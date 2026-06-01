خبير اقتصادي: مرحلة إعادة تسعير المخاطر تدفع بأسواق المال والسلع نحو الاستقرار

تحليل شامل لتصريحات الدكتور أيمن محسب حول تأثير تراجع التوترات الجيوسياسية على أسعار الذهب والنفط وأسواق المال، وتوصيات للمستثمرين في مرحلة التحول الحالية.

يشهد العالم حالياً تحولات هامة في المشهد الجيوسياسي وال اقتصاد ي، حيث بدأت تتراجع حدة التوترات في مناطق صراع رئيسية، مما ينعكس على الأسواق المالية والسلعية. في هذا الإطار، أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون ال اقتصاد ية بمجلس النواب، أن الأسواق العالمية والإقليمية دخلت مرحلة جديدة من " إعادة تسعير المخاطر "، نتيجة تراجع المخاوف الأمنية.

وأوضح محسب أن الهبوط الملحوظ في أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة لا يعكس ضعفاً في قيمته الأساسية، بل يعبر عن تغير في سلوك المستثمرين واتجاهاتهم؛ حيث إن الذهب يعتمد في جزء كبير من سعره على كونه ملاذاً آمناً في أوقات الأزمات. ومع انخفاض المخاوف الجيوسياسية، بدأت الأسواق تتخلى عن "علاوة المخاطر" التي كانت ترفع الأسعار.

وأضاف النائب أن المؤسسات الكبرى and الصناديق الاستثمارية اتجهت إلى جني الأرباح فور ظهور بوادر الاستقرار، مطبقة قاعدة "اشترِ الشائعة وبع الخبر"، مما أدى إلى موجة بيع واسعة ضغطت على أسعار الذهب. وتوقع أن تشهد أسعار النفط قدراً أكبر من الاستقرار قريباً مع تراجع العوامل المرتبطة بالمخاطر العسكرية، لعودة الأسعار لمستويات تعكس توازن العرض والطلب، مما يصب في مصلحة الدول المستوردة للطاقة.

كما تطرق إلى تأثير التحسن الجيوسياسي على معدلات التضخم، مشيراً إلى أن انخفاض تكاليف الشحن والتأمين البحري مع استقرار الممرات الملاحية الحيوية قد يسهم في خفض تكلفة نقل السلع الأساسية ويخفف الأعباء على المستهلكين. ودعا المستثمرين والأفراد إلى تجنب القرارات العاطفية، مؤكداً أن انخفاض سعر الذهب لا يعني بالضرورة التخلي عنه أو الاندفاع لشرائه دون دراسة، وإنما يتطلب قراءة متأنية للمتغيرات الاقتصادية العالمية، خاصة معدلات التضخم وأسعار الفائدة.

وشدّد على أهمية تنويع المحافظ الاستثمارية، موضحاً أن قطاعات transport والشحن والسياحة والطاقة المتجددة قد تمتلك فرصاً واعدة للنمو مع تحسن مناخ الاستثمار في المنطقة، مما يفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين الراغبين في تحقيق عوائد مستدامة على المدى المتوسط والطويل





