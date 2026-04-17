خبير تربوي: خطة منظمة وتنظيم الوقت مفتاح النجاح في الثانوية العامة 2026

الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، يؤكد على أهمية الاستعداد المبكر والمنظم لامتحانات الثانوية العامة 2026، معتبراً تنظيم الوقت والابتعاد عن المشتتات الرقمية عاملين حاسمين للنجاح. ويشير إلى أن النظام الحالي أكثر مرونة وجدول الامتحانات مريح، مع نصائح لتوزيع المذاكرة بشكل متوازن بين المواد الأساسية.

يؤكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، على أن الاستعداد المبكر لامتحانات الثانوية العامة لعام 2026 يمثل حجر الزاوية لتحقيق النجاح، مشدداً على ضرورة وضع خطة دراسية منظمة وفعالة. هذه الخطة لا تقتصر على تنظيم المذاكرة فحسب، بل تمتد لتشمل آليات واضحة لمواجهة القلق المصاحب لهذه المرحلة الحاسمة، مما يضمن للطلاب القدرة على تجاوز التحديات وتحقيق أفضل النتائج الممكنة. وقد أشار شوقي إلى أن النظام ال تعليم ي الحالي أصبح أكثر مرونة وتفهماً لظروف الطلاب مقارنة بالسنوات الماضية، مما يفتح آفاقاً أوسع للتحضير الهادئ والمثمر.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور تامر شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر في برنامج 'صباح البلد' الذي يُبث على قناة 'صدى البلد'، أن تقليص عدد المواد الأساسية إلى خمس مواد فقط قد ساهم بشكل كبير في تخفيف العبء والضغط النفسي والذهني عن كاهل الطلاب. وأضاف أن جدول امتحانات الثانوية العامة لهذا العام يتسم بالراحة النسبية، حيث يمنح فترات زمنية كافية للمراجعة المستفيضة. ويتجلى ذلك في أن بعض الأسابيع خلال فترة الامتحانات لا تتضمن سوى امتحان واحد، مما يتيح للطلاب فرصة ثمينة لاستيعاب المواد بشكل أعمق وتثبيت المعلومات.

يُعد تنظيم الوقت أحد أهم العوامل التي يجب على طلاب الثانوية العامة إعطاؤها الأولوية القصوى في هذه المرحلة، بحسب ما أكده الخبير التربوي. ويشدد شوقي على ضرورة الابتعاد التام عن المشتتات الرقمية، وعلى رأسها الهواتف المحمولة ووسائل التواصل الاجتماعي، التي تستنزف الوقت والطاقة الذهنية دون فائدة تذكر. وبالمثل، يبرز الالتزام بمواعيد نوم واستيقاظ منتظمة كعامل حاسم يؤثر بشكل مباشر وإيجابي على قدرة الطالب على التركيز، وتحسين مستوى الاستيعاب، وتعزيز القدرة على معالجة المعلومات.

من ناحية أخرى، شدد شوقي على أهمية إعداد جدول مذاكرة شخصي يتناسب مع القدرات الفردية لكل طالب، حيث لا توجد صيغة واحدة تناسب الجميع. وأوضح أن المنهجية المثلى تبدأ بالتركيز على المواد أو الدروس التي لم يتم استيعابها بعد، ثم الانتقال تدريجياً إلى الدروس التي تمت مراجعتها مرة واحدة، وصولاً إلى الدروس التي وصل الطالب إلى مرحلة إتقانها. هذا التدرج يضمن تحقيق توازن فعّال بين جميع المواد الدراسية، ويمنع إهمال أي جزء من المنهج.

وفي ختام نصائحه، حث الدكتور تامر شوقي الطلاب على عدم إهمال أي مادة دراسية على الإطلاق، مع التأكيد بشكل خاص على أهمية المواد الأساسية مثل اللغة العربية واللغة الأجنبية، نظراً لوزنها الكبير في احتساب المجموع الكلي للدرجات. وأكد أن طريق التفوق والتميز يتطلب توزيعاً متوازناً للجهد والوقت على جميع المواد، مع تجنب التركيز المبالغ فيه على مادة واحدة على حساب الأخريات، لضمان حصاد أفضل النتائج الممكنة في نهاية المطاف. إن هذه التوجيهات تشكل خارطة طريق واضحة للطلاب تمكنهم من خوض تجربة الثانوية العامة بثقة وكفاءة، مع تقليل احتمالات الشعور بالضياع أو الإرهاق





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

أسعار رينو توينجو الكهربائية 2026 في السعوديةكشفت شركة رينو عن طرازها الجديد رينو توينجو موديل 2026 الكهربائية، وتنتمي توينجو لفئة السيارات الهاتشباك .

Read more »

البورصة تحقق 40 مليار جنيه مكاسب سوقية في جلسة اليوم الأربعاءنشاط ملحوظ شهدته البورصة اليوم الأربعاء 16 أبريل 2026 على مستوى المؤشرات وقيم وأحجام التداولات - الوطن

Read more »

محافظ الأقصر يشهد احتفالية جمعية الأورمان بمناسبة يوم اليتيم للعام 2026| صورمحافظ الأقصر يشهد احتفالية جمعية الأورمان بمناسبة يوم اليتيم للعام 2026

Read more »

رئيس الوفد يُعين حسام علام رئيسًا لبيت الخبرة بالحزبأصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، قرارًا حمل رقم 65 لسنة 2026 بتاريخ 9 أبريل 2026، بتعيين كل من الدكتور علي محمد عبد الحافظ

Read more »

ساوايست اس 06 موديل 2026 تباع بهذا المواصفاتيضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين .

Read more »

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026 بعد شم النسيم.. هل يتم ترحيلها؟يهتم الملايين بالبحث عن موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026 بعد انقصاء غجازة شم النسيم 2026، ..

Read more »