توقف حلم مصر في كأس العالم للساق الواحدة بخسارة قاسية أمام غانا بهدفين دون رد في دور الربع النهائي، بعد تألقها السابق في المرحلة المجموعية.

ودّع المنتخب المصري لكرة القدم للساق الواحدة منافسات كأس العالم الحالية المقامة في المكسيك، وذلك بعد خسارة المباراة المحتدمة التي جمعته بنظيره الغاني بنتيجة هدفين دون رد. جاء هذا الهَدَف الحاسم خلال مباراة تحديد أصحاب المراكز الأربعة الأولى، والتي أوقفت آمال الفراعنة في مواصلة مشوارهم نحو نصف النهائي وتاريخيا تحقيق إنجاز جديد. وفي المقابل، سجل المنتخب الغاني فوزه هذا بهدفين نظيفين، ليحسم المواجهة لصالحه ويضمن تأهله خطوة أخرى إلى الأمام في المسابقة الدولية المرموقة.

تفاصيل المواجهة وتأهل المنتخبات للربع نهائي

كان تأهل المنتخب المصري إلى هذه المرحلة المحورية قد تم سبقه بفوز مثير على المنتخب الإنجليزي بنتيجة 2-1 في دور الستة عشر، مما أعطى الأمل الكبير للطاقم الفني والإداري واللاعبين. وعلى الجانب الآخر، وصل المنتخب الغاني إلى نفس الدور بعد أن غلب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 3-1 في مباراة سابقة، ما جعل المواجهة بينهما نزالًا قويًا بين منتخبين وصلَا إلى هناك بجودة عالية.

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قبل الوصول إلى هذه المرحلة، كان المنتخب المصري قد انطلق في البطولة بتعادل ذكي مع المنتخب الإسباني بهدف لكل فريق، وهو نتيجة جيدة مع منتخب أوروبي قوي. ومع ذلك، تلقى الفريق خسارته الأولى في البطولة أمام المنتخب التركي بنتيجة 1-2 في الجولة الثانية من دور المجموعات، مما ضغط على الأداء في المواجهات المتبقية. لكن الروح العالية سادت مع الفوز الأول على المنتخب النيجيري بنتيجة 2-1 في الجولة الثالثة والأخيرة، وهو الفوز الذي جمع ثلاث نقاط ثمينة عززت فرص الحجز على تذكرة المتأهلين.

أنهى المنتخب المصري منافسات المجموعة الثانية في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، نتجت عن فوز وتعادل وهزيمة، وبفضل هذا رصيد نقاط قوي وحجز مقعده في الأدوار الإقصائية كواحد من أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث في مجموعاتها. في ترتيب المجموعة نفسها، تصدر المنتخب التركي القائمة برصيد 7 نقاط، بينما حل المنتخب الإسباني في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، وارتفع رصيد المصري لـ 4 نقاط، في حين انتهى المنتخب النيجيري في ذيل الترتيب.

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تركيبة المنتخب والهيكل الإداري للبعثة المصرية

ضم المنتخب المصري في هذه النسخة من البطولة تشكيلة مكونة من 15 لاعبًا، يتوزعون بين خبرة ومتعة في اللعب. تضمنت القائمة أسماء مثل سيف محمد محمود أحمد، وأحمد السيد محمد النظلي، وإسلام مجاهد علي محمد، ومحمد نبيه محمد مصري، إلى جانب أحمد مسعد محمد مبروك، ومحمود محمد أحمد محمد، ونور الدين أحمد عزت مختار رمضان، ومحمود عبد العظيم إبراهيم توفيق.

أما بقية اللاعبين في القائمة فأشملوا عبدالله مصطفى عبد العاطي السيد، وحسني أمبارك النوبي محمود، وأشرف إسماعيل إبراهيم إسماعيل سلامة، وزاهر محمد زاهر إبراهيم، وأحمد محمد إبراهيم إبراهيم السيد، ومحمد أحمد حسن حسين، ومصطفى محمود عبد الرحيم محمود. وقد قاد الجهاز الفني للبعثة الدكتور محمد خيري بمسمى مدير الجهاز، بينما كان هناك محمد فؤاد مدربًا، ومحمد رشوان مدربًا خاصًا لحراس المرمى، وكلهم عملوا على إعداد اللاعبين لهذه المنافسات الدولية.

دور القيادة الرياضية ومستقبل المشاركة

يترأس البعثة المصرية في هذه المحطة المهمة من المكسيك رامي عبد الحميد، العضو البارز في مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية، الذي قدم الدعم اللوجستي والإداري للفريق طوال فترة التواجد هناك. رغم توقف الحلم في هذه الجولة، إلا أن أداء المنتخب في المراحل السابقة أثبت قابليته للمنافسة العالمية.

يعكس هذا الخروج إنهاء لحلم المشاركة في نصف النهائي مؤقتًا، حيث تغادر البعثة المصرية التراب المكسيكي بعد تحقيق حضور مميز في المرحلة الأولى والثانية. ويظل هذا الأداء مرجعًا للمستقبل في بناء جيل جديد من المواهب في كرة القدم لذوي الإعاقة.