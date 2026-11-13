خبير الكهرباء يكشف طريقة بسيطة للتحقق من سلامة عدادات الكهرباء الذكية

كشف الدكتور أحمد الشناوي عن طريقة منزلية بسيطة لاكتشاف الأعطال في عدادات الكهرباء الذكية ومسبوقة الدفع، مع توضيح مميزاتها وطرق الاستهلاك الآمن.

كشف الدكتور أحمد الشناوي ، الخبير المتخصص في مجال الطاقة الكهربائية ، عن آلية عملية وبسيطة تتيح للمواطنين إمكانية التحقق من سلامة عدادات الكهرباء الذكية أو مسبوقة الدفع داخل منازلهم. يأتي هذا الكشف تزامناً مع التوجه الحكومي نحو رقمنة قطاع الطاقة، حيث يسعى الخبراء إلى تمكين المستهلكين من مراقبة أدائها بدقة عالية. يهدف هذا الإجراء الوقائي إلى تجنب الأخطاء المالية الناتجة عن عطل فني في العداد، مما يضمن عدالة الفاتورة الشهرية ويحفظ حقوق كل من المستهلك وشركة الكهرباء.

اختبار منزلي بسيط للكشف عن أعطال العدادات

أوضح الدكتور أحمد الشناوي خلال برنامجه على قناة صدى البلد أن أول خطوة لإجراء هذا الفحص الذاتي هي فصل جميع الأجهزة الكهربائية المشتبكة على الشبكة الداخلية، بما في ذلك الثلاجة، مكيفات الهواء، وأجهزة التلفاز. يجب أن يبقى المنزل خالياً من أي استهلاك كهربائي لفترة زمنية محددة تتراوح بين خمس دقائق وعشر دقائق متواصلة. خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة، يتم مراقبة عداد الكهرباء بعناية فائقة للتأكد من استقرار الأرقام.

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يجب على المواطن أخذ قراءة دقيقة للعداد قبل بدء فترة الاختبار، ومن ثم مراقبتها بعد مرور العشر دقائق. إذا لوحظ استمرار العداد في تسجيل زيادة في عدد الوحدات المسجلة، بالرغم من فصل جميع الأحمال الكهربائية، فهذا يشير بوضوح إلى وجود خلل فني أو أعطال في الجهاز. في هذه الحالة، يكون من الضروري الإبلاغ فوراً عن العطل لشركة الكهرباء المختصة لإجراء الفحص الفني اللازم وإصلاح الخلل.

تنطبق نفس الإجراءات التحذيرية على عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع، حيث يركز الفحص على مراقبة الرصيد المتبقي بدلاً من عدد الوحدات. يجب التأكد من عدم حدوث أي خصم تلقائي من الرصيد المتاح خلال فترة عزل الأجهزة الكهربائية. إذا لوحظ نقص في الرصيد دون استخدام لأي جهاز كهربائي، فإن ذلك يعني وجود مشكلة في كارت الشحن أو في عداد القياس نفسه، ويتطلب تدخلاً فنياً من الشركة المزودة للخدمة.

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مزايا العدادات الذكية وتطبيقات الرقمنة

أكد الدكتور أحمد الشناوي أن التحول نحو العدادات الذكية يوفر مجموعة واسعة من المزايا التكنولوجية التي تسهل حياة المواطنين وتدعم جهود ترشيد الاستهلاك. من أبرز هذه المزايا إمكانية شحن كارت الكهرباء مباشرة من خلال المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف الذكية، دون الحاجة إلى التوجه إلى مكاتب الشحن أو الوقوف في الطوابير التقليدية. هذا النهج الرقمي يوفر الوقت والجهد، ويساهم في تخفيف الازدحام على المراكز الخدمية.

تتيح التطبيقات الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض أيضاً إمكانية متابعة معدلات الاستهلاك بشكل مباشر عن بعد، مما يمنح المستهلك رؤية شاملة ودقيقة لاستخدامه للطاقة. كما ترفق هذه التطبيقات نظام تنبيهات ذكية يخطر المستخدم عند اقترابه من الوصول إلى شريحة استهلاك أعلى من شريحته الحالية. هذه الخاصية الحيوية تساعد المواطن على اتخاذ قرارات فورية لتخفيض الاستهلاك وتجنب الغرامات أو زيادة قيمة المحاسبة المفاجئة.

تحذيرات هامة حول كروت الشحن والاستهلاك

حذر الدكتور أحمد الشناوي بشدة من استخدام كارت شحن مخصص لعداد كهرباء آخر في عداد مختلف، مؤكداً أن كل عداد يمتلك كارتاً خاصاً به مرتبطاً بمعرّف فريد وبيانات محددة. استخدام كارت غير مطابق للعداد قد يؤدي إلى تهنيج الجهاز أو حدوث خلل كامل في عمله، مما يعطل عملية الشحن ويستدعي تدخلاً فنياً مكلفاً. يجب على المواطنين التأكد من تطابق بيانات الكارت مع بيانات العداد قبل عملية الشحن لتجنب أي مضاعفات.

كما شدد الخبير على أهمية مراقبة معدلات الاستهلاك خلال الشهر بشكل مستمر، خاصة مع وجود آلية الانتقال بين شرائح الاستهلاك المتدرجة. الانتقال إلى شريحة أعلى يعني بالضرورة زيادة في قيمة المحاسبة الشهرية، مما قد يسبب عبئاً مالياً إضافياً على الأسرة. لذلك، فإن الاستباقية في قراءة التطبيقات ومتابعة الاستخدام اليومي تعد وسيلة فعالة للحفاظ على التوازن المالي وتجنب الصدمات المالية في نهاية الشهر.