وزير التربية والتعليم يستعرض نتائج المهرجان القومي للمسرح المدرسي تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، مؤكدًا دوره في بناء شخصية الطالب المصرية.

شهدت العاصمة المصرية، العاصمة القاهرة، مساء الأحد 22 نوفمبر الجاري، احتفالية كبرى في عالم الثقافة والتعليم، حيث اختتمت فعاليات الدورة الأولى من المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري على خشبة مسرح الجمهورية. جاءت هذه التظاهرة الثقافية الهامة تحت الرعاية المباشرة للسيدة انتصار السيسي ، قرينة فخامة رئيس الجمهورية، وهي خطوة تعكس الاهتمام الكبير الذي تحظى به الأنشطة الثقافية والفنية في المشهد التربوي المصري.

رؤية الوزارة لتطوير المهارات الطلابية

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذا الحدث المميز يمثل نقلة نوعية وجوهرية في مسيرة تطوير الأنشطة الفنية والثقافية داخل المدارس المصرية، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام أبناء مصر لاكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم الإبداعية بشكل منهجي. وأشار الوزير إلى أن الاستعداد لهذا المهرجان الضخم بدأ بالفعل في شهر مايو الماضي، حيث توالت المسابقات والأنشطة المسرحية والفنية التي منحت آلاف الطلاب فرصة المشاركة الفعالة، وكشفت عن طاقات واعدة ومواهب متميزة في مختلف مجالات العمل المسرحي.

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وأوضح الوزير أن الاحتفال بختام المهرجان جاء تتويجًا لأشهر من العمل الجاد والتحضير المتواصل والتنسيق الفعال بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم والثقافة، وبمشاركة فاعلة من المدارس والإدارات والمديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية. مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تنظر إلى التعليم بوصفه رحلة متكاملة لا تقف عند حدود الكتاب المدرسي والصف الدراسي، بل تمتد إلى كل تجربة تسهم في بناء شخصية الطالب، وتنمية وعيه، وتعزيز مهاراته، وإعداده للمشاركة الإيجابية في مجتمعه.

دور المسرح في بناء الهوية الوطنية

شدد عبد اللطيف على أن المسرح المدرسي ليس مجرد وسيلة للترفيه، بل هو نشاط مهم يسهم في بناء الثقة بالنفس وتنمية شخصية الطالب، ويعزز قيم الحوار والتعاون والانضباط واحترام الآخر. مؤكدًا أن المسرح يتيح للطلاب الاقتراب من قضايا مجتمعهم والتعبير عنها بأساليب إبداعية، ويسهم في ترسيخ قيم الهوية الوطنية والانتماء، وتنمية الحس الفني والإنساني لديهم، وأن اهتمام الوزارة بالمسرح المدرسي يأتي ضمن رؤيتها لتطوير العملية التعليمية، والتي تستهدف بناء شخصية متكاملة للطالب المصري تجمع بين المعرفة والمهارة والوعي والإبداع.

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توجهات وزير التعليم العالي والرعاية الرئاسية

خلال كلمته، أعرب الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الثقافة، عن سعادته بالمشاركة في ختام الدورة الأولى من المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري، الذي أقيم بدعم كبير ورعاية كريمة من السيدة الفاضلة انتصار السيسي، قرينة فخامة رئيس الجمهورية. مؤكدًا أن هذا المشروع نحتفي من خلاله بالمواهب الواعدة، انطلاقًا من الإيمان بأن كل طفل يمتلك طاقة إبداعية تستحق أن نكتشفها، وأن نوفر لها الفرصة لتنمو وتتطور وتصل إلى آفاق أرحب.

حضر ختام الفعاليات كل من الدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم، وعمرو البسيوني، الوكيل الدائم لوزارة الثقافة، والمخرج عادل حسان، رئيس المركز القومي للمسرح ومدير المهرجان، والدكتورة إيمان محمد حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والمنسق العام للمهرجان، وعدد من قيادات الوزارتين، وأعضاء اللجنة العليا للمهرجان، ونخبة من الفنانين والمثقفين والمهتمين بالمسرح المدرسي. كما وجه الوزير رسالة إلى الطلاب المشاركين في المهرجان، أكد خلالها أنهم أصحاب هذا المهرجان وأبطاله الحقيقيون، مشيرًا إلى أنهم قدموا خلال فعالياته نموذجًا مشرفًا لما يمتلكه طلاب مصر من مواهب وطاقات إبداعية.