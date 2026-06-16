خطة شاملة لتأمين امتحانات الثانوية العامة 2026 ضد الغش والتسريب

وزير التربية والتعليم يكشف عن إجراءات تفتيش صارمة، حظر الأجهزة الإلكترونية، تنظيم دخول وخروج الطلاب، وتفعيل كاميرات المراقبة لضمان نزاهة امتحانات الثانوية العامة 2026.

كشف وزير التربية وال تعليم وال تعليم الفني، محمد عبد اللطيف، عن أبرز ملامح الخطة الوطنية لتأمين امتحانات الثانوية العامة لعام 2026، مؤكداً أن الهدف الرئيسي هو منع أي شكل من أشكال الغش أو تسريب ورق الأسئلة.

بدأ الوزير بتأكيد أن إجراءات التفتيش ستُطبق بصرامة قبل دخول اللجان إلى القاعات الامتحانية، مع حظر تام لإصابة الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية أخرى قد تُستَخدم في عمليات الغش الرقمي. وأضاف أن هذه الإجراءات لا تُعد استثنائية بل هي جزء من نهج شامل يضمن سلامة العملية الامتحانية من البداية وحتى النهاية، مع ضرورة يقظة جميع العاملين في ميدان الامتحانات لضمان تنفيذها بلا هوّة.

من جانب آخر، شدد الوزير على ضرورة تنظيم حركة دخول وخروج الطلاب من المجمعات الامتحانية، حيث سيُخصص باب مستقل لكل لجنة امتحانية لتسهيل عمليات التفتيش والحد من التزاحم. وجاء ذلك تواصلاً مع مديري مديريات التربية والتعليم لتفعيل كاميرات المراقبة داخل القاعات، وضمان جاهزيتها قبل بدء الامتحانات. كما تم التأكيد على أهمية تفريغ اللجان فور انتهاء الاختبار دون السماح لأي طالب بالبقاء داخل أو حول القاعة، لتفادي أي فرص للتلاعب أو استغلال الفوضى التي قد تطرأ بعد انتهاء الامتحان.

هذه الإجراءات ستُشرف عليها فرق متخصصة في تنظيم دخول الطلاب وتنظيم خروجهم لضمان خروج جميع المتقدمين من محيط القاعة بسلاسة تامة. في إطار تأمين مراكز توزيع الأسئلة، أعلن الوزير عن تشديد الإجراءات الأمنية أثناء نقل الأسئلة إلى اللجان، مع مراقبة دقيقة لكافة الخطوات لضمان عدم تسرب أي جزء من الامتحان. وأوضح أن عدد المتقدمين للامتحان في عام 2026 يقترب من 921 ألفًا و709 طالبات وطُلّاب، ما يستدعي تعزيز الجهود الإشرافية على مستوى المحافظات.

وقد أُعيد توجيه المسؤولية إلى مديري المديريات التعليمية لمراجعة ومتابعة جميع الإجراءات التفتيشية داخل محافظاتهم، وضمان تنفيذها وفقًا للمعايير المحددة. إن هذه الخطة الشاملة تسعى إلى خلق بيئة امتحانية نزيهة وآمنة تُحافظ على سمعة الثانوية العامة وتضمن مصداقية النتائج للعام القادم





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