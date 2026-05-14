خطة شاملة لتطوير منظومة التعليم المصري: شراكات يابانية ونظام بكالوريا جديد ورؤية مستقبلية للتعليم الفني

استعرض وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف استراتيجية الوزارة لتطوير المناهج بالتعاون مع اليابان، وإطلاق نظام البكالوريا المصرية لتقليل الضغوط عن الطلاب، مع التركيز على تحويل التعليم الفني إلى معايير دولية وتدريس الذكاء الاصطناعي.

أكد محمد عبداللطيف وزير التربية و التعليم و التعليم الفني أن الدولة المصرية تمضي قدما نحو إحداث نقلة نوعية في المنظومة التعليم ية من خلال تبني نماذج عالمية ناجحة، وفي مقدمتها النموذج الياباني الذي أثبت كفاءة منقطعة النظير في مجالات العلوم والرياضيات.

وأوضح الوزير أن تدريس مناهج الرياضيات والعلوم اليابانية في المدارس المصرية سيتم باللغة العربية في المدارس الحكومية، بينما ستكون باللغات في مدارس اللغات، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة لجميع الطلاب. وأشار إلى أن اليابان تعد دولة متميزة عالميا في هذين المجالين، وهو ما دفع مصر للتوجه نحوهم لضمان أن تكون مخرجات التعلم في مصر مطابقة للمخرجات اليابانية المتقدمة، مما سينعكس إيجابا على مهارات التفكير والتحليل لدى الطلاب المصريين.

وفي إطار هذا التعاون، كشف الوزير عن خطة طموحة لزيادة عدد المدارس المصرية اليابانية لتصل إلى 500 مدرسة بحلول عام 2030، مع دخول أكثر من 100 مدرسة الخدمة في العام الدراسي المقبل، مدعومة بزيادة عدد الخبراء اليابانيين المشرفين إلى 50 خبيرا لضمان المتابعة التربوية الدقيقة. كما سيتم تطبيق مناهج الرياضيات المطورة للصفين الثاني والثالث الابتدائي، ومناهج العلوم للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وفق مخرجات التعلم اليابانية، مع تدريب 5 آلاف معلم سنويا بالتعاون مع جامعة هيروشيما اليابانية المرموقة.

وفي سياق متصل، تناول الوزير ملف الثانوية العامة، مؤكدا أن النظام الحالي القائم على الفرصة الواحدة يشكل ضغطا نفسيا وعصبيا كبيرا على الطلاب وأسرهم، ومن هنا جاءت فكرة البكالوريا المصرية التي تنهي هذا المفهوم وتمنح الطلاب مسارات متعددة وأكثر مرونة. وأوضح أن هناك تعاونا وثيقا مع مؤسسة البكالوريا الدولية للإشراف على تنفيذ هذه الشهادة وفق أحدث المعايير العالمية، مشيرا إلى أن 95% من الطلاب أبدوا ثقتهم في هذا النظام الجديد.

ومن المقرر أن يشهد العام الدراسي المقبل انطلاق أول دفعة تطبق نظام شهادة البكالوريا المصرية، وهو ما سيساهم في تحقيق عدالة أكبر وتكافؤ في الفرص. كما شدد الوزير على أن امتحانات الثانوية العامة لهذا العام جاءت في مستوى الطالب المتوسط، مع اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية ضد أي محاولات للإخلال بنزاهة الامتحانات، مؤكدا أن الوزارة تعمل على حسم كافة الجدل المثار حول تطوير المناهج والرقابة على المدارس الخاصة والدولية لضمان جودة الخدمة التعليمية المقدمة.

أما فيما يخص التعليم الفني، فقد وصفه الوزير بأنه مستقبل العالم وليس مصر فحسب، مؤكدا أن الهدف الاستراتيجي هو تحويل التعليم الفني المصري إلى تعليم دولي بمعايير عالمية تفتح أمام الخريجين فرص عمل واسعة داخل وخارج البلاد من خلال نظام البكالوريا الفنية. وكشف عن إطلاق 225 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية في العام المقبل، بالإضافة إلى تشغيل أكثر من 100 مدرسة تكنولوجية جديدة بالشراكة مع شركات إيطالية عالمية.

وفي خطوة لتعزيز التحول الرقمي، سيتم تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب التعليم الفني بدءا من العام المقبل مع تسليمهم أجهزة تابلت، لاسيما بعد نجاح 600 ألف طالب في اجتياز اختبار TOFAS الدولي للبرمجة. كما لفت الوزير إلى إدخال مفهوم الثقافة المالية لإعداد الطلاب لريادة الأعمال، من خلال ربط الدراسة بالتطبيق العملي عبر فتح محافظ استثمارية للطلاب الناجحين في البورصة بقيمة 500 جنيه لتغيير نمط التفكير نحو الاستثمار.

وختم تصريحاته بالإشارة إلى تنفيذ أكثر من 600 زيارة ميدانية مفاجئة للمدارس لضمان أن القرارات التعليمية تُبنى على الواقع الفعلي داخل الفصول، مؤكدا التعاون مع اليونيسف والأمم المتحدة لعرض نتائج دراسة إصلاح التعليم الشاملة





تطوير التعليم المدارس اليابانية البكالوريا المصرية التعليم الفني الذكاء الاصطناعي

