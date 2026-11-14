خبير ريادي: الوقت أغلى من المال ودراسة السوق تنقذ المشاريع الناشئة من الفشل

دكتور تامر أحمد يوضح أن الوقت هو المورد الأثمن للإنسان ويحذر رواد الأعمال من البدء بمشاريع دون التحقق من احتياجات السوق الحقيقية، مشيرًا إلى أن 30-40% من الأفكار تتغير بعد المراجعة.

في حديث معمّق وكشف عن استراتيجيات النجاح في عالم الأعمال والريادة، أكد الدكتور تامر أحمد، الخبير المتخصص في مجال التوظيف و ريادة الأعمال ، أن العنصر الأهم والأغلى الذي يمتلكه الإنسان هو الوقت وليس المال.

وأوضح الدكتور تامر أن القيمة الحقيقية للثروة المالية تكمن في إمكانية تعويضها واستعادتها في حالة فقدانها، حيث إن المال عنصر متجدد وقابل للعودة، بينما الوقت هو المورد الوحيد الذي يمر مرة واحدة ولا يمكن استعادته أبدًا بعد ضياعه، مما يجعل إدارته بذكاء ضرورة حتمية لأي شخص يسعى للنجاح. هذا الطرح جاء خلال لقائه الإعلامي مع شريف بديع وسارة سامي في برنامج أنا وهو وهي الذي يُذاع على قناة صدى البلد، حيث تناول النقاش أبعادًا أعمق تتعلق بسلامة الأفكار الريادية وكيفية تجنب الأخطاء الشائعة.

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التحقق من احتياجات السوق للعملاء

واستمر الدكتور تامر في شرحه مفصلًا حول خطوة حاسمة يجب على كل رائد أعمال اتباعها قبل البدء في أي مشروع أو تأسيس شركة ناشئة، وهي التحقق الدقيق من العملاء ودراسة احتياجاتهم السوقية بدقة متناهية. أشار إلى وجود عدد كبير من المشروعات التي تبدو ناجحة من الناحية النظرية أو التقنية، لكنها في الواقع تفشل لأنها لا تلبي احتياجات حقيقية داخل السوق المصرية، مما يؤدي إلى هدر الموارد دون تحقيق عائد مجزٍ.

لذلك، شدد الخبير على ضرورة أن ينزل أصحاب الشركات الناشئة إلى الشارع ويتواصلوا مباشرة مع العملاء المحتملين، بهدف الاستماع الفعلي للتحديات والمشكلات التي يواجهونها يوميًا. هذا التواصل المباشر يعتبر بديلاً ضروريًا للاعتماد على الافتراضات الشخصية أو تنفيذ أفكار مبهمة دون التأكد مسبقًا من وجود طلب حقيقي عليها في السوق، وهو ما يضمن بقاء المشروع حيًا وقادرًا على الصمود.

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فهم المشكلات الحقيقية للعملاء

كما لفت الدكتور تامر أحمد الانتباه إلى وجود خلط شائع بين المشكلات الوجودية في الحياة اليومية وبين المعاناة الحقيقية التي يدفع الناس مقابل حلها، حيث إن فهم طبيعة المشكلة ومدى استعجال العملاء لحلولها يمثل حجر الزاوية في بناء مشروع ناجح قبل صرف أي جهد أو مال. وذكر إحصائية مهمة تشير إلى أن نسبة تتراوح بين ثلاثين إلى أربعين بالمائة من الأشخاص يقومون بتغيير أفكارهم المتعلقة بالمشروعات بعد التعمق فيها، وهي نسبة تعكس هشاشة العديد من المبادرات الريادية وتبرز أهمية مراجعة الأفكار واختبار صحتها بدقة قبل غرق المستثمرين في دوامة الاستثمار المالي والوقتي.

وفي الختام، اعتبر الدكتور تامر أن هذه المراجعة المستمرة والتحقق من البيانات السوقية هي الدرع الواقي الذي يحمي المبادرين من مخاطر الفشل المبكر، مؤكدًا أن النجاح ليس في امتلاك الفكرة فقط، بل في فهم السوق بعمق وإدارة الموارد البشرية والزمنية بكفاءة عالية لتحقيق الأثر المنشود.