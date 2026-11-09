خطة جامعة كيان وتطوير التعليم الطبي باستيعاب 25 ألف طالب

الرئيس السيسي يعلن عن خطة استراتيجية لتطوير الصحة والتعليم بإنشاء جامعة كيان لاستيعاب 25 ألف طالب ودعم كفاءات طبية عالمياً.

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الطبي الثالث لكلية الطب بالقوات المسلحة، الذي عقد أمس الأحد، عن رؤية متكاملة لتطوير منظومتي الصحة والتعليم في مصر. تهدف هذه الخطة إلى إعداد كوادر علمية وطبية مؤهلة، وتوفير فرص تعليم متميزة للمتفوقين، مما يؤسس لتحول نوعي في بناء الإنسان المصري واستعادة مكانة البلاد العلمية.

تفاصيل خطة جامعة كيان واستيعاب 25 ألف طالب

أكد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات الرئيس تمثل ثورة نوعية في فلسفة تطوير القطاعين الصحي والتعليمي. أشار خليل إلى أن الخطة تهدف إلى استيعاب نحو 25 ألف طالب في تخصصات الذكاء الاصطناعي والهندسة والطب، مما يعكس اهتماماً جدياً ببناء قاعدة معرفية قوية ومستدامة.

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ووصف خليل ما أعلنته القيادة السياسية بأنه معالجة جذرية للتحديات التعليمية، وليس مجرد حلول سطحية. شدد على أن هذه الرؤية تتعامل مع أسباب القصور في النظام الحالي، من خلال إنشاء كليات متخصصة بجامعة كيان، وتطوير ثماني جامعات لتصبح رائدة عالمياً، مع توأمة مؤسساتية مع جامعات دولية مرموقة.

مواقف الأحزاب السياسية والتزامات مستقبلية

من جانبه، اعتبر سيد طه فايز، سكرتير الهيئة العليا لحزب الوفد ومسؤول الاتصال السياسي لشؤون وزارة الصحة بالوفد، أن تصريحات الرئيس تمثل محطة استراتيجية فارقة في مسار الجمهورية الجديدة. أكّد فايز أن التركيز على الجدارة والجودة وتوطين الشراكات العالمية تجسد إيماناً عميقاً بأن بناء الأوطان يتم من خلال تأسيس مدارس علمية قادرة على إنتاج قواميس عالمية.

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وأكد حزب المصريين الأحرار أن أهمية الطرح الرئاسي تكمن في تكامل محاوره، بدءاً من رعاية النابغين والمتفوقين بعيداً عن العوائق المادية، وصولاً إلى استلهام نموذج الدكتور مجدي يعقوب لإعداد آلاف النماذج العلمية المصرية القادرة على المنافسة الدولية. شدد خليل على أن معيار النجاح هو جودة المخرجات والقدرة التنافسية، وليس مجرد زيادة أعداد المنشآت.

تحسين البنية التحتية الصحية وتكافؤ الفرص

كشف سيد طه فايز عن طفرة نوعية في البنية التحتية والخدمات الصحية التي شهدتها مصر بين عامي 2014 و2026. أشار إلى أن الأجهزة التشخيصية المتقدمة مثل أجهزة الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية كانت في السابق مقتصرة على عدد محدود من المستشفيات، بينما أصبحت متاحة اليوم في مراكز طبية ومستشفيات عامة بمحافظات مصر المختلفة.

تضمنت التوجهات أيضاً وضع إطار قانوني ومؤسسي لتشجيع الوقف التعليمي، مما يمثل خطوة مهمة لتنويع مصادر التمويل وإشراك المجتمع في بناء منظومة تعليمية مستدامة. أكد الخبراء أن هذا النهج يسهم في تحقيق تكافؤ الفرص وضمان جودة الخدمات الصحية والتعليمية لجميع المواطنين.

آفاق المستقبل والتعاون الدولي المتزايد

أوضح الدكتور عصام خليل أن التعاون مع المؤسسات الدولية العريقة، مثل الكلية الملكية للجراحين بأيرلندا، يهدف إلى نقل المعرفة وتطوير التدريب والبحث العلمي. شدد على أن بناء منظومتي الصحة والتعليم يتطلب رؤية طويلة الأجل وخطة واضحة تضمن استقراراً واستمرارية في التحول نحو التميز.

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في الختام، أجمع المسؤولون على أن الرهان الحقيقي يكمن في تحويل هذه التوجهات إلى نتائج ملموسة تصنع أجيالاً من العلماء والأطباء. أكدت تصريحات القيادة السياسية أن بناء الإنسان المصري في صدارة أولويات الدولة، من خلال الاستثمار في الكفاءات الطبية والعلمية المتواجدة حالياً في جميع دول العالم.