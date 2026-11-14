خروج المطار الأمريكي من حالة الطوارئ وتأثير الانقطاع على 3000 رحلة

إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية تعلن انتهاء الانقطاع التقني الذي أثر على آلاف الرحلات الجوية، مع نفي ميكروسوفت ارتباط المشكلة بخدماتها الرقمية.

بدأت المطارات الأمريكية في استعادة نشاطها تدريجياً مع هبوط الرحلات الجوية المعلقة، في حين استمرت إجراءات منع الإقلاع في ظل استمرار الإجراءات الاحترازية. جاء هذا التطور بعد أن أكدت المصادر الرسمية انقطاع خدمات الاتصالات التي تسببت في تعطل حركة النقل الجوي على نطاق واسع. ويشهد المجال الجوي تباطؤاً ملحوظاً في الحركة الجوية استجابةً للتحديات التقنية التي واجهتها شركات الطيران خلال الأيام القليلة الماضية.

أسباب الانقطاع التقني في خدمات الطيران

كشفت شبكة سي إن إن، نقلاً عن مصدر مطلع، أن إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أبلغت شركات الطيران عن أن انقطاعات الاتصالات ناتجة عن وجود مشكلة فنية في أجهزة توجيه الشبكات. وأكد المتحدثون أن هذه المشكلة التقنية هي العائق الرئيسي الذي منع تدفق البيانات اللازمة لتنسيق حركة الطائرات. وأشارت التقارير إلى أن شركات الطيران تعمل الآن على معالجة الأضرار الناجمة عن هذا العطل المعقد في البنية التحتية الرقمية.

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نفي ميكروسوفت أي دور في أزمة الطيران

نفت شركة مايكروسوفت أي ارتباط بين توقف إقلاع الرحلات الجوية في أمريكا والانقطاع الأخير الذي شهدهت خدماتها الرقمية. وأكدت الشركة أن عملياتها التقنية تعمل بشكل طبيعي ولا تشكل سبباً في تعطل رحلات الطيران. وجرى هذا التوضيح رداً على تكهنات واسعة نطاق انتشرت عبر وسائل الإعلام حول تأثير انهيار خدمات سحابة مايكروسوفت على القطاعات الحيوية. وأكدت الشركة أنها تواصل التعاون مع الجهات المختصة لضمان استقرار الأنظمة.

تأثير الأزمة على قطاعات النقل الأخرى

أفادت شبكة فوكس نيوز الأمريكية بأن شركة أمتراك، المشغلة لخدمات السكك الحديدية في الولايات المتحدة، أبلغت عن وجود مشكلات في موقعها الإلكتروني وتطبيقها. جاءت هذه الإ Declarations بالتزامن مع الاضطرابات التي تشهدها خدمات الاتصالات وحركة النقل في البلاد بشكل عام. وقد تسببت هذه المشكلات التقنية في عرقلة قدرة الركاب على حجز التذاكر أو تتبع مواعيد القطارات. وأدى هذا التداخل التقني إلى تفاقم التحديات اللوجستية التي تواجه المسافرين في مختلف أنحاء البلاد.

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إلغاء وتأخير آلاف الرحلات الجوية

شهدت أزمة الطيران الأمريكية إلغاء أكثر من 3000 رحلة، مما أثر سلباً على ملايين المسافرين. بالإضافة إلى ذلك، تأخر حوالي 10000 رحلة أخرى بسبب التعطل التقني المستمر. وشمل التعطل رحلات دولية، مما أدى إلى عزل جزئي للشبكة الجوية الأمريكية عن وجهات خارجية. وتعاني المطارات من ازدحام كبير نتيجة تراكم الطائرات المتوقفة عن الإقلاع، مما يتطلب وقتاً طويلاً لاستعادة الجدول الزمني الطبيعي.

الوضع الحالي والتوقعات المستقبلية

يستمر تعليق عمليات الإقلاع في الوقت الحالي بينما تتم معالجة الجذور التقنية للمشكلة. ومن المتوقع أن تستمر الإجراءات الاحترازية حتى ضمان سلامة جميع العمليات الجوية. يعمل فريق الطوارئ على تقييم الأضرار وتحديد الخطوات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل. وتظل سلامة المسافرين هي الأولوية القصوى في ظل هذا الوضع الاستثنائي.