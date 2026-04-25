ختام فعاليات مؤتمر الألف خادم إنجيلي بوادي النطرون

اختتم الدكتور القس أندريه زكي فعاليات مؤتمر الألف خادم إنجيلي الذي ركز على تطوير القيادات الإنجيلية وبناء جيل جديد من الخدام. ناقش المؤتمر قضايا حيوية تتعلق باستمرارية الخدمة والتحديات المعاصرة.

اختتم الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، فعاليات مؤتمر “الألف خادم إنجيلي” الذي عُقد في وادي النطرون خلال الفترة من 23 إلى 25 أبريل 2026.

شهد المؤتمر مشاركة واسعة من القساوسة والخدام من مختلف الكنائس الإنجيلية في مصر، بالإضافة إلى قيادات بارزة في الطائفة الإنجيلية. ركزت فعاليات المؤتمر على تطوير القيادات الإنجيلية، وبناء جيل جديد من الخدام القادرين على مواكبة التحديات المعاصرة. ألقى الدكتور القس أندريه زكي محاضرة هامة حول “التفويض” أكد فيها على ضرورة بناء صف ثانٍ من القيادات وتوزيع المسؤوليات لضمان استمرارية الخدمة وفاعليتها.

كما دعا إلى تبني منهج متجدد في التعامل مع الشباب، مشددًا على أهمية الاستماع إليهم والتعلّم منهم، وتحقيق توازن بين الحكمة والتجديد. وتناول المؤتمر قضايا حيوية تتعلق باستمرارية الخدمة، من خلال ندوات وورش عمل متنوعة. استعرض الدكتور القس منير صبحي البُعد الأسري وتأثيره على استمرارية الخدمة في ندوة بعنوان: “لماذا يسقط الخدام”، بينما ناقش القس عزيز رزق التحديات السلوكية، وعماد عدلي التحديات المالية.

كما ألقى الدكتور ماهر صموئيل، استشاري الطب النفسي، محاضرة حول “السعي المكتمل: مكافآته الحاضرة والأبدية”، مؤكدًا على أهمية النضج والاتزان الداخلي في المسيرة الروحية. ولم تغفل فعاليات المؤتمر أهمية وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ناقش نانسي عزيز والقس طوني جورج تأثيرها على الحياة الروحية وأهمية الاستخدام الواعي والمسؤول لها. كما تناول الشيخ فايز إسحق عوائق إتمام السعي، مؤكدًا على أهمية الوعي بها والتعامل معها بروح الانضباط والإيمان.

واختتم المؤتمر بجلسة ختامية مكثفة، تضمنت كلمات من الدكتور القس جورج شاكر، والقس عيد صليب، والقس خلف بركات، والقس ماهر عبد المسيح، حيث تناولوا جوانب مختلفة من إتمام السعي، مثل الأسرة، والجنس، والمال، والمكافآت. كما استعرض القس فارس ميخائيل سمات السعي وقواعده، والقس إيهاب إيليا تأثير السوشيال ميديا، والقس عاطف سيدهم أهمية إعداد الجيل الثاني من القيادات، والقس أمجد محفوظ ضرورة الاستعداد الدائم لإتمام السعي. واختتمت الفعاليات بصلاة ختامية من كلٍّ من القس كمال لطفي والقس مجدي فؤاد.

