خدمات التموين تحصد 2200 عبوة عصير مخادعة ومليئة بالسموم و4 أطنان من الدقيق الفاخر المخفف

خدمات التموين المحلية على مستوى محافظة الغربية تمكنت من ضبط مخازنة سكويت مجهولة المصدر وتم التلاعب في تواريخ الصلاحية الخاصة به وعيوب دجاج ومفروم وبسوكيت وشعاب سمن وتوابل تغذية بمخدرات من الخارج.

تمكنت حملات مديرية التموين بالغربية، من ضبط 2200 عبوة عصير ومياه غازية مغشوشة ومجهولة المصدر و4 طن دقيق فاخر مجهول المصدر، وسلع ولحوم فاسدة فى مراكز كفرالزيات والمحلة وسمنود.

حملات تموينية جاء ذلك في إطار توجيهات و تعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ، واللواء دكتورعلاء عبد المعطي محافظ الغربية وبمتابعة ميدانية من المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية ، وإشراف الدكتور محمد أبو عيطة وكيل المديرية ، تم تنفيذ حملات تموينية مكبرة على الأسواق والمحال والمخازن والمصانع بنطاق المحافظة لضبط الأسواق والتأكد من سلامة السلع الغذائية وحماية حقوق المواطنين





