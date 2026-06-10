خبير تربوي يطمئن طلاب الثانوية العامة: فترات متباعدة بين الامتحانات تقلل التوتر

الدكتور تامر شوقي يكشف تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2026، موضحا أن أيام الامتحانات الفعلية لا تتجاوز 30% من الفترة الزمنية، مع فواصل زمنية بين المواد تخفف الضغط على الطلاب.

أعلن الدكتور تامر شوقي ، الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، عن أمور مبشرة في امتحانات الثانوية العامة لعام 2026، حيث كشف عن تفاصيل جدول الامتحانات التي تمتد على مدار 26 يوماً، مع فترات راحة كبيرة بين المواد لتخفيف الضغط على الطلاب.

وأوضح شوقي أن أيام الامتحانات الفعلية لا تتجاوز 7 أيام لطلاب الشعبتين الأدبية والعلمية علوم، أي ما يعادل 23% فقط من الفترة الزمنية المخصصة للامتحانات، بينما تصل إلى 8 أيام لطلاب شعبة علمي رياضة، بنسبة 30%. أما الأيام الخالية من الامتحانات فتشكل 73% لطلاب الأدبي وعلمي علوم، و70% لعلمي رياضة، مما يمنح الطلاب فرصة واسعة للاستعداد والمراجعة.

وأشار الدكتور تامر شوقي إلى أن الفواصل الزمنية بين الامتحانات تتراوح بين يوم واحد للمواد غير المضافة للمجموع، وصولاً إلى يومين أو أربعة أو ستة أيام بين المواد الأساسية، وهو ما يساعد الطالب على استعادة نشاطه الذهني والبدني قبل كل امتحان، ويقلل من التوتر والضغط النفسي الناتج عن تتابع الامتحانات. وأكد أن هذه الفترات كافية لمراجعة الأجزاء التي لم يتم استذكارها جيداً، أو استكمال المذاكرة الشاملة لكل مادة، مما يعزز فرص النجاح والتفوق.

وشدد الخبير التربوي على ضرورة أن يطمئن الطلاب ويثقوا بالله ثم بأنفسهم، وألا يقارنوا أنفسهم بغيرهم، لأن الاستعداد النفسي في هذه الفترة أهم من الاستعداد الدراسي. ودعا الأسر إلى القيام بدورها في دعم أبنائها نفسياً ومعنوياً، مؤكداً أن دور الأسرة لا يقل أهمية عن دور الطالب نفسه في اجتياز الامتحانات بثبات.

كما تضمنت التصريحات جداول امتحانات للنظامين الجديد والقديم، إضافة إلى جداول خاصة بمدارس STEM والمكفوفين، حيث تبدأ الامتحانات في 21 يونيو 2026 وتستمر حتى 16 يوليو 2026، مع توزيع أيام الامتحانات على فترات متباعدة لتحقيق أقصى استفادة للطلاب





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الثانوية العامة امتحانات 2026 تامر شوقي جدول الامتحانات نصائح

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

الطقس غدا.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة والملاحة البحرية مضطربةأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الطقس غدا الجمعة 30 يناير 2026، مشيرة إلى ارتفاع طفيف..

Read more »

تغير ملحوظ.. حالة الطقس في أسوان اليوم الجمعة 30-1-2026تشهد محافظة أسوان اليوم الجمعة 30-1- 2026 طقساً معتدلاً ومستقراً، يتميز بأجواء هادئة وارتفاع نسبي

Read more »

نزل 2700 جنيه.. هبوط سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 30-1-2026انحفض سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 30 يناير 2026 في مصر بشكل ملحوظ مقارنة ببداية التعاملات

Read more »

دراما الـ15 حلقة تستحوذ على سباق رمضان 2026.. 30 مسلسلا تشتبك مع قضايا اجتماعية وسياسية معاصرةبعد اعتماد موسم دراما رمضان على مسلسلات الـ30 حلقة لسنوات طويلة، تحول الاتجاه، لينحاز أكثر إلى مسلسلات الـ15 حلقة، وتكون هى المكون الرئيسى للموسم، لدرجة أنها من

Read more »

سعر الجنيه الذهب في قطر اليوم الإثنينيرصد موقع “صدى البلد”، أسعار الذهب وتحركاته في قطر والبورصة العالمية، اليوم الإثنين 30 مارس 2026

Read more »

المدارس تنفي إلغاء امتحانات شهر مارس اليوم ..تؤكد: الغياب ممنوعنفت المدارس صدور أي قرارات تنص على إلغاء امتحانات شهر مارس 2026 نهائيا ، مؤكدةً إنتظام سير جدول امتحانات شهر مارس 2026 بصورة طبيعية اليوم الاثنين 30 مارس 2026

Read more »