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خبير تربوي يطمئن طلاب الثانوية العامة: فترات متباعدة بين الامتحانات تقلل التوتر

تعليم News

خبير تربوي يطمئن طلاب الثانوية العامة: فترات متباعدة بين الامتحانات تقلل التوتر
الثانوية العامةامتحانات 2026تامر شوقي
📆6/10/2026 8:17 AM
📰ElBaladOfficial
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الدكتور تامر شوقي يكشف تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2026، موضحا أن أيام الامتحانات الفعلية لا تتجاوز 30% من الفترة الزمنية، مع فواصل زمنية بين المواد تخفف الضغط على الطلاب.

أعلن الدكتور تامر شوقي ، الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، عن أمور مبشرة في امتحانات الثانوية العامة لعام 2026، حيث كشف عن تفاصيل جدول الامتحانات التي تمتد على مدار 26 يوماً، مع فترات راحة كبيرة بين المواد لتخفيف الضغط على الطلاب.

وأوضح شوقي أن أيام الامتحانات الفعلية لا تتجاوز 7 أيام لطلاب الشعبتين الأدبية والعلمية علوم، أي ما يعادل 23% فقط من الفترة الزمنية المخصصة للامتحانات، بينما تصل إلى 8 أيام لطلاب شعبة علمي رياضة، بنسبة 30%. أما الأيام الخالية من الامتحانات فتشكل 73% لطلاب الأدبي وعلمي علوم، و70% لعلمي رياضة، مما يمنح الطلاب فرصة واسعة للاستعداد والمراجعة.

وأشار الدكتور تامر شوقي إلى أن الفواصل الزمنية بين الامتحانات تتراوح بين يوم واحد للمواد غير المضافة للمجموع، وصولاً إلى يومين أو أربعة أو ستة أيام بين المواد الأساسية، وهو ما يساعد الطالب على استعادة نشاطه الذهني والبدني قبل كل امتحان، ويقلل من التوتر والضغط النفسي الناتج عن تتابع الامتحانات. وأكد أن هذه الفترات كافية لمراجعة الأجزاء التي لم يتم استذكارها جيداً، أو استكمال المذاكرة الشاملة لكل مادة، مما يعزز فرص النجاح والتفوق.

وشدد الخبير التربوي على ضرورة أن يطمئن الطلاب ويثقوا بالله ثم بأنفسهم، وألا يقارنوا أنفسهم بغيرهم، لأن الاستعداد النفسي في هذه الفترة أهم من الاستعداد الدراسي. ودعا الأسر إلى القيام بدورها في دعم أبنائها نفسياً ومعنوياً، مؤكداً أن دور الأسرة لا يقل أهمية عن دور الطالب نفسه في اجتياز الامتحانات بثبات.

كما تضمنت التصريحات جداول امتحانات للنظامين الجديد والقديم، إضافة إلى جداول خاصة بمدارس STEM والمكفوفين، حيث تبدأ الامتحانات في 21 يونيو 2026 وتستمر حتى 16 يوليو 2026، مع توزيع أيام الامتحانات على فترات متباعدة لتحقيق أقصى استفادة للطلاب

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الثانوية العامة امتحانات 2026 تامر شوقي جدول الامتحانات نصائح

 

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