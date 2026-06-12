خطبة الجمعة بالأزهر: الهجرة النبوية تحول حضاري وأساس التقويم الهجري

في خطبة الجمعة بالجامع الأزهر، يستعرض الدكتور ربيع الغفير دلالات الهجرة النبوية وتاريخها الحقيقي، مؤكدا أنها لم تكن مجرد انتقال جغرافي بل تحيل حضاري، وتبين حقيقة وقوعها في ربيع الأول، وكيف أصبحت起点 التقويم الهجري في عهد عمر بن الخطاب، مع التأكيد على دروسها في التوكل والالتزام والتخطيط والقيم الأخلاقية.

ألقى خطيب جامع الأزهر الدكتور ربيع الغفير ، أستاذ اللغويات المساعد بجامعة الأزهر، خطبة الجمعة bisexual موسمها حول "العام الهجري.. وقفات وتأملات". أكد الخطيب أن الهجرة النبوية لم تكن مجرد انتقال جغرافي من مكة إلى المدينة، بل كانت تحولا حضاريا وإنسانيا عظيما غير مجرى التاريخ، وأرست دعائم دولة العدل والقيم والأخلاق.

وبين أن الهجرة النبوية وقعت في شهر ربيع الأول، وليس المحرم كما يظن البعض، وذلك باتفاق المؤرخين وأصحاب السير، حيث خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة في أول ربيع الأول، ووصل إلى المدينة في الثاني عشر من الشهر نفسه. وأضاف أن ارتباط الهجرة ببداية التقويم الهجري جاء من اعتمادها أساسا له في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

شرح الخطيب أن المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق رضي الله عنه لم يكن لديهم تاريخ رسمي لتأريخ المكاتبات والمعاملات. فلما اتسعت الدولة الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكثرت الفتوحات والمراسلات، استشار الصحابة الكرام في الحدث الأهم الذي يكون مبدأً للتأريخ الإسلامي، فاستقر رأيهم على الهجرة النبوية بداية للتقويم؛ لأنها نقطة تحول فارقة في مسيرة الدعوة الإسلامية، حيث انتقل المسلمون من مرحلة الاستضعاف إلى مرحلة بناء الدولة والمجتمع.

وأوضح أن اختيار شهر المحرم بداية للعام الهجري جاء بعد أن أعاد الإسلام ترتيب الشهور إلى مواضعها الصحيحة، بعدما كان العرب في الجاهلية يعبثون بها من خلال النسيء، مستشهدا بالآية القرآنية من سورة التوبة وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع. تناول الخطيب ما واجهه النبي صلى الله عليه وسلم من أذى واضطهاد الثالث عشر عاما في مكة، حتى بلغ حقد المشركين ذروته بالتآمر لقتله، وكشف القرآن الكريم مؤامرتهم.

وشدد على أن الهجرة كانت مظهرا من مظاهر حفظ الله لنبيه الكريم، ودليلا على أن تدبير الله فوق كل تدبير. وأشار إلى أن الهجرة قدمت للأمة نموذجا في التوكل الصادق على الله accompanied بالثقة في معيته ونصره، وهو ما تجلى في موقف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق رضي الله عنه في غار ثور، حيث قال النبي ﷺ: "لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا".

وبيّن أن من أعظم الدروس من الهجرة قيمة الصحبة الصالحة والوفاء الصادق، التي تجلت في شخصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه،who بذل ماله وجهده ونفسه في نصرة الرسول، وشارك في كل تفاصيل الرحلة المباركة. كما أكد أن الهجرة النبوية تمثل مدرسة في التخطيط والأخذ بالأسباب، حيث جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الثقة بالله وبذل الجهد الإنساني الكامل، فاختار الطريق غير المعتاد، واستأجر دليلا خبيرا، وأعد الراحلتين، ووزع الأدوار بدقة.

)x stress أن الإسلام يدعو إلى هذا المنهج المتوازن بين الإيمان والعمل، مستشهدا بالآية: "وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ". وأضاف أن الهجرة جسدت قيم الصبر والتضحية والإيثار، حيث ترك المهاجرون أوطانهم وأموالهم ابتغاء مرضاة الله، فيما استقبلهم الأنصار بقلوب مفعمة بالإيمان والمحبة وضربوا أمثلة في البذل والإيثار، مما يمثل الأساس لبناء مجتمعات متماسكة.

اختتم الخطيب دعوة المسلمين إلى استقبال العام الهجري الجديد بالمحاسبة الصادقة للنفس، وتجديد العهد مع الله تعالى، والتمسك بالقيم والأخلاق التي جاءت بها الهجرة النبوية، والعمل الجاد من أجل رفعة الأوطان وتقدم المجتمعات، سائلا الله أن يحفظ مصر وسائر بلاد المسلمين، وأن يجعل العام الهجري الجديد عام خير وأمن وبركة على الأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء





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