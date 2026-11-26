تفاصيل خطة المستثمر العربي لشراء النادي الإسماعيلي بنسبة 60%، وبناء أكاديمية عالمية، وتطوير الملعب، مع وعود برفع الحصة إلى 80% خلال 6 أشهر لإنقاذ النادي.

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عبر حسابه على فيسبوك، عن تفاصيل حصرية ومُؤكدة بشأن صفقة استحوذ محتملة للمستثمر العربي الشهير على النادي الإسماعيلي. وتهدف هذه الخطة الطموحة إلى إنقاذ النادي العريق من أزمت الحالية، من خلال استثمار يركز على الجانب الاجتماعي والرياضي بدلاً من الربح المالي المباشر، وذلك في محاولة لصقل موهبة الشباب وتقليل البطالة في محافظة الإسماعيلية.

دوافع المستثمر العربي والاستراتيجية الاجتماعية

يُصر المستثمر العربي على أن خطوة الانخراط في النادي الإسماعيلي تأتي بدافع الشغف والهواية أكثر من كونها استثماراً مادياً بحتاً، حيث يرى أن عوائد كرة القدم في مصر والعالم العربي غالباً ما تكون غير مضمونة وغير مجزية مالياً. وقد استبعد قبول عروض سابقة لناديين كبرى، تاراً أحدهما للإسماعيلي تقديراً لجمهور الأهلي الذي يحبه، وتجنباً للصراعات التي قد تحدث بين الأندية الكبيرة، مع التركيز على قيمة التاريخ والنجاح في نادي يحبه المجتمع المحلي.

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يشدد المستثمر العربي على أن عمله يندرج تحت بند الخير الاجتماعي، حيث يسعى لتوفير فرص عمل للناس وفتح بيوتهم، وإنقاذ الشباب من المخدرات والبطالة من خلال استغلال موهبتهم الكروية. وقد حصل المستثمر على المباركة الشفوية من رجل دين كبير أثق فيه، الذي أكد له أن دعم النادي يحقق أثراً أخلاقياً وإيجابياً كبيراً في المجتمع.

علاقات جون إدوارد والإجراءات الرسمية

يرفض المستثمر العربي الروايات الشائعة حول تعارفه الحديث مع جون إدوارد، مؤكداً أن جون شريكه منذ عام 2018 في الشركة التي تعاقدت معه لتأسيس بيراميدز، وأن نجاح جون الحالي مع فاركو والزمالك هو ثمرة خبرته الطويلة معه في صفقات سابقة مثل علي جبر وألميريا. ويعمل جون كنائب للمستثمر العربي، وسيكون ممثلاً له في عقد العديد من الاجتماعات المهمة خلال اليومين القادمين مع الرابطة وجهات متعددة للوصول إلى اتفاق مبدئي.

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يجب أن يتم التنسيق الاحترافي مع الدولة المصرية قبل أي تواصل مباشر مع إدارة النادي، حيث حصل المستثمر على موافقة غير رسمية من أعلى المسؤولين، ومن المتوقع عقد اجتماع قريب يجمع بين المستثمر ووزير الرياضة الكابتن جوهر نبيل ورئيس الرابطة أحمد دياب لضمان سير الأمور بشكل رسمي وقانوني.

حصة الملكية وضمانات التطوير المالي

تم الاتفاق المبدئي على حصول المستثمر على نسبة 60% من إدارة النادي الإسماعيلي كنسبة حاكمة، مع تقديم وعود رسمية بتقديم ضمانات قانونية لرفع هذه الحصة إلى 80% خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، مما يعزز من ثقة الجماهير والجهات الرسمية في مصداقية الصفقة واستقرار إدارتها على المدى الطويل.

تركز الخطة المالية على تطوير البنية التحتية للملعب بنظام حق الانتفاع لمدة تتراوح بين 20 و25 سنة، مع تعهدات صريحة برفع سعة الملعب وتحسين جودة أرضيته وإضاءته لتوازي أفخم الاستادات العالمية. كما تم الاتفاق على استكشاف قطعة أرض مملوكة للمحافظة، إما بشرائها أو الحصول عليها بنظام حق الانتفاع، لتنفيذ مشروعات دائمة لصالح النادي.

الأكاديمية العالمية وأهداف الجيل القادم

يتضمن المشروع بناء أكاديمية عالمية متكاملة تضاهي أفضل المؤسسات التعليمية الرياضية، تشمل ملاعب تدريب متطورة، وصالة جيم شاملة، ومراكز للاستشفاء، وقاعة للمحاضرات، ومطعمًا متكاملًا التجهيزات. كما سيستمر الدعم السنوي للأكاديمية الحالية في حي النخيل لتبقى مفتوحة لكل أهالي الإسماعيلية، بينما تركز الأكاديمية الجديدة على الفرق الستة المحترفة.

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يهدف فريق جون وإدارته إلى أن تتراوح نسبة خريجي الأكاديمية الذين يتدرجون للفريق الأول بين 70% و80% على الأقل خلال ثلاث سنوات، باتباع نموذج مشابه لنادي أتلتيك بيلباو الإسباني. وتشمل الأولويات السريعة تطوير فندق الملعب لاستقبال معسكرات الفريق، وتوفير حافلة على أعلى مستوى للفريق الأول لضمان جاهزية الفريق للمنافسة والعودة للدوري الممتاز.