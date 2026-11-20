وزارة الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات على أربعة أفراد إيرانيين متهمين بتهريب نفط لتجميد أصولهم ومنع التدفق المالي للحكومة الإيرانية عبر مصافي الشاي.

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية ، في الخامس من شهر أكتوبر الحالي، عن فرض عقوبات قاسية على أربعة أفراد إيرانيين يتولون منصب أمناء نفط، ممن يعملون على تحصيل الأموال الناتجة عن مبيعات نفطية دولية غير مشروعة وتوجيهها لصالح الحكومة الإيرانية. جاء هذا الإعلان في محاولة واضحة للالتفاف على العقوبات السابقة التي فرضتها الولايات المتحدة والحصار البحري المفروض على طهران، وذلك بهدف切断 الخطوط المالية التي تدعم البرنامج النووي والعسكري الإيراني.

تجميد الأصول وتجميد التعاملات المالية

تضمنت العقوبات الجديدة إدراج هؤلاء الأفراد على قائمة الأشخاص المصنفين بصفة خاصة التابعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، مما يؤدي بشكل مباشر إلى تجميد أي أصول قد يمتلكونها تحت الولاية القضائية للولايات المتحدة. كما حظر القرار فعلياً إجراء أي معاملات مالية بالدولار معهم أو مع الكيانات التي يسيطرون عليها، مما يعزلهم تماماً عن النظام المالي العالمي التقليدي ويحد من قدرتهم على تمويل أنشطتهم.

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شبكة تهريب النفط ومصافي الشاي

كشفت الوزارة أن أمناء النفط هؤلاء يحتفظون في كثير من الحالات بإيرادات النفط لتحقيق مكاسب شخصية، بينما يوجهون الباقي نحو المصافي المستقلة في الصين المعروفة باسم مصافي الشاي. وقد تم تعيين محمد حسين سيرفاتي، نجل البريغادير جنرال محسن سيرفاتي، في شركة توسطت في شحنات نفط إيراني وتلقتها لتسليمها إلى هذه المصافي المستقلة، مما يوضح عمق الشبكة الموزعة التي تعمل على تخفيف آثار العقوبات.

عقوبات على أقارب كبار المسؤولين

يوجد ضمن القائمة التي صدرت العقوبات عليها محمد جواد باوند، الذي يعمل كضابط سابق في مخابرات الحرس الثوري الإيراني، وماجد تاج، الشقيق غير المباشر لمهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم. كما شملت العقوبات مجتبى عربنجاد، نجل حميد عربنجاد، الرئيس التنفيذي لشركة مahan إير الخاضعة للعقوبات، والتي اتُهم مجتبى بشرائه قطع غيار طائرات لصالحها والإشراف على مبيعات نفط دعمتها جزئياً.

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تطورات الملاحة البحرية في الخليج

تأتي هذه الإجراءات في إطار حملة الضغط الاقتصادي المكثفة التي تشنها وزارة الخزانة على طهران، بهدف وضع حد للهجمات الإيرانية على الملاحة البحرية وإعادة فتح المضيق البحري الذي ظل مغلقاً لجزء كبير من هذا العام. وتهدف واشنطن من وراء هذه الخطوات إلى تقليل قدرة النظام الإيراني على تمويل هجمات السفن والتهديدات التي تمارسها على التجارة الدولية في المياه الدولية.

ردود الفعل والخطوات القادمة

لا يزال المجتمع الدولي يتابع بقلق تزايد وتيرة الهجمات على السفن في الخليج العربي، حيث تدفع الولايات المتحدة باتجاه فرض قيود مشددة على كل من يدعم هذه العمليات. وتعد هذه العقوبات أداة ضغط إضافية تهدف إلى إظهار أن النظام الإيراني لن يتمكن من الإفلات من العقاب عبر شبكاته المعقدة في قطاع الطاقة والنقل الجوي.