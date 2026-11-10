خسائر اقتصادية بمليارات اليوروهات بسبب قلة النوم في ألمانيا

تُظهر دراسة حديثة أن اضطرابات النوم تتسبب في خسائر اقتصادية تتجاوز 100 مليار يورو سنوياً في ألمانيا، مما يدفع خبراء الصحة إلى المطالبة بزيادة الوعي بأهمية النوم للصحة المهنية.

أصدرت الجمعية الألمانية لأبحاث النوم وطب النوم تحذيرات حادة بشأن التأثير الكارثي الذي تسببه اضطرابات النوم غير المعالجة على الاقتصاد الألماني. ووفقاً لبيانات حديثة، تقدر الخسائر المالية التي تنتج عن هذا الخطر الصحي بنحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعادل أكثر من 100 مليار يورو سنوياً.

تناولت هذه القضية بشكل مفصّل خلال المؤتمر السنوي الرابع والثلاثين للجمعية، الذي استضافته مدينة فيسبادن تحت شعار "النوم - عامل اقتصادي ومؤثر في المسيرة المهنية". وقد ركز النقاش على التحول التدريجي في النظرة إلى النوم، حيث لم يعد يُعتبر رفاهية فحسب، بل أصبح ركيزة أساسية للإنتاجية والاستدامة الاقتصادية في العالم الحديث.

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تأثير النوم على الإنتاجية والأداء الوظيفي

أكد طبيب النوم الخبير فيس أن الحصول على قسط كافٍ من النوم لا يحسن جودة الحياة الشخصية فحسب، بل يلعب دوراً حاسماً في النجاح المهني. وأشار إلى أن حوالي 80% من الأشخاص يحتاجون إلى النوم لمدة تتراوح بين 7 و9 ساعات يومياً للحفاظ على صحتهم وأدائهم الأمثل. ولفت إلى أن النوم عامل لا يحظى بالتقدير الكافي في مسيرتهم المهنية رغم أهميته القصوى.

حذر فيس من أن نقص ساعة واحدة فقط من النوم قد يؤدي إلى زيادة خطر وقوع حوادث المرور بنحو 30%. كما أوضح أن اضطرابات النوم لا تقتصر تداعياتها على ضعف التركيز والإنتاجية في مكان العمل، بل تتجاوز ذلك إلى الحاجة إلى وقت أطول بكثير للتعافي من الأمراض. هذا ما يجعل فترات الإجازات المرضية للمتضررين أطول بشكل متوسط مقارنة بزملائهم الذين يتمتعون بنوم صحي.

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المخاطر الصحية والعلاج غير الكافي

تناول الطبيب المتخصص في طب النوم والدعم التنفسي وينفريد راندرات، الذي يدير معهد أمراض الرئة بجامعة كولونيا، أحد أكثر اضطرابات النوم شيوعاً، وهو انقطاع التنفس أثناء النوم. أوضح أن هذا المرض يحدث نتيجة لتضييق الممرات الهوائية أثناء النوم بسبب ارتخاء العضلات، مما قد يؤدي إلى توقف التنفس بشكل مؤقت.

بيّن راندرات أن الأشخاص الذين يعانون زيادة الوزن يواجهون خطراً أكبر للإصابة بهذا الاضطراب. وحذر من أن المرض غير المعالج قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، خصوصاً فيما يتعلق بأمراض القلب والأوعية الدموية. كما أشار إلى أن كثيراً من المرضى لا يحصلون على الرعاية اللازمة أو يتلقون علاجات غير كافية بسبب نقص الأماكن المتاحة للعلاج في الأنظمة الصحية الحالية.

فجوات النظام الصحي وحلول مستقبلية

أوضح فيس أن النوم السيئ من حين لآخر يعتبر جزءاً طبيعياً من الحياة، لا سيما خلال الفترات التي تتأثر فيها الحالة النفسية بمشاعر سلبية أو إيجابية قوية. ومع ذلك، أوضح أنه يجب التوجه إلى طبيب الأسرة عند ظهور مشكلات أثناء الليل وأثناء النهار ثلاث مرات أسبوعياً على مدار أربعة أسابيع. وبحسب خبرته، شهدت اضطرابات النوم التي تستدعي العلاج زيادة خلال السنوات الماضية، وبدأ هذا الارتفاع منذ تفشي جائحة كورونا والحرب.

اقترح راندرات التعامل مع اضطرابات النوم من خلال جهود أكثر استهدافاً تتضمن تكثيف البحث عن المصابين، مؤكداً على أهمية إجراء فحوص للكشف عن انقطاع التنفس أثناء النوم لدى مرضى السمنة والسكري. كما أشار إلى أن العيادات لا تولي هذا الملف الاهتمام الكافي بسبب محدودية المقابل المالي المخصص للعلاج.

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نتيجة لقلة الخدمات المتاحة، يواجه المرضى فترات انتظار طويلة للغاية للحصول على العلاج، تتراوح بين عدة أشهر وعامين. وحذر فيس من وجود قصور كبير في الرعاية الصحية الموجهة للأشخاص الذين يعانون اضطرابات النوم المرضية، مضيفاً أن الأدوية المنومة لا تؤدي عادة إلى الشفاء، بل تقتصر على معالجة الأعراض، بينما يمكن للعلاج السلوكي أن يساعد كثيرا من المرضى، بمن فيهم كبار السن والأشخاص الذين يعانون آلاما مزمنة.