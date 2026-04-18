خبير يحذر: الاستخدام المفرط للأجهزة الذكية للأطفال يفتح أبواب الجريمة الإلكترونية.. والوقاية تبدأ من الأسرة

يؤكد عصام الحموري، خبير الجرائم الإلكترونية، على المخاطر الجسيمة للاستخدام المفرط للأجهزة الذكية بين الأطفال، محذرًا من التنمر والتحرش والإدمان الرقمي، ويسلط الضوء على دور الأسرة الحاسم في التوعية والرقابة الفعالة، مع التأكيد على أهمية التواصل بين الوالدين والأبناء كخط دفاع أساسي ضد الاستدراج للابتزاز الإلكتروني والمحتوى الخطر.

يُشكل الاستخدام المفرط للأجهزة الذكية من قبل ال أطفال خطرًا حقيقيًا ومتزايدًا، وفقًا لما أكده عصام الحموري، الخبير البارز في قضايا الجرائم الإلكترونية. وحذر الحموري من أن الوقاية من هذه المخاطر تبدأ من داخل الأسرة، من خلال ال توعية المستمرة والرقابة الفعالة، خاصة في ظل التحديات المتنامية التي يفرضها العالم الرقمي، مثل التنمر الإلكتروني، والتحرش، والتعرض لمحتوى غير لائق، وصولاً إلى ظاهرة الإدمان الرقمي.

وخلال لقائه ضمن برنامج «صباح البلد» الذي يبث على قناة «صدى البلد»، أوضح الحموري أن أخطر ما يواجه الأطفال عبر التطبيقات الإلكترونية هو الاستدراج إلى عمليات الابتزاز الإلكتروني. وأشار إلى أن الطفل قد يتحول في بعض الأحيان من ضحية إلى طرف في الجريمة نفسها، سواء كان ذلك عبر سرقة بيانات شخصية أو إرسال صور ومقاطع فيديو يتم استغلالها لاحقًا. وأضاف أن غياب الرقابة الأسرية أو انشغال الوالدين المتزايد يزيد من احتمالات تعرض الأبناء لهذه المخاطر المدمرة. وتطرق الحموري إلى نقطة بالغة الأهمية، وهي أن بعض التطبيقات التي يُعتقد أنها آمنة لمراقبة الأطفال قد لا تكون مؤمنة بشكل كافٍ، مما قد يعرض بيانات المستخدمين للاختراق وسرقة الصور والمعلومات الشخصية. وأكد الحموري بشدة أن الرقابة الأبوية الحقيقية لا تعتمد فقط على الأدوات التقنية، بل ينبغي أن تستند في المقام الأول إلى التواصل الفعّال والمفتوح بين الأسرة والأبناء، لفتح قنوات حوار حول تجاربهم الرقمية. ولفت الخبير إلى وجود أدوات تقنية موثوقة ومتاحة لمساعدة أولياء الأمور في متابعة استخدام أبنائهم للإنترنت. وتشمل هذه الأدوات تطبيقات الرقابة الأبوية التي توفر معلومات دقيقة حول مدة استخدام الطفل للأجهزة، ونوعية التطبيقات التي يتعامل معها، بالإضافة إلى إمكانية التحكم في تحميل التطبيقات والموافقة عليها مسبقًا. كما تتيح هذه التطبيقات تخصيص محتوى رقمي مناسب للفئات العمرية المختلفة، مما يضمن بيئة رقمية أكثر أمانًا. ومع ذلك، شدد الحموري على أن المشكلة لا تقتصر على ما يقوم الطفل بتحميله من تطبيقات أو ألعاب فحسب، بل تمتد لتشمل المحتوى الذي يظهر له بشكل تلقائي أثناء الاستخدام. وأوضح أن الخوارزميات المعقدة المستخدمة في المنصات الرقمية تعمل على توجيه إعلانات ومحتويات تتناسب مع اهتمامات الطفل، مما قد يدفعه بدافع الفضول إلى الدخول في مسارات خطرة، قد تفضي به إلى التعرض لجرائم إلكترونية معقدة وذات عواقب وخيمة. وأكد الخبير أن الوعي بمخاطر العالم الرقمي، وتبني استراتيجيات وقائية فعالة داخل الأسرة، هما خط الدفاع الأول ضد التهديدات التي يتعرض لها الأطفال عبر الأجهزة الذكية، داعيًا إلى ضرورة تكاتف الجهود بين الأسر والمؤسسات التعليمية والمجتمع لضمان بيئة رقمية آمنة وصحية لأجيال المستقبل. إن التفاعل الإيجابي والرقابة الواعية هما المفتاح لتمكين الأطفال من الاستفادة من التكنولوجيا دون الوقوع ضحية لمخاطرها. من جانب آخر، نفى مصدر أمني تعرض سائح للتحرش داخل منفذ بجنوب سيناء. كما تضمنت الأخبار قصصًا مؤلمة من 12 سنة لطالبات الدقهلية، حيث تم التحرش بفتيات داخل الفصل الدراسي





جرائم إلكترونية أطفال أجهزة ذكية رقابة أسرية توعية

