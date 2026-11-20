أوضح الدكتور أشرف سنجر أن لقائي ترامب وبوتين وشين جين بينج لم يحلا الحرب الأوكرانية، بينما عكست بيانات السوق تراجع سعر الذهب عيار 21 في مصر خلال تداولات 20 نوفمبر.

أكد الدكتور أشرف سنجر ، الخبير المتخصص في السياسات الدولية التابع لقطاع أخبار المتحدة، أن القمة التاريخية التي جمعت القادة الثلاثة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، والرئيس الصيني شي جين بينج ، لم تُفضِ إلى إصدار قرارات حاسمة أو نهائية بشأن أبرز الأزمات الجيوسياسية المعقدة التي تشغل العالم حالياً.

تقييم نتائج القمة الثلاثية الكبرى

صرح الدكتور أشرف سنجر خلال مداخلته التلفزيونية عبر قناة إكسترا نيوز يوم الجمعة، بأن التطلعات العالمية كانت تتجه نحو انتظار نتائج أكثر وضوحاً وصرامة من هذا اللقاء الرفيع المستوى، لا سيما فيما يتعلق بالملفين الساخنيين المتمثلين في الحرب الروسية الأوكرانية والمواجهة الأمريكية الإيرانية، إلا أن اللقاء خرج دون حسم حقيقي في هذه الملفات الحيوية.

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أوضح الدكتور أشرف سنجر أن الإصلاح الجذري لمنظومة الأمم المتحدة الدولية يواجه عقبات وعقبات هيكلية شديدة الصعوبة، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى أن الدول الثلاث المتفاعلة في القمة تمتلك حق النقض أو الفيتو في مجلس الأمن الدولي، مما يجعل أي تغييرات محتملة تقلص من نفوذها المباشر أمراً شبه مستحيل في الوقت الراهن.

لفت الخبير الدولي إلى أن ملف الطاقة والنفط كان حاضراً بقوة ضمن القضايا التي تمت مناقشتها، نظراً للرغبة الملحة لدى القوى الكبرى في ضمان استمرار تدفقات الطاقة دون انقطاع والحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي العالمية، خاصة في ظل التأثيرات الخطيرة والمباشرة التي خلفتها الصراعات العسكرية المتواصلة على أسواق الطاقة العالمية.

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المكاسب الصينية والموقف الأمريكي

أكد الدكتور أشرف سنجر أن القمة منحت العالم مؤشرات إيجابية بشأن إمكانية تجنب اندلاع صراع عسكري مباشر وشامل بين الولايات المتحدة والصين، مما فتح المجال أمام تفاهمات دبلوماسية أوسع وأكثر استقراراً، مشيراً إلى أن الصين تعتبر الرابح الأكبر من نتائج هذا اللقاء الدبلوماسي الدقيق.

أوضح الدكتور أشرف سنجر أن الصين هي الرابح الأكبر من اللقاء تليها روسيا، والتي استعادت قدراً كبيراً من حضورها الدبلوماسي وقدرتها على التواصل المباشر مع القوى الدولية الكبرى، مؤكداً أن الموقف الأمريكي بشأن تايوان وما طرحه ترامب من تصريحات تتعلق بعدم وقوف الولايات المتحدة في وجه انضمام تايوان إلى الصين يمثل نقطة فارقة تعزز المكاسب الصينية.

تطورات أزمات أخرى وأسعار الذهب

في سياق متصل بالأخبار الدولية، أفادت تقارير بأن صواريخ روسية سقطت في جنوب شرق بولندا خلال هجوم استهدف أوكرانيا، مما يضيف بُعداً خطيراً آخر على تصعيد التوترات في المنطقة الأوروبية الشرقية ويؤكد استمرار حدة الصراع المباشر.

كما شهد السوق المحلي المصري تطورات ملحوظة حيث سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 انخفاضاً ملحوظاً بمقدار تراجع 130 جنيهًا للبيع و120 جنيهًا للشراء، مما يعكس التقلبات اليومية المستمرة في الأسواق المالية والمشهد الاقتصادي المتغير.