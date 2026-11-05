ختام مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي بجوائز لـ"متولي وشفيقة" و"المدينة الفاصلة"

اختتم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي دورته الحادية عشرة في نوفمبر 2026 بتكريم سهير المرشدي ومنح الجوائز لمسرحيات بارزة بحضور نجوم الفن.

اختتم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي فعالياته بنجاح كبير خلال الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر 2026، في حفل ختام ضخم حافل بالحضور الفني والثقافي المميز. توج المهرجان هذا النجاح من خلال إعلان الفائزين بجوائزه المرموقة، حيث استحقت مسرحيتا " متولي وشفيقة" و" المدينة الفاصلة" الفوز بالجوائز الرئيسية، ليضاف اسم المهرجان كمنارة فنية مصرية على الخريطة العالمية للمسرح الشبابي.

حضور فني عربي ودولي بارز

شهد الحفل حضورًا واسعًا للنجوم الكبار في الساحة الفنية، حيث تواجدت الفنانة الكبيرة سهير المرشدي، والفنانة حنان مطاوع، بالإضافة إلى الفنانين رياض الخولي وأحمد بدير ومحمد الصاوي. جاء هذا التكريم استثنائيًا لهذا العام ليحمل المهرجان اسم اللمسة الفنية الأيقونية للفنانة سهير المرشدي، تقديرًا لمسیرتها الطويلة وإسهاماتها الجوهرية في تاريخ الفن المصري والعربي.

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إلى جانب النجوم المصريين، تزين الحضور شخصيات فنية عالمية وعربية مرموقة، بما في ذلك البروفيسور قسطنطين كرياك رئيس مهرجان سيبيو الدولي للمسرح، والكريكات والناقد الجزائري أحميدة عياشي، وعمر بن عوبد غواص رئيس مهرجان ظفار الدولي في سلطنة عمان. كما شارك في الفعاليات الفنانة إيمانويلا كونتوجيورجو، والمخرج المغربي عادل مديح، والآنا سينكوفيتس ممثلة مهرجان بريست الدولي في بيلاروسيا، مما يعكس الطابع الدولي الذي بات سمة دائمة للمهرجان.

رؤية المحافظ للدعم الثقافي والسياحي

استهل اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، كلمته بالتأكيد على أن مدينة شرم الشيخ هي مدينة السلام، وأعرب عن سعادته البالغة بتواجد هذه القامات الفنية الكبيرة، وموضحًا التأثير العميق الذي تركه الفنانون مثل أحمد بدير ورياض الخولي عبر الأجيال المتعاقبة. وأكد المحافظ أن الفن المصري يمثل أداة قوية للقوة الناعمة، قادرًا على ترك أثر إيجابي واسع في المنطقة العربية من خلال الإبداع في التمثيل والإخراج.

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واستعرض المحافظ أبرز المحطات في مسيرة الفنانة سهير المرشدي، مشيرًا إلى أدوارها التاريخية في مسلسلي "ليالي الحلمية" و"أرابيسك"، وأعمالها المسرحية العظيمة، مؤكدًا أنها تستحق بجدارة لقب "إيزيس المسرح المصري". كما أشار إلى نجاح الموسم السياحي في المدينة على مدار العام، وارتفاع معدلات الإقبال السياحي من مختلف الجنسيات، مما يعكس الاستقرار والأمن الذي تحافظ عليه الدولة المصرية.

دعم مؤسسات الدولة والشركاء

وجه المخرج مازن الغرباوي، مؤسس ورئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، شكره وتقديره الواسع للواء الدكتور إسماعيل كمال على الدعم الكامل لرعاية المهرجان، مشيدًا بدور مجلس مدينة شرم الشيخ والقطاعات المختلفة في المحافظة. كما وجه الغرباوي التحية لمؤسسات الدولة المصرية ممثلة في وزارة الثقافة، ووزارة السياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بالإضافة إلى جميع الرعاة والداعمين الذين جعلوا من هذا الحدث نجاحًا مستمرًا.

أقيمت الدورة الحادية عشرة تحت الرعاية الرسمية لوزارة الثقافة المصرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، القائم بأعمال وزير الثقافة، ووزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة الدكتور أحمد يوسف. يأتي هذا التكامل بين الأبعاد الثقافية والسياحية في إطار سعي الدولة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة وتعزيز الوجه الحضاري لمصر عالميًا.

الهيكل التنظيمي والشراكات الاستراتيجية

يتم تنفيذ المهرجان للعام الخامس على التوالي بالشراكة مع فندق دريمز بيتش، والذي يعمل كشريك استراتيجي للمضيف، وجامعة الكتاب العراقية التي تتولى الشراكة العلمية للفعاليات. يحظى المهرجان بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء، بالإضافة إلى الرعاية الذهبية المقدمة من بلدية ظفار في سلطنة عمان، مما يثبت استدامة التعاون الإقليمي في هذا المجال الثقافي الرفيع.

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تتم إدارة المهرجان بروح قيادية متميزة، حيث تولت الفنانة إلهام شاهين الرئاسة الشرفية، ويقود المخرج مازن الغرباوي العمل التنظيمي كرئيس ومؤسس، بينما تشرف الدكتورة إنجي البستاوي على مهام المدير العام. يحمل هذا العام اسم الفنانة القديرة سهير المرشدي تكريمًا لمسيرتها الفنية المبهرة، مما يجمع بين الأصالة المحلية والروح العالمية في حدث يخدم الثقافة والفنون.