خصومات على شحن كارت الكهرباء: أسباب ووصايا

يواجه عدد كبير من المواطنين مستخدمي العدادات مسبقة الدفع "أبو كارت" حالة من الاستغراب عند شحن كارت الكهرباء، خاصة في بداية كل شهر، إذ يلاحظ البعض خصم جزء من الرصيد فور إدخال الكارت في العداد، دون استهلاك فعلي للكهرباء. هذا ما يعرف برسوم خدمة العملاء، وهي رسوم شهرية يتم تحديدها بناء على شريحة الاستهلاك التي وصل إليها المشترك في الشهر السابق. وتتراوح هذه الرسوم عادة بين جنيه واحد وحتى 40 جنيها، ويتم خصمها تلقائيا مع أول عملية شحن في الشهر الجديد، حتى وإن لم يتم استهلاك كهرباء بعد. ثاني الأسباب فيتعلق بالرسوم الحكومية الثابتة، مثل رسوم النظافة أو الدمغات والضرائب، وهي مبالغ يتم تحصيلها بشكل دوري وفق القوانين المنظمة، وتضاف تلقائيا عند شحن العداد ما يؤدي إلى تقليل قيمة الرصيد المتاح للاستخدام الفعلي. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد وفق أشرف، إذ قد يشمل الخصم أيضا أقساط العداد في حال تركيبه بنظام التقسيط، حيث يتم سحب القسط الشهري بشكل تلقائي، ومن أسباب سحب الرصيد كذلك إذا كانت هناك مديونيات سابقة أو فروق استهلاك لم يتم سدادها يقوم العداد بخصمها تدريجيا أو دفعة واحدة حسب النظام المطبق. ودائما ماتتم هذه الخصومات تتم بشكل دقيق ومنظم، وليست عشوائية لذلك ينصح دائما بشحن العداد بمبلغ كاف يغطي هذه الرسوم الثابتة، لضمان استمرار التيار الكهربائي دون انقطاع مفاجئ، خاصة في أوقات الذروة أو مع زيادة الاستهلاك.

