولة من الداخل عبر ضرب العلاقة بين الشعب وجيشه ورئيسه، مستشهداً بدرس عام 1967 حين سقط الجيش ولم تسقط مصر بفضل وقوف الشعب خلف قيادته. وللبرهنة على ذلك، ضرب مثالاً بمشروع ازدواج قناة السويس، الذي وصفه بـ"ضربة معلم استراتيجية" أجهضت فكرة إنشاء قناة "بن جوريون" البديلة التي كانت تخطط لها إسرائيل لضرب الأهمية الاقتصادية لقناة السويس. وأشاد فرج بالقفزة النوعية التي شهدتها القوات المسلحة منذ عام 2015، في ظل تبني الدولة لاستراتيجية "يد تبني ويد تحمي"، والتي تشمل تنويع مصادر السلاح وضمان عدم الارتهان لجهة واحدة، إلى جانب التسليح الحديث وامتلاك أحدث أنواع التكنولوجيا العسكرية، مما جعل الجيش المصري يحتل مراكز متقدمة عالمياً. كما أشاد بالعروض العسكرية التي تعكس مستوى الانضباط والتطوير في الجيش والشرطة. ودعا فرج منابر الإعلام والمؤسسات الدينية والجامعات إلى تسليط الضوء على النجاحات الوطنية وبناء وعي حقيقي لدى الشباب، مؤكداً أن معركة الوعي هي معركة بقاء، وأن الحفاظ على التماسك الوطني هو الصخرة التي تتحطم عليها كافة المؤامرات التي تستهدف تقزيم دور مصر كقوة إقليمية. وتطرق إلى أهمية ذكرى تحرير سيناء، كونها تجسد نجاح الدولة في استعادة كامل ترابها الوطني. وأوضح أن استعادة سيناء لم تكن وليدة صدفة، بل نتاج ثلاث معارك كبرى: المعركة العسكرية عام 1973، والمعركة السياسية في كامب ديفيد، والمعركة القانونية في طابا. وانتقد فرج سنوات العزلة التي عانت منها سيناء سابقاً، مؤكداً أن تأمينها في عهد الرئيس السيسي انتقل من مرحلة الشعارات إلى مرحلة التنمية الشاملة، وأن القيادة السياسية تدرك أن تأمين سيناء يتحقق بتعميرها وجعلها جزءاً نابضاً من الوطن الأم، وذلك عبر مشروع استصلاح نصف مليون فدان في قلب سيناء، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية مثل الأنفاق الخمسة الجديدة التي قلصت زمن عبور قناة السويس بشكل كبير، مما شجع الاستثمار وفتح الباب أمام نهضة اقتصادية حقيقية. وأكد فرج أن هذه المشروعات هي التي ستجذب ملايين المصريين للعيش والاستقرار في سيناء، لتشكل حائط صد منيعاً لأي تهديدات تمس الأمن القومي. وفي ختام حديثه، وجه رسالة تحذيرية لكل بيت مصري من محاولات أعداء الوطن لزعزعة الثقة في القيادة السياسية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن تضحيات رجال القوات المسلحة هي الضمانة الحقيقية لبقاء مصر قوية وعصية على الانكسار





