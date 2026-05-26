خطبة عيد الأضحى 2026: دروس في التضحية والاستسلام لله

نص خطبة عيد الأضحى المبارك لعام 2026، يتضمن معاني الحج والتضحية والفداء، وكيفية صلاة العيد وأحكامها، وأهمية الأضحية والتكبير.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرةً وأصيلاً. في يوم عيد الأضحى المبارك، تتجلى معاني الخضوع والاستسلام لله تعالى، وتذكار قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام مع ابنه إسماعيل حين امتثل لأمر الله بذبحه، فكانت التضحية بالروح والمال من أعظم القربات. هذا اليوم هو يوم الحج الأكبر، حيث يقف الحجيج على صعيد عرفات، ثم يرمون الجمرات وينحرون الهدي ويطوفون بالبيت العتيق، وهو يوم النحر الذي يفيض بالبركات والخيرات.

وقد قال تعالى: فصلي لربك وانحر، أي أخلص الصلاة لله واذبح الأضحية ابتغاء وجهه. ومناسك الحج كلها تذكرنا بإبراهيم عليه السلام، رمز التسليم المطلق لله. أيها المسلمون، إن عيد الأضحى يعلمنا درساً عظيماً في التسليم المطلق لأمر الله، كما قال إسماعيل لأبيه: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما صدقا، فداه الله بذبح عظيم.

ومن أعظم شعائر هذا العيد الأضحية، التي تقربنا إلى الله وتذكرنا بقصة الفداء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفساً. فاللهم تقبل منا ومن جميع المسلمين.

وينبغي لمن أراد الأضحية أن لا يأخذ من شعره أو أظفاره شيئاً من أول ذي الحجة حتى يذبح أضحيته، اقتداءً بالسنة. ومع حلول العيد، ينبغي علينا نشر البهجة والسرور بين الناس، وصلة الأرحام، وإدخال الفرحة على المحرومين والأيتام. كما أن صلاة العيد سنة مؤكدة، ويستحب التكبير ليلة العيد ويومه، والتجمل بأحسن الثياب.

واختلف العلماء في حكم صلاة العيد، فمنهم من قال إنها سنة مؤكدة وهو مذهب المالكية والشافعية، ومنهم من قال إنها فرض كفاية وهو مذهب الحنابلة، ومنهم من أوجبها على كل مسلم وهو مذهب الحنفية ورواية عن أحمد. والأفضل المحافظة عليها في المساجد مع الإمام، وتكون ركعتين: الأولى يقرأ فيها بعد الفاتحة سورة الأعلى أو سورة ق، والثانية يقرأ فيها سورة الغاشية أو سورة القمر، ويكبر في الأولى سبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام.

ثم يخطب الإمام خطبتين بعد الصلاة، يذكر فيهما بأحكام العيد والأضحية. كما ينبغي التكبير أيام التشريق بعد الصلوات المفروضة، وهو مشروع من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. اللهم اجعل عيدنا مباركاً، وأعد علينا هذه الأيام بالخير واليمن والبركات. عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير.

نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل هذا العيد عيد عز ونصر للإسلام والمسلمين. أيها المؤمنون، إن أيام عشر ذي الحجة من أفضل أيام الدنيا، فقد أقسم الله بها في كتابه، وفضل العمل الصالح فيها على سائر الأيام. ويوم عرفة هو أفضل يوم طلعت فيه الشمس، ويكفي أن الله يباهي به ملائكته، ويعتق فيه الرقاب من النار. ثم يأتي يوم النحر، يوم الحج الأكبر، الذي يغفر الله فيه للصائمين والقائمين.

فضلاً عن أن الأضحية من الشعائر العظيمة التي تجمع بين الإخلاص والتقوى. فاغتنموا هذه الأيام المباركة بالطاعة والذكر والتكبير، وأكثروا من الدعاء والاستغفار، وتصدقوا على الفقراء والمساكين، وابذلوا الخير لتعم الفرحة قلوب الجميع. عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم





