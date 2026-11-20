سدلت الستار الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بحضور نجوم الفن والإعلان عن الجوائز. مشاركة واسعة لأفلام عربية وعالمية تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.

يسدل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الستار رسمياً عن فعاليات دورته الـ47 اليوم الجمعة، في احتفاء ضخم يجمع بين تراث الصناعة السينمائية وتطلعاتها للمستقبل. يُقام الحفل الختامي الكبير على مسرح دار الأوبرا المصرية، حيث سيعلن عن قائمة الفائزين بجوائز المسابقات الرسمية ويتم تكريم صناع الأفلام الذين ساهموا في إثراء المشهد الفني خلال أسبوعين من العروض والندوات.

مشاركة واسعة بأفلام عالمية وعربية

سجلت النسخة الحالية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي رقماً قياسياً في التنوع، حيث شارك 145 فيلماً تم اختيارهم من 64 دولة مختلفة حول العالم. توزعت هذه الأعمال السينمائية عبر برامج متشابكة تشمل مسابقات رسمية متنوعة، مما يعكس القوة الناعمة التي يمتلكها المهرجان كجسر ثقافي يربط بين السينما المصرية والعربية وبين منتجي السينما العالمية.

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تاريخ عريق ورعاية حكومية مستمرة

يكتسب هذا الحدث أهمية تاريخية مضاعفة هذا العام، إذ تتزامن الدورة الـ47 مع مرور خمسين عاماً كاملة على تأسيس المهرجان في عام 1976. يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي تأسس عام 1976، واحدًا من أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا، كما يُمثل المهرجان العربي والأفريقي الوحيد المعتمد ضمن الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام FIAPF، وهي شهادة دولية تدل على الاحترافية العالية.

تحديات اقتصادية وصناعية في المقدمة

في إطار الاهتمام بالقطاعات الحيوية الأخرى، شهد الأسبوع الحالي تحركات لافتة في قطاع الذهب، حيث سجل عيار 21 مفاجآت للمتعاملين مع حدوث هبوط جديد في الأسعار. يترقب المستهلكون والتجار أسعار سبائك الذهب اليوم الخميس وفي المواعيد اللاحقة، مع تداول نصائح حول أفضل أوقات الشراء والبيع وسط تقلبات السوق المحلية والعالمية التي تؤثر مباشرة على القوة الشرائية للأسر المصرية.

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مستجدات رياضية وثقافية ساخنة

في المشهد الثقافي والرياضي المتداخل، أصدر النجم السابق لمانشستر يونايتد بول سكولز انتقاداً لاذعاً للصحفيين البريطانيين، مشيراً إلى أن دورهم يقتصر فقط على كتابة مقالات سلبية تؤثر سلباً على اللاعبين. وفي الملف السياسي الدبلوماسي، أعلن وزير الخارجية البريطاني، ويليامز، عن تعيين مبعوث جديد لإدارة الأزمات في الشرق الأوسط، في خطوة تهدف لتنظيم الملفات الحساسة في المنطقة.

تحضيرات لموسم رياضي حافل

تستعد فرق الدوري المصري لكرة القدم لموسم جديد يتوقع أن يشهد منافسة شرسة، حيث تم الإعلان عن جدول المباريات الرسمي الذي يبدأ في الشهر القادم. يركز المدربون على تعزيز التشكيلات الحالية من خلال عمليات الانتقالات الصيفية الناجحة، في محاولة لتحقيق نتائج ملموسة في البطولات المحلية والقارية.