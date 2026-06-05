خطة طموحة لتطوير التعليم الفني في مصر: شراكة إيطالية لافتتاح 100 مدرسة جديدة

أعلن وزير التربية والتعليم المصري عن خطة لتطوير التعليم الفني بالشراكة مع إيطاليا، تشمل افتتاح أكثر من 100 مدرسة فنية تمنح شهادات معتمدة دوليًا، ضمن رؤية لتحويل التعليم الفني ليواكب المعايير العالمية وتعزيز فرص العمل للخريجين.

كشف محمد عبد اللطيف، وزير التربية وال تعليم وال تعليم الفني في مصر، عن خطة طموحة لتطوير منظومة ال تعليم الفني، تتضمن افتتاح أكثر من 100 مدرسة فنية بالشراكة مع الجانب الإيطالي، وذلك اعتبارًا من العام الدراسي المقبل.

تهدف هذه الخطة إلى تخريج كوادر مؤهلة وفق المعايير الأوروبية والدولية، حيث سيحصل الطلاب الملتحقون بهذه المدارس على شهادات معتمدة دوليًا، مما يتيح لهم فرص العمل داخل مصر وخارجها، سواء في الشركات الدولية العاملة في السوق المصرية أو في دول الاتحاد الأوروبي. وأكد الوزير خلال المؤتمر الصحفي أن الوزارة تسعى إلى أن تصبح جميع مدارس التعليم الفني معتمدة دوليًا، ضمن رؤية شاملة لتحويل هذا القطاع إلى نموذج رائد يواكب متطلبات سوق العمل الحديث.

وأوضح عبد اللطيف أن الدولة تعمل حاليًا مع 16 دولة شريكة في مجال تطوير التعليم الفني، حيث يمثل التعاون مع الجانب الإيطالي بداية مرحلة جديدة من التطوير، مشيرًا إلى أن الخطط الأولية كانت تستهدف الوصول إلى 200 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بحلول عام 2030، إلا أن وتيرة العمل المتسارعة رفعت المستهدف إلى أكثر من 300 مدرسة بحلول عام 2026، مع توقعات بزيادة أعداد المدارس المعتمدة دوليًا قبل عام 2030. وأضاف أن تطوير التعليم الفني يسهم في توفير عمالة مدربة وفق المواصفات العالمية، الأمر الذي يعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الشركات الدولية على التوسع في السوق المصرية، خاصة في القطاعات الصناعية والتكنولوجية.

وتأتي هذه الخطة في إطار استراتيجية الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتعليم الفني، حيث تركز الوزارة على تحديث المناهج وتدريب المعلمين وتوفير التجهيزات الحديثة، بما يضمن مخرجات تعليمية تتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي. وأشار الوزير إلى أن هذه الشراكة مع إيطاليا ستمكن مصر من الاستفادة من الخبرات الأوروبية في مجالات مثل الطاقة المتجددة والتصنيع الإلكتروني وصيانة السيارات الكهربائية، مما يفتح آفاقًا جديدة للشباب المصري.

وتتوقع الوزارة أن تسهم هذه المدارس في خفض معدلات البطالة بين الشباب، من خلال إعدادهم للعمل في وظائف المستقبل عالية المهارة، كما ستعزز من تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى العالمي





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