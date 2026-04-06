خبير الإدارة المحلية: مشروع القانون الحالي يحتاج إلى مراجعة شاملة لتحقيق التنمية المستدامة

يرى خبير الإدارة المحلية الدكتور رضا فرحات أن مشروع قانون الإدارة المحلية بصيغته الحالية يحتاج إلى مراجعة شاملة لضمان تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين، مع التأكيد على أهمية اللامركزية وتمكين المجالس المحلية. كما يتضمن موجز الأخبار حبس مرتضى منصور وتطورات الأوضاع في لبنان والعلاقات بين مصر والمغرب بالإضافة إلى أخبار أخرى متنوعة.

أكد الدكتور رضا فرحات ، نائب رئيس حزب المؤتمر وخبير الإدارة المحلية ، أن مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة في صورته الحالية يحتاج إلى مراجعة شاملة، مشدداً على أن أي تشريع في هذا المجال يجب أن يهدف بوضوح إلى تحسين جودة حياة المواطنين وتطوير مستوى الخدمات المقدمة لهم على أرض الواقع، بدلاً من مجرد إعادة تنظيم إداري شكلي.

وأشار فرحات إلى أن التحفظات التي يبديها عدد من النواب تعكس إدراكاً حقيقياً للفجوة بين نصوص المشروع واحتياجات الشارع، موضحاً أن غياب المجالس المحلية المنتخبة على مدى السنوات الماضية كشف بوضوح عن حجم الخلل في منظومة الإدارة المحلية، وتأثيره السلبي على كفاءة الرقابة ومستوى تقديم الخدمات. وأوضح أن جوهر الأزمة يكمن في عدم التطبيق الفعلي لفلسفة اللامركزية، حيث أن العديد من مواد المشروع لا تزال تعيد إنتاج النمط المركزي في اتخاذ القرارات، سواء فيما يتعلق بإدارة الموارد أو تعيين القيادات المحلية، وهو ما يتعارض مع أفضل الممارسات الدولية التي أثبتت أن تمكين الوحدات المحلية هو السبيل الأسرع لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة. وأضاف فرحات أن القانون بصيغته الحالية لا يقدم حلولاً جذرية للمشكلات المتأصلة، مثل تضارب الاختصاصات وتعقيد الإجراءات وضعف الكفاءة المؤسسية، بل قد يؤدي إلى استمرار نفس الأزمات ولكن تحت غطاء تشريعي جديد، وهذا ما يفسر حالة التردد التي تسيطر على المناقشات داخل البرلمان. ولفت خبير الإدارة المحلية إلى أن أي قانون للإدارة المحلية يجب أن يركز على ثلاثة محاور أساسية: أولاً، تمكين المجالس المحلية المنتخبة ومنحها صلاحيات رقابية حقيقية وفعالة. ثانياً، تحقيق استقلالية مالية نسبية للوحدات المحلية، بما يسمح لها بتنفيذ خطط تنموية تتناسب مع احتياجاتها الخاصة. ثالثاً، بناء جهاز إداري كفء يعتمد على الكفاءة والتدريب، وليس على المركزية البيروقراطية. ودعا فرحات إلى أهمية فتح حوار مجتمعي واسع أو ضرورة العودة إلى توصيات ومناقشات الحوار الوطني في لجنة المحليات قبل إقرار القانون، بمشاركة الخبراء والنواب وممثلي المجتمع المدني، وذلك بهدف الوصول إلى صياغة متوازنة تعكس تطلعات الدولة المصرية في عام 2026 وتتوافق مع توجهاتها نحو الإصلاح الإداري والتحول إلى نموذج أكثر كفاءة ومرونة. وأكد خبير الإدارة المحلية أن قانون الإدارة المحلية ليس مجرد تشريع عادي، بل هو حجر الزاوية في بناء دولة حديثة، وأن نجاحه يعتمد على قدرته على نقل السلطة والخدمات إلى المواطن، بدلاً من إبقائها محصورة داخل دوائر المركزية التقليدية. بالإضافة إلى ذلك، وردت أنباء عن حبس مرتضى منصور لمدة شهر وكفالة قدرها 10 آلاف جنيه بتهمة سب الإعلامي عمرو أديب. وفي سياق آخر، تشير التقارير إلى ارتفاع عدد الضحايا في لبنان، حيث وصل إلى 1497 شهيداً و4639 جريحاً منذ بداية شهر مارس. وعلى صعيد العلاقات الثنائية، شهد رئيسا حكومتي مصر والمغرب توقيع عدد من الوثائق بهدف دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وفي أخبار أخرى، أثار رئيس البرلمان الإيراني سخرية من عملية إنقاذ الطيار الأمريكي. وفي سياق منفصل، لا صحة لما يتردد عن تعثر شركة أوليكس المملوكة لعماد زيادة. كما ورد أن وزير الخارجية يشارك في اجتماع افتراضي مع أبناء الجالية المصرية في الأردن. كما أعلنت النيابة العامة عن إطلاق المرحلة الأولى للمكاتب المسائية بالشراكة مع شركة أورانج، والتي ستشمل قيد دعاوى الأسرة وإعلامات الوراثة. وأخيراً، وافق مجلس القضاء الأعلى على ندب عدد من المستشارين لمساعدة وزير العدل





