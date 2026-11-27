تكشف القناة 12 الإسرائيلية عن خطة مقترحة لنزع سلاح حماس بـ4 مراحل تمتد حتى مطلع عام 2027، تحت ضغوط أمريكية وتنسيق مع قوة متعددة الجنسيات ومشاريع سكنية.

كشفت القناة 12 ال إسرائيل ية النقاب عن تفاصيل خطة استراتيجية لإدارة قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب، والتي تأتي استجابة للضغوطات السياسية والدبلوماسية الأمريكية المطالب بها على تل أبيب. تهدف هذه الخطة بشكل أساسي إلى نزع سلاح حركة حماس عبر عملية منهجية ومقسمة زمنياً، مما يشير إلى تحول في النهج العسكري والسياسي ال إسرائيل ي نحو إدارة طويلة الأمد للمنطقة.

التسلسل الزمني لتنفيذ نزع سلاح حماس

تتضمن الخطة الإسرائيلية أربعة مراحل رئيسية لنزع سلاح الحركة، حيث تبدأ الخطوط العريضة للموافقة السياسية خلال الفترة القريبة القادمة، وصولاً إلى المرحلة الميدانية النهائية المجدولة لتبدأ مطلع عام 2027. يؤكد التقرير أن هذه الجداول الزمنية دقيقة ومستندة إلى ترتيبات معقدة تتطلب تنسيقاً عالياً بين الأطراف المعنية، بما في ذلك الإدارة الأمريكية الحالية التي تقودها إدارة الرئيس ترامب.

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المراحل الميدانية والقوة متعددة الجنسيات

تبدأ المرحلة الأولى من الخطة بالحصول على الموافقة الرسمية الإسرائيلية على مبدأ نزع السلاح، وهي الخطوة التمهيدية السياسية التي تفتح الباب أمام التحركات العملية. وفي المرحلة الثانية، والتي من المقرر أن تتبع الموافقة بعد شهر واحد، تركز الجهود على استكمال الاستعدادات اللوجستية والعملية، بما في ذلك إنشاء وإقامة معسكرات دائمة لجنود القوة متعددة الجنسيات المزمع نشرها.

وتنطلق المرحلة الثالثة رسمياً في مطلع عام 2027، وتشمل إدخال القوة متعددة الجنسيات إلى مناطق محددة بدقة على طول ما يُعرف بـالخط الأصفر، وهو مصطلح جغرافي واستراتيجي محدد في تقارير القناة 12. يتزامن دخول هذه القوة الدولية إلى تلك المناطق مع بداية تطبيق إجراءات المراقبة والسيطرة المشتركة، مما يشكل نقطة تحول جوهرية في بنية الأمن الإقليمي.

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مشروع رفح الخضراء والمناطق المنفصلة

في المرحلة الرابعة والأخيرة، تنطلق المرحلة التجريبية لمشروع رفح الأخضر، الذي يعتبر جزءاً أساسياً من الرؤية طويلة الأمد لإعادة هيكلة القطاع. يتضمن هذا المشروع إقامة مناطق سكنية وإنسانية منفصلة تماماً عن الهيكل التنظيمي لحركة حماس، ومخصصة لاستيعاب السكان المدنيين في قطاع غزة تحت إدارة محلية مدعومة دولياً.

التحضيرات السياسية والضغوط الدولية

تظهر هذه التسلسلات الزمنية أن الخطة الإسرائيلية لا تعتمد فقط على القوة العسكرية، بل تستند إلى بناء تحالفات دولية وتسهيلات لوجستية للقوة متعددة الجنسيات. يشير التحليل إلى أن هذه الخطوات تحاول معالجة الفراغ الأمني والإنساني في غزة، من خلال فصل البنية التحتية للسكان عن المؤسسات العسكرية لـحماس، وذلك تماشياً مع المتطلبات الأمريكية لإنهاء الحرب واستقرار المنطقة.

وبحسب وكالة الصحافة الفلسطينية صفا، فإن هذه التفاصيل تؤكد أن التخطيط الإسرائيلي يمتد لسنوات قادمة، مع تركيز كبير على التنفيذ التدريجي والمراحل الانتقالية التي تضمن بقاء القوة متعددة الجنسيات كعنصر استقرار في المناطق المفتوحة، بينما يتم عزل النشاطات العسكرية لحركة حماس في مناطق محددة.