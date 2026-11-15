خطة تعيين 33 ألفًا و977 موظفًا جامعيًا في مصر

وزارة التعليم العالي والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يقران خطة خمسية لتعيين 33 ألفًا و977 معيدًا وعضو هيئة تدريس في الجامعات الحكومية وأزهر.

اعتمد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خطة خمسية شاملة لتعيين 33 ألفًا و977 وظيفة أكاديمية وإدارية في منظومة التعليم العالي المصري، مما يمثل نقلة نوعية في دعم الهيكل التعليمي. جاء هذا الاعتماد في إطار اجتماع عقده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لبحث آليات تنفيذ هذه الخطوات الاستراتيجية.

أبعاد الخطة الخمسية للتعيينات الجامعية

تستهدف الخطة المعتمدة توسيع القاعدة الأكاديمية في الجامعات الحكومية وجامعة الأزهر، وذلك لضمان استدامة الجودة التعليمية والبحثية على المدى الطويل. يغطي هذا العدد الضخم من الوظائف شاغلي مناصب المحاضرين والمدرسين المساعدين، مما يسد الفجوة الحالية في الكوادر البشرية المؤهلة داخل المؤسسات التعليمية المختلفة.

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حدد الجانبان في الاجتماع آليات دقيقة لتحديد الاحتياجات الفعلية لكل جامعة على حدة، بناءً على الكثافة الطلابية والتخصصات المطلوبة بشكل عاجل. يهدف هذا التوزيع الدقيق إلى معالجة العجز في التخصصات العلمية والإنسانية، بما يضمن انتظام العملية التعليمية ورفع كفاءة الأداء الأكاديمي للطلاب.

أطراف التنسيق والمسؤوليات الإدارية

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس اهتمام القيادة السياسية بدعم منظومة التعليم العالي. وأشار الوزير إلى أن هذه الأعداد المخصصة ستسهم بشكل مباشر في سد احتياجات الجامعات من أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة في مختلف الكليات.

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من جانبه، أوضح المهندس حاتم نبيل أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سيتولى مهمة الإشراف على توزيع الأعداد المخصصة للعام الأول من الخطة الخمسية. سيتم التنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لتحديد التخصصات المطلوبة، على أن تتاح الدرجات الوظيفية سنويًا وفقًا للمعدلات المقررة في كل عام من سنوات الخطة.

جدول النشر وإجراءات القبول المتوقع

تم الاتفاق على نشر إعلانات الوظائف المعتمدة للعام الأول من الخطة خلال شهر ديسمبر 2026، عبر البوابة الرسمية للوظائف الحكومية. سيسبق هذا الإعلان الانتهاء من تحديد الأعداد النهائية والتخصصات المطلوبة وشروط شغل الوظائف لضمان الشفافية والمهنية في عملية الاختيار.

يشمل الإطار التنظيمي تشكيل لجنة من أعضاء المجلس الأعلى للجامعات للإشراف المباشر على هذه العملية، ومتابعة عمل اللجان الداخلية في كل جامعة. تهدف هذه الآليات إلى حسن إدارة المنظومة للتعيين في كل وظيفة من الوظائف الأكاديمية، وضمان تطبيق الضوابط المقررة بدقة عالية.